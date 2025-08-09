'कुठून उठलो अन् पुण्याचा पालकमंत्री झालो'...; सयाजी शिंदेंच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात अजित पवार असं का म्हणाले?

Ajit Pawar On Pune Guardian Minister: पुण्याच्या पालकमंत्रिपदावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोठं विधान केलं आहे कुठून उठलो अन् पुण्याचा पालकमंत्री झालो असं विधान अजित पवारांनी केलंय. एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं असून एका कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अजितदादांनी हे विधान केलंय.
ट्री मॅन म्हणून ओळख असणारे सुप्रसिद्ध अभिनेते व सह्याद्री देवराईचे प्रणेते सजायी शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. त्याचवेळी उपस्थितांमध्ये असलेल्या एका कार्यकर्त्याने त्यांना प्रश्न विचारला. हा प्रश्न ऐकताच त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या मिश्किल अंदाजात उत्तर दिले.
अजित पवार बोलत असताना एका कार्यकर्त्याने अजित पवारांना पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून प्रश्न उपस्थित केला. शहरातील नदी लगतची दुर्गादेवी टेकडीवरची वृक्षतोड होणार आहे, आपण पालकमंत्री म्हणून ही वृक्षतोड थांबवावी अशी अपेक्षा आहे. कार्यकर्त्याचा हा प्रश्न ऐकताच अजित पवारांनी उत्तर दिलं ते एकून उपस्थितांमध्येही एकच हशा पिकला होता. अजित पवार म्हणाले, हे सगळं ऐकल्यावर कुठून मी पुण्याचा पालकमंत्री झालो, असं मला वाटायला लागलं आहे. जो तो उठतो आणि मला उपदेश देतो. सगळा मक्ता मीच घेतलाय, ह्यांनी फक्त उपदेश द्यायचे, ठीक आहे धन्यवाद. असं म्हणत अजित पवारांनी हात जोडले.
सयाजी शिंदेंसाठी अजित दादांनी गायलं गाणं
सयाजी शिंदे यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात अजित दादांनी चक्क गाणं गायलं आहे. 'सयाजी शिंदेंमध्ये सह्याद्रीच्या मातीतील रांगडेपणा आहे. हा रांगडेपणा त्यांच्या अंगात अक्षरशः भिनलेला आहे. स्पष्ट सडेतोडपणे बोलणं, जसं दिसणं आहे, तसं वागणं आहे. जे पोटात तेच ओठात आहे, हा अस्सलपणा सयाजीरावांमध्ये आहे. त्यांच्यात आणि माझ्यातला हाच गुण सारखा असल्यानं, माझे आणि त्यांची वेव लेंथ जुळलेली आहे,' असे म्हणत अजित पवारांनी सयाजी शिंदेंसाठी 'पिंजरा' या मराठी चित्रपटातलं गाणं गायलं. यानिमित्ताने मला एक गाणं आठवतं असे म्हणत अजित पवारांनी 'गडी अंगाने उभानी आडवा, त्याच्या रुपात गावरान गोडवा', हे गाणं म्हटलं.