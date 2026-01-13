English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • पश्चिम महाराष्ट्र
  • तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय, स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा...; अजित पवारांनी कोणाचा बाप काढला?

'तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय, स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा...'; अजित पवारांनी कोणाचा बाप काढला?

Ajit Pawar Speech: अजित पवारांनी पुण्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेट विरोधी पक्षातील आमदाराच्या घरातील सदस्यांवर निशाणा साधताना थेट आपले काका शरद पवारांचा संदर्भ देत निशाणा साधला आहे. नेमकं ते काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 13, 2026, 01:26 PM IST
'तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय, स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा...'; अजित पवारांनी कोणाचा बाप काढला?
अजित पवारांचा जाहीर सभेत इशारा

Ajit Pawar Speech: पुण्याच्या प्रभाग क्रमांक तीन आणि चारच्या उमेदवारांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी चंदननगर येथे जाहीर सभा घेतली. या सभेमध्ये अजित पवारांनी शरद पवारांचा संदर्भ देत उमेदवाला इशारा दिली आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांच्या गटातील आमदाराचं थेट नाव न घेता टीका करतानाच त्याच आमदाराच्या घरातून उभे राहिलेल्या भाजपच्या उमेदवारसहीत इतर उमेदवारांवरही निशाणा साधला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

30 वर्ष नुसत्या दाढ्या वाढवल्या का?

30 वर्षे झाले घरात सत्ता वेगवेगळी पद आहेत पण विकास का केला नाही? आता विकास करायला निघालेत मग एवढे दिवस काय झोपा काढल्या की दाढ्या वाढवल्या? अशा शब्दात अजित पवारांनी आमदार बापू पठारेसहीत त्यांच्या पुत्रावर निशाणा साधला. बापू पाठरेंचा मुलगा या निवडणुकीमध्ये भाजपाकडून उमेदवार म्हणून उभा आहे. याच पार्श्वभूमीवर विकासाच्या नावाखाली भाजपामध्ये प्रवेश करुन निवडणूक लढवण्यावरुन अजित पवारांनी पठारे पिता पुत्रावर तोफ डागल्याचं पाहायला मिळालं.

माझा काका लय मोठा आहे

एकतर आमच्या वाटेला कोणी जाऊ नका जर गेला तर आम्ही पण त्यांना सोडणार नाही. 'ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी' असं म्हणत अजित पवारांनी, 'जर कोणी स्व:ताला फार मोठ्या बापाचा समजत असेल तर आम्ही पण मोठ्या काकाचा पुतण्या आहे," असा इशाराच दिला. "तुझ्या बापापेक्षा माझा काका लय मोठाय," अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी भाजपावर निशाणा साधला. "इथे तर गंम्मतच झाली आहे. वडील तुतारीचे आमदार आणि मुलगा सून भाजपचे उमेदवार. किती रे बनवा बनवी?" असा खोचक टोलाही अजित पवारांनी लगावला. 

नक्की वाचा >> ना अविनाश जाधव, ना केदार दिघे.. ठाकरेंकडे ठाण्यात एकच नेता म्हणत शिंदेंनी घेतलं 'हे' नाव

बाप शरद पवारांचा आमदार: लेक भाजपा उमेदवार

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये वडगाव शेरी मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचे (NCP-SP) उमेदवार बापूसाहेब पठारे यांचा विजय झाला आणि ते येथील आमदार झाले. मात्र त्यांचे सुरेंद्र पठारे आणि ऐश्वर्या पठारे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला असून त्यांना भाजपाकडून तिकीटही मिळालं आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 3 (चंदननगर-खराडी) मध्ये भाजपकडून सुरेंद्र पठारे प्रभागातून ड विभागामधून निवडणूक लढवत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी 'वडील तुतारीचे आमदार आणि मुलगा, सून भाजपचे उमेदवार' असा टोला लगावल्याचं पाहायला मिळालं. 

...तर अजित पवार नाव सांगणार नाही!

इथं दादागिरी आणि दहशत चालू आहे. संविधानाचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे. कायद्याला मानायचं नाही. कायदा म्हणजे आम्ही असा कारभार सुरु असल्याचं म्हणत अजित पवारांनी थेट नाव न घेता भाजप उमेदवारांवर निशाणा साधला. तुम्ही सत्ता द्या, नाही टँकर माफियांच कंबरडं मोडलं तर अजित पवार नाव सांगणार नाही. मी पुण्याचा तुम्ही पुण्याचे, लोकांना त्रास दिला तर गुन्हे दाखल करून ऐकलं नाही तर मकोका लावू,असं म्हणत अजित पवारांनी येथील गुन्हेगारीवर आळा घालण्याचं आश्वासन दिलं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026punepune municipal corporation election 2026Ajit pawarchandnagar

इतर बातम्या

महात्मा गांधींना 2 गोळ्या मारल्या की 3? किती वेळ जिवंत होते...

भारत