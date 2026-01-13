'तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय, स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा...'; अजित पवारांनी कोणाचा बाप काढला?

Ajit Pawar Speech: पुण्याच्या प्रभाग क्रमांक तीन आणि चारच्या उमेदवारांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी चंदननगर येथे जाहीर सभा घेतली. या सभेमध्ये अजित पवारांनी शरद पवारांचा संदर्भ देत उमेदवाला इशारा दिली आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांच्या गटातील आमदाराचं थेट नाव न घेता टीका करतानाच त्याच आमदाराच्या घरातून उभे राहिलेल्या भाजपच्या उमेदवारसहीत इतर उमेदवारांवरही निशाणा साधला आहे.
30 वर्षे झाले घरात सत्ता वेगवेगळी पद आहेत पण विकास का केला नाही? आता विकास करायला निघालेत मग एवढे दिवस काय झोपा काढल्या की दाढ्या वाढवल्या? अशा शब्दात अजित पवारांनी आमदार बापू पठारेसहीत त्यांच्या पुत्रावर निशाणा साधला. बापू पाठरेंचा मुलगा या निवडणुकीमध्ये भाजपाकडून उमेदवार म्हणून उभा आहे. याच पार्श्वभूमीवर विकासाच्या नावाखाली भाजपामध्ये प्रवेश करुन निवडणूक लढवण्यावरुन अजित पवारांनी पठारे पिता पुत्रावर तोफ डागल्याचं पाहायला मिळालं.
एकतर आमच्या वाटेला कोणी जाऊ नका जर गेला तर आम्ही पण त्यांना सोडणार नाही. 'ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी' असं म्हणत अजित पवारांनी, 'जर कोणी स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा समजत असेल तर आम्ही पण मोठ्या काकाचा पुतण्या आहे," असा इशाराच दिला. "तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय," अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी भाजपावर निशाणा साधला. "इथे तर गंम्मतच झाली आहे. वडील तुतारीचे आमदार आणि मुलगा सून भाजपचे उमेदवार. किती रे बनवा बनवी?" असा खोचक टोलाही अजित पवारांनी लगावला.
नक्की वाचा >> ना अविनाश जाधव, ना केदार दिघे.. ठाकरेंकडे ठाण्यात एकच नेता म्हणत शिंदेंनी घेतलं 'हे' नाव
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये वडगाव शेरी मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचे (NCP-SP) उमेदवार बापूसाहेब पठारे यांचा विजय झाला आणि ते येथील आमदार झाले. मात्र त्यांचे सुरेंद्र पठारे आणि ऐश्वर्या पठारे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला असून त्यांना भाजपाकडून तिकीटही मिळालं आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 3 (चंदननगर-खराडी) मध्ये भाजपकडून सुरेंद्र पठारे प्रभागातून ड विभागामधून निवडणूक लढवत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी 'वडील तुतारीचे आमदार आणि मुलगा, सून भाजपचे उमेदवार' असा टोला लगावल्याचं पाहायला मिळालं.
इथं दादागिरी आणि दहशत चालू आहे. संविधानाचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे. कायद्याला मानायचं नाही. कायदा म्हणजे आम्ही असा कारभार सुरु असल्याचं म्हणत अजित पवारांनी थेट नाव न घेता भाजप उमेदवारांवर निशाणा साधला. तुम्ही सत्ता द्या, नाही टँकर माफियांच कंबरडं मोडलं तर अजित पवार नाव सांगणार नाही. मी पुण्याचा तुम्ही पुण्याचे, लोकांना त्रास दिला तर गुन्हे दाखल करून ऐकलं नाही तर मकोका लावू,असं म्हणत अजित पवारांनी येथील गुन्हेगारीवर आळा घालण्याचं आश्वासन दिलं.