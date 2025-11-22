English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

8 जणांचा जीव घेणारा नवले पुलावरील अपघात कसा घडला? आरटीओच्या अहवालात महत्त्वाची माहिती समोर

Pune Navle Bridge:नवले पुलावर अपघात झालेल्या ठिकाणीच दशक्रिया विधी आयोजित केला गेला. हा विधी वारंवार घडणाऱ्या अपघातांविरोधात आणि प्रशासनाचा निषेध म्हणून होता.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 10:34 AM IST
8 जणांचा जीव घेणारा नवले पुलावरील अपघात कसा घडला? आरटीओच्या अहवालात महत्त्वाची माहिती समोर
Pune Navale Bridge Crash RTO Flags Overspeeding and Driver Error

Pune Navle Bridge: पुण्यातील नवले पूलावर झालेल्या भीषण अपघातानंतर प्रशासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. गुरुवारी 13 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी या पुलावर भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात 8 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला होता तर 13 जण गंभीर जखमी झाले होते. पुण्यातील या अपघात प्रकरणी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ)ने तपासणी करुन अहवाल पूर्ण केला आहे. या अहवालात अपघातग्रस्त वाहनाचा वेग जास्त असल्याचे म्हटलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरटीओच्या अहवालात नेमके काय म्हटले?

नवले पुलाजवळीच अपघात हा अतिवेगामुळंच झाल्याचा आरटीओचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. चालकाने कंटेनर न्युट्रल केल्याची शक्यता अहवालात वर्तवली आहे. तसंच, कंटेनरचा वेग जास्त असल्यामुळं नवले पुलाजवळील अपघात झाल्याची आरटीओच्या प्राथमिक तपासणीत आढळलं आहे. या अपघाताचे कारण ड्रायव्हरची चूक असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम RTO विभागाकडून सुरू आहे.

कसा घडला होता अपघात?

नवलेपुलाजवल 13 नोव्हेंबरला एका भरधाव कंटेनरने चालक आणि वाहनांना उडवलं होतं. त्यानंतर एका कारला धडक दिल्यानंतर ती कार पुढे अडकून कंटेनर ट्रकला धडकला. यामध्ये आग लागून कार आणि कंटेनरमधील आठ जणांचा मृत्यू झाला होता.

पुण्यात नवले ब्रीजवर दशक्रिया विधी

पुण्यातील नवले ब्रीजवर झालेल्या अपघातातनंतर व वारंवार घडणाऱ्या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाचा दशक्रिया विधी नवले पुलावर करणार आहे. नवले पुलावर वाढत असलेल्या अपघाताच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. पुण्यातील नवले पुलावर १३ नोव्हेंबर रोजी झाला होता भीषण अपघात या अपघातात ८ जणांचा गेला होता जीव. मृत्यूमुखी पडलेल्या या ८ जणांचा दशक्रिया विधी आज होणार असून नवले पुलावर ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्याच ठिकाणी स्थानिक नागरिक प्रशासनाचा दशक्रिया विधी घालणार आहे.

FAQ

नवले पुलावर भीषण अपघात कधी झाला होता?

हा अपघात गुरुवार, १३ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी झाला होता.

2. या भीषण अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला आणि किती जखमी झाले?

या अपघातात ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर १३ जण गंभीर जखमी झाले होते.

3. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) अपघागाच्या प्राथमिक अहवालात कोणते कारण नमूद केले आहे?

अपघाताचे प्राथमिक कारण अतिवेग (जास्त वेग) असल्याचे RTO च्या अहवालात नमूद केले आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
puneaccidentaccident caseAccident deathpune

इतर बातम्या

Ind vs Sa: गुवाहाटी टेस्टसाठी टीम इंडियामध्ये मोठा बदल! शुभ...

स्पोर्ट्स