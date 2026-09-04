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मोदींचे वारसदार म्हणून RSS ची 'या' नेत्याला पसंती? खासदाराच्या विधानाने खळबळ, 'अमित शहांचा खेळ संपला, त्यांचा राजीनामा घ्या अशी...'

भारतीय जनता पार्टी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारीमध्ये बंडाळी सुरु असल्याचा खळबळजनक दावा या खासदाराने केला असून चार नेत्यांनी आधी अमित शहांचा राजीनामा मागितल्याचंही म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:59 PM IST
मोदींचे वारसदार म्हणून RSS ची 'या' नेत्याला पसंती? खासदाराच्या विधानाने खळबळ, 'अमित शहांचा खेळ संपला, त्यांचा राजीनामा घ्या अशी...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खासदाराने केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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