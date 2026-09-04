मोदींचे वारसदार म्हणून RSS ची 'या' नेत्याला पसंती? खासदाराच्या विधानाने खळबळ, 'अमित शहांचा खेळ संपला, त्यांचा राजीनामा घ्या अशी...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टीसंदर्भात मोठा दावा करताना या पक्षात बंडाळी सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल करायची इच्छा असूनही त्यांना तसं करता येत नसल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. कोल्हापुरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना राऊतांनी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपपंतप्रधान होण्याच्या संदर्भात बोलताना थेट मोदी सरकारमध्ये अंतर्गत कलह सुरु असल्याचा दावा केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस उपपंतप्रधान होणार असल्यासंदर्भात सूचक विधान करताना, "मराठी माणूस उपपंतप्रधान होणार असेल तर आनंद व्हायला पाहिजे. राष्ट्रीय राजकारणात उलथापालथ व्हायची जास्त शक्यता आहे, तुम्ही पण पहा," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. मात्र फडणवीस यांनी अनेकदा ते दिल्लीच्या राजकारणात जाणार असल्याचा दावा खोडून काढला असून आपण राज्यातच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राऊत हे एवढ्यावरच न थांबताना, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल करायचा आहे पण ते करू शकत नाहीत कारण त्यांच्या पक्षात आणि त्यांच्या सरकारमध्ये बंडाळी सुरू झाली आहे," असा खळबळजनक दावा राऊतांनी केला आहे.
"केंद्रातले प्रमुख जुने चार मंत्री राजीनामा द्यायला तयार नाहीत. ओरिजनल भारतीय जनता पक्षाच्या चार प्रमुख मंत्र्यांनी मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला नाही. आधी अमित शहा यांचा राजीनामा घ्या अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे अद्याप फेरबदल झालेला नाही," असा दावा राऊत यांनी केला आहे. "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका अशी आहे की, फेरबदलामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान हे पद निर्माण करा. आरएसएसला मानणाऱ्या एका व्यक्तीला त्या ठिकाणी उपपंतप्रधान करा. जो पुढला वारस असेल. अमित शहा नव्हे. अमित शहा यांचा खेळ संपलेला आहे," असा दावा राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे.
"अमित शहा स्वतःला ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग’ समजतात, पण लोक त्यांना तसे मानत नाहीत. संघाच्या गोटातील माहितीनुसार, दिल्लीत सध्या कार्यरत नसलेल्या एका महत्त्वाच्या नेत्याला उपपंतप्रधान करण्याची चर्चा आहे. देशात पंतप्रधानपदाची आणि गृहमंत्रीपदाची जागा रिकामी आहे, त्याचा वारस उपपंतप्रधानपदाच्या माध्यमातून शोधला जाईल," असा दावा यापूर्वीही राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला होता.