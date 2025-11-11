'प्रस्थापित व्यवस्थेच्या छाताडावर पाय रोवून मी...', प्रवक्तेपद गमावलेल्या ठोंबरेंची वॉर्निंग; 'अन्यायाविरुद्ध माझा...'

Rupali Thombare Warning To Rupali Chakankar: अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने रुपाली ठोंबरेंकडून पक्ष प्रवक्तेपद काढून घेण्यात आलं आहे. सोमवारी पक्षाने जारी केलेल्या प्रवक्त्यांच्या यादीमधून ठोंबरेंचं नाव वगळण्यात आलं आहे. एकीकडे ठोंबरेंचं डिमोशन झालेलं असतानाच दुसरीकडे त्यांनी ज्या रुपाली चाकणकरांविरोधात आवाज उठवला आहे त्यांना मात्र प्रमोशन मिळालं आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असलेल्या रुपाली चाकणकरांवर आता पक्ष प्रवक्तापदाचीही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रुपाली विरुद्ध रुपाली वादातूनच ठोंबरेंना पक्षाने दणका दिल्याची चर्चा आहे. असं असतानाच कालच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर ठोंबरेंनी सोशल मीडियावरुन एक पोस्ट केली होती. मात्र आता त्यांनी पुन्हा एक फिल्मी पोस्ट करत थेट स्वपक्षियांना आव्हान दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. (Chakankar V Thombre: दोघींमध्ये नेमका वाद काय? अजित पवार संतापले, एकीचं पद जाण्याइतकं घडलं काय? समजून घ्या)
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली असून आतापर्यंत प्रवक्तेपद असलेल्या रुपाली ठोंबरेंकडून हे पद काढून घेण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीने आपल्या प्रवक्त्यांची यादी सोमवारी जाहीर करताना अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांपजे, अविनाश आदिकर, सना मलिक, राजश्री भोसले, सुरज चव्हाण, हेमलता पाटील, प्रतिभा शिंदे, विकास पासलकर, रवी साबळे, प्रशांत पवार, श्याम सनेर, सायली दळवी आणि शशिकांत तरंगे या नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी वर्णी लागल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या यादीमधून रुपाली ठोंबरेंबरोबरच अमोल मिटकरींनाही वगळण्यात आलं आहे.
रुपाली ठोंबरेचं प्रवक्तेपद गेल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन पोस्ट केली. "नमस्कार जय महाराष्ट्र, मी आज पुण्याच्या बाहेर आहे,प्रवासात असल्याने माझा संपर्क होऊ शकला नाही. आज पक्षाने नव्याने प्रवक्त्याची नेमणूक केली आहे.त्यात माझ्यासह आमदार अमोल मिटकरी, वैशालीताई नागवडे यांची नावे नाहीत. आम्ही येऊ घातलेल्या निवडणुकांना सामोरे जाणार सज्ज आहोत. पक्षाचे काम जोमाने करणार आहोत.या यादी बद्दल अजितदादांना भेटून बोलून या विषयी माहिती घेईल मग आपल्या सर्वांशी सविस्तर बोलेल," असं ठोंबरेंनी म्हटलं आहे. त्यांनी या पोस्टखाली स्वत:चा हुद्दा 'प्रवक्त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी' असाच ठेवला आहे.
नक्की वाचा >> रुपाली चाकणकरांची एकूण संपत्ती किती? त्यांचे पती काय काम करतात? जाणून घ्या A To Z माहिती
रुपाली ठोंबरेंनी मंगळवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन 'ख्वाडा' चित्रपटातील एक सीन शेअर करत सूचक कॅप्शन दिली आहे. "शेतकरीकन्या डॉक्टरला न्याय न देता, त्यांच्या चारित्र्यावर आघात करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध आपण आवाज उठवणार! माझा आवाज दाबला जाईल? “प्रस्थापित व्यवस्थेच्या छाताडावर पाय रोवून मी इथपर्यंत पोहोचले आहे.” आमचा इतिहास हा अन्याय सहन करणाऱ्यांचा नाही. गरज पडली तर 'ख्वाडा' करणाऱ्यांचा आहे," असं रुपाली ठोंबरेंनी म्हटलं आहे.
आता अजित पवारांना भेटून रुपाली ठोंबरे आपली बाजू मांडताना काय सांगणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.