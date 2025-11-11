PMC Election 2025 Ward Reservation List: पुणे मनपाची आरक्षण सोडत जाहीर; पाहा OBC, Open, ST साठी कोणते वॉर्ड राखीव

PMC Pune Election 2025 Ward Reservation Full List: पुणे महानगरपालिका (PMC) च्या 2025 च्या निवडणुकीसाठी वार्ड आरक्षण सोडत आज (11 नोव्हेंबर 2025) जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 41 वार्ड आणि 165 जागा आहेत. यापैकी 83 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. आरक्षण हे SC, ST, OBC आणि सामान्य श्रेणींमध्ये वाटले गेले आहे.
खालीलप्रमाणे प्रत्येक वार्डाचे नाव आणि A, B, C, D जागांसाठी आरक्षण तपशील आहेत:
प्रभाग क्रमांक 1 कळस धानोरी
अ अनुसूचित जाती महिला
ब अनुसूचित जमाती
क OBC महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 2 फुलेनगर नागपूर चाळ
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 3 विमान नगर लोहगाव
अ OBC महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 4 खराडी वाघोली
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 5 कल्याणी नगर वडगाव शेरी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 6 येरवडा गांधीनगर
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 7 गोखले नगर वाकडेवाडी
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 8 औंध बोपोडी
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 9 सुस बाणेर पाषाण
अ अनुसूचित जमाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 10 बावधन भुसारी कॉलनी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 11 रामबाग कॉलनी शिवतीर्थ नगर
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 12 शिवाजीनगर मॉडेल कॉलनी
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 13 पुणे स्टेशन जय जवान नगर
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 14 कोरेगाव पार्क घोरपडी मुंढवा
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 15 मांजरी बुद्रुक केशवनगर
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 16 हडपसर सातववाडी
अ OBC महिला
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 17 रामटेकडी माळवाडी वैदुवाडी
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 18 वानवडी साळुंखे विहार
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 19 कोंढवा खुर्द कौसर बाग
अ OBC महिला
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 20 शंकर महाराज मठ बिबवेवाडी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 21 मुकुंद नगर सॅलिसबरी पार्क
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 22 काशेवाडी डायस प्लाॅट
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 23 रविवार पेठ नाना पेठ
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 24 कसबा गणपती कमला नेहरू रुग्णालय केएमइ रुग्णालय
अ OBC महिला
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 25 शनिवार पेठ महात्मा फुले मंडई
अ OBC महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 26 घोरपडे पेठ गुरूवार पेठ समताभूमी
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 27 नवी पेठ पर्वती
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 28 जनता वसाहत हिंगणे खुर्द
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 29 डेक्कन जिमखाना हॅपी काॅलनी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 30 कर्वेनगर हिंगणे होन कॉलनी
अ OBC
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 31 मयूर काॅलनी कोथरूड
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 32 वारजे पाॅप्युलर नगर
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 33 शिवणे खडकवासला धायरी पार्ट
अ OBC महिला
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 34 नर्हे वडगाव बुद्रूक धायरी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 35 सनसिटी माणिकबाग
अ OBC महिला
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 36 सहकारनगर पद्मावती
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 37 धनकवडी कात्रज डेअरी
अ OBC सर्वसाधारण
ब सर्वसाधारण महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 38 बालाजीनगर आंबेगाव कात्रज
अ OBC महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण महिला
इ सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 39 अप्पर सुपर इंदिरानगर
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 40 कोंढवा बुद्रुक येवलेवाडी
अ अनुसूचित जाती
ब OBC महिला
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 41 महंमदवाडी उंड्री
अ अनुसूचित जाती महिला
ब OBC सर्वसाधारण
क सर्वसाधारण महिला
ड सर्वसाधारण