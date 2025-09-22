पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला; डायरेक्ट अमेरिकेत सुरु केली IT कंपनी, 7500000000 रुपयांची कमाई

Pune Neha Narkhede : अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्हिसा धोरणामुळे भारतातील IT कर्मचाऱ्यांना जबरदस्त झटका बसला आहे. अशात पुण्यातील एक महिला चांगलीच चर्चेत आली आहे. पुण्याच्या नेहा नारखेडे यांनी डायरेक्ट अमेरिकेत IT कंपनी सुरु केली आहे. नेहा नारखेडे यांच्या कंपनीची 7,50,00,00,000 रुपयांची उलाढाल आहे. नेहा नारखेडे या पुण्यातील सर्वात श्रीमंत महिला म्हणून ओळखल्या जातात.
41 वर्षांच्या नेहा नारखेडे या भारतातील सर्वात तरुण स्वयंनिर्मित महिला उद्योजिका आहे. महाराष्ट्रातील पुण्यात राहणाऱ्या नेहा नारखेडे यांनी अडचणींवर मात करत यशस्वी झेप घेतली आहे. नेहा यांनी उच्च मनोबलामुळे खूप लहान वयातच मोठी उंची गाठली आहे. नेहा एकदा शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत गेल्या होत्या. नेहाने अमेरिकेत एक कंपनी स्थापन केली. आज तिच्या कठोर परिश्रमामुळे त्या कंपनीची मार्केट व्ह्यॅ्ल्यू 75 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. अलीकडेच फोर्ब्सने तिला अमेरिकेतील स्वयंनिर्मित श्रीमंत महिलांच्या यादीत नेहा नारखेडे यांचे नाव समाविष्ट केले. नेहा नारखेडे या परदेशात यश मिळवणाऱ्या अनेक भारतीयांपैकी ती एक आहेत.
नेहाचा जन्म भारतात झाला. पुण्यात वाढलेल्या नेहाने अमेरिकेतील जॉर्जिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून IT इंजिनीयरिंगचे शिक्षण घेतले. लिंक्डइन आणि ओरॅकलमध्ये काम केले. त्यानंतर नेहा यांनी अमेरिकेत स्वत:ची कॉन्फ्लुएंट नावाची कंपनी सुरू केली. त्यांच्या कंपनीचा आयपीओ 2021 मध्ये आला. नेहाला भारतातील 8 व्या श्रीमंत महिला म्हणून सन्मानित करण्यात आले. नेहाची गणना अमेरिकेतील सर्वात यशस्वी महिला उद्योजकांमध्ये केली जाते. नेहा तिच्या यशाचे श्रेय तिच्या वडिलांना देते. तिने सांगितले की लहानपणापासूनच तिचे वडील इंदिरा गांधी, किरण बेदी, इंद्रा नूयी यांसारख्या महान लोकांची पुस्तके तिच्यासाठी आणत असत.
नेहा नारखेडे यांनी अनेक अपयशांवर मात करत हे यश मिळवले आहे. 2021 मध्ये, जेव्हा त्यांच्या कंपनीने आयपीओ लाँच केला तेव्हा त्यांची एकूण संपत्ती 13,380 कोटींवर पोहोचली. तथापि 2022 मध्ये त्यांच्या संपत्तीत लक्षणीयरीत्या घट झाली. 2022 च्या हुरुन रिच लिस्टनुसार, त्यांची संपत्ती फक्त 4,700कोटींवर आली. एकाच वर्षात अंदाजे 8,600 कोटी गमावले. अखेर नेहा यांनी पुन्हा एकदा यशस्वी भरारी घेतली आहे.
FAQ
1. नेहा नारखेडे कोण आहेत?
नेहा नारखेडे या पुण्यातील ४१ वर्षीय भारतीय-अमेरिकन उद्योजिका आहेत. त्या क्लाउड डेटा स्ट्रिमिंग कंपनी कॉन्फ्लुएंटच्या सह-संस्थापक आणि माजी मुख्य तंत्रज्ञ अधिकारी आहेत. त्यांनी लिंक्डइनमध्ये काम करताना अपाचे काफ्का (ओपन-सोर्स मेसेजिंग सिस्टम) विकसित केला. त्या भारतातील सर्वात तरुण स्वयंनिर्मित महिला उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जातात.
2. नेहा नारखेडे यांचे शिक्षण आणि सुरुवातीचे करिअर काय आहे?
नेहा नारखेडे यांचा जन्म पुण्यात झाला. त्यांनी पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजीमधून बीटेक केले आणि अमेरिकेतील जॉर्जिया टेकमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स केले. त्यांनी ओरॅकलमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून सुरुवात केली आणि नंतर लिंक्डइनमध्ये २०११ मध्ये सामील झाल्या, जिथे त्यांनी अपाचे काफ्का विकसित केला.
3. नेहा नारखेडे यांनी कोणती कंपनी स्थापन केली आणि तिची यशोगाथा काय आहे?
२०१४ मध्ये नेहा नारखेडे यांनी जय क्रेप्स आणि जुन राव यांच्यासोबत कॉन्फ्लुएंट कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी अपाचे काफ्कावर आधारित डेटा स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म देते. २०२१ मध्ये IPO नंतर कंपनीची वैल्यूएशन ९.१ अब्ज डॉलर (सुमारे ७५,००० कोटी रुपये) झाली. गोल्डमन सॅक्स, नेटफ्लिक्स आणि उबर सारख्या कंपन्या तिचा वापर करतात. सध्या कंपनीची कमाई ९६४ दशलक्ष डॉलर (२०२४) आहे.