पुण्याच्या शनिवार वाड्यात खरचं कुणाची तरी कबर आहे का? अचानक कबरीचा विषय चर्चेत का आला?

Pune Shaniwar Wada : पुण्यातील शनिवार वाडा हा पेशव्यांच्या यशाचा आणि र्हासाचा साक्षीदार आहे. शनिवारी सध्या चर्चेत आला आहे तो काही महिलांनी नमाज पठण केल्यामुळे. या नमाज पठणावरुन वाद सुरु झाला आहे तो शनिवार वाड्यात असलेल्या कबरीवरुन पुण्याच्या शनिवार वाड्यात खरचं कुणाची तरी कबर आहे का? ही कबर कोणाची आहे? ही कबर कोणी, का आणि कधी बांधली असे अनके प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कबरीवरुन हिंदू संघटनादेखील आक्रमक झाल्या आहेत.
पुण्यातील शनिवारवाड्यात नमाज पठण करण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. त्यानंतर हिंदू संघटना आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळाले शनिवारवाड्यात मेधा कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात हिंदुत्ववादी संघटनेकडून आंदोलन करत नमाज पठणाचा निषेध कऱण्यात आलाय. तसेच ज्या ठिकाणी नमाज पठण करण्यात आलं त्या ठिकाणी हिंदूत्ववादी संघटनेकडून शुद्धीकरण करण्यात आलंय. तसेच पतीत पवान संघटनेकडून शिववंदन करण्यात आलंय. तसेय यापुढे असे प्रकार सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा मेधा कुलकर्णींनी दिला.
दरम्यान शनिवारवाड्यात भगवा झेंडा लावू देण्याच्या मागणीसाठी हिंदू संघटना आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालंय. पोलीस आणि हिंदू संघटनांमध्ये यावरून बाचाबाचीही झालीय. हिंदू संघनांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर अखेर शनिवारवाड्यात भगवा झेंडा लावण्यात आला. पुण्यात ऐन सणासुदित शनिवार वाड्यावर आंदोलन करून हिंदु - मुस्लिम धर्मियांमधे सामाजिक तेढ करण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ गुन्हे दाखल करावा, अशी मागणी रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान शनिवारवाड्यातील नमाज प्रकरणावरून महायुतीतच मतभेद असल्याचं समोर आलंय. कारण धार्मिक भावना बिघडवल्याप्रकरणी खासदार मेघा कुलकर्णींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केली. तर मेघा कुलकर्णींनी केलेलं आंदोलन म्हणजे नाटक असल्याचा घणाघात काँग्रेसच्या संगिता तिवारींनी केला आहे.
शनिवार वाड्यात एक कबर असल्याचे समोर आले आहे. या कबरीवर हजरत ख्वाजा सैय्यद शाह पीर मकबुल हुसेनी पीर असा बोर्ड आहे. मात्र, ही कबर कुणी आणि कधी बांधली याची काहीच माहिती उपलब्ध झालेली नाही. शनिवार वाड्यात असलेली ही कबर अनधिकृत असल्याचा सकल हिंदू समाजाचा आरोप आहे. शनिवार वाड्यात कोणाची ही पीर किंवा कबर नसल्याचे हिंदू संघटनांचे म्हणणे आहे. याठिकाणी असलेला हजरत ख्वाजा सैय्यद शाह पीर मकबुल हुसेनी पीर चा बोर्ड काढून टाका अशी मागणी देखील हिंदू संघटनांनी केली आहे. मेधा कुलकर्णी यांच्याकडून प्रशासनाला 8 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. पतीत पावन संघटनेने कबर जवळ दोन तास आंदोलन केले. त्यानंतर त्या कबरी समोर भगवा ध्वज लावण्यात आला. पतित पावन ही मझर नेमकी कशी आली याबाबत उद्या पुरातत्व विभागाकडे माहिती मागितली जाणार आहे.
FAQ
1 शनिवार वाडा कोणता ऐतिहासिक स्थळ आहे आणि सध्या का चर्चेत आहे?
शनिवार वाडा हे पुण्यातील पेशव्यांच्या यश आणि ऱ्हासाचे साक्षीदार असलेले ऐतिहासिक स्थळ आहे. सध्या ते काही महिलांनी तेथे नमाज पठण केल्यामुळे चर्चेत आले आहे, ज्यामुळे व्हायरल व्हिडिओ आणि हिंदू संघटनांच्या आंदोलनांमुळे वाद सुरू झाला आहे.
2 नमाज पठणाच्या व्हिडिओमुळे काय घडले?
नमाज पठणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर मेधा कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलन केले. त्यांनी नमाज पठणाचा निषेध करून त्या ठिकाणी शुद्धीकरण केले आणि पतित पावन संघटनेने शिववंदन केले. यापुढे असे प्रकार सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा मेधा कुलकर्णींनी दिला.
3 भगवा झेंडा लावण्याच्या मागणीबद्दल सांगा.
हिंदू संघटनांनी शनिवार वाड्यात भगवा झेंडा लावण्याची मागणी केली. पोलीसांशी बाचाबाची झाल्यानंतर अखेर हा झेंडा लावण्यात आला. कबरजवळ देखील भगवा ध्वज लावण्यात आला.