8 जणांचा जीव घेणारा नवले पुलावरील अपघात कसा घडला? आरटीओच्या अहवालात महत्त्वाची माहिती समोर

Pune Navle Bridge: पुण्यातील नवले पूलावर झालेल्या भीषण अपघातानंतर प्रशासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. गुरुवारी 13 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी या पुलावर भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात 8 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला होता तर 13 जण गंभीर जखमी झाले होते. पुण्यातील या अपघात प्रकरणी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ)ने तपासणी करुन अहवाल पूर्ण केला आहे. या अहवालात अपघातग्रस्त वाहनाचा वेग जास्त असल्याचे म्हटलं आहे.
नवले पुलाजवळीच अपघात हा अतिवेगामुळंच झाल्याचा आरटीओचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. चालकाने कंटेनर न्युट्रल केल्याची शक्यता अहवालात वर्तवली आहे. तसंच, कंटेनरचा वेग जास्त असल्यामुळं नवले पुलाजवळील अपघात झाल्याची आरटीओच्या प्राथमिक तपासणीत आढळलं आहे. या अपघाताचे कारण ड्रायव्हरची चूक असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम RTO विभागाकडून सुरू आहे.
नवलेपुलाजवल 13 नोव्हेंबरला एका भरधाव कंटेनरने चालक आणि वाहनांना उडवलं होतं. त्यानंतर एका कारला धडक दिल्यानंतर ती कार पुढे अडकून कंटेनर ट्रकला धडकला. यामध्ये आग लागून कार आणि कंटेनरमधील आठ जणांचा मृत्यू झाला होता.
पुण्यातील नवले ब्रीजवर झालेल्या अपघातातनंतर व वारंवार घडणाऱ्या अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाचा दशक्रिया विधी नवले पुलावर करणार आहे. नवले पुलावर वाढत असलेल्या अपघाताच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. पुण्यातील नवले पुलावर १३ नोव्हेंबर रोजी झाला होता भीषण अपघात या अपघातात ८ जणांचा गेला होता जीव. मृत्यूमुखी पडलेल्या या ८ जणांचा दशक्रिया विधी आज होणार असून नवले पुलावर ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्याच ठिकाणी स्थानिक नागरिक प्रशासनाचा दशक्रिया विधी घालणार आहे.
