Marathi News
छत्रपतींच्या वंशजांना पोलंडकडून खास आमंत्रण; संभाजीराजेंचे फोटो Viral; 1943 ला असं काय घडलेलं?

Sambhaji Chhatrapati At Davos: छत्रपती संभाजीराजेंचे फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून ते सहकुटुंब दावोसला गेले आहेत. मात्र यामागे एक फारच खास आणि ऐतिहासिक कारण आहे. त्यासंदर्भातच सविस्तर जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 10:10 AM IST
परदेशातील फोटो व्हायरल

Sambhaji Chhatrapati At Davos: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच उद्योगमंत्री उदय सामंत हे सध्या दावोसला आहे. दावोसमध्ये ते वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले असून मागील दोन दिवसांमध्ये त्यांनी अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत लाखो कोटींचे करार केले आहेत. याचा फायदा महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि रोजगार वाढवण्याची होणार असल्याचं सरकराचं म्हणणं आहे. एकीकडे फडणवीस दावोसमध्ये असतानाच दुसरीकडे कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजे सहकुटुंब दावोस दौऱ्यावर आहेत. छत्रपती संभाजी राजे दाओसमध्ये असण्यामागे एक खास कारण आहे. याबद्दलच जाणून घेऊयात...

छत्रपती संभाजी राजे दावोसला का गेलेत?

कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजे दावोसला जाण्यामागे कारण ठरलं आहे पोलंडचं निमंत्रण! अनेकांना ठाऊक नसेल पण पोलंड आणि कोल्हापूरचा फार जुना संबंध आहे. छत्रपती घरण्याशी असलेला हे संबंध पोलंडने आजही जपलेत. 

छत्रपतींचं पोलंड कनेक्शन

दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी, हिटलरच्या जर्मनीने पोलंडमध्ये घुसखोरी करत ताबा मिळवला होता. पोलंडचे लोक विस्थापित झाले. 1943 मध्ये पोलंडचे सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबातील स्त्रीया आणि वृद्धांसोबत भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. त्यापैकी पाच हजार जणांना छत्रपतींनी वाळिवडे, कोल्हापूरात शरण दिली होती. महाराजांनी देशात सर्वात मोठा पोलिश शरणार्थी कॅम्प कोल्हापुरात लावला होता. 

हे लोक 1948 पर्यंत तिथे होते आणि बरेच कायमचे तिथेच राहिले. या घटनेच्या स्मरणार्थ कोल्हापूरात 2019 मधे Marcin Przydacz, या पोलैंडच्या परराष्ट्रमंत्री यांच्या हस्ते एका खास स्मृती स्तंभाचं उद्घाटनही करण्यात आलं.  

पोलंडमध्ये खास स्मारक

पोलंडनेही कोल्हापूरशी जुळलेल्या नात्याच्या स्मरणार्थ वॉरसॉ येथे 'माँटे कॅसिआनो वॉर मेमोरिअल' (Monte Cassino War Memorial, Warsaw) बांधलं आहे. छत्रपती संभाजीराजे 2025 मध्ये  तिथे भेट देऊन आले होते.

छत्रपती संभाजीराजे पोलंडमध्ये का?

पोलंडने  परत 2026 ला दावोसमध्ये छत्रपती संभाजीराजेंना वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमसाठी 'लिडर्स फोरम - पॉवर्ड बाय पोलंड' (Leaders Forum – Powered by Poland) या विशेष कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलेलं.

खर्च भारत किंवा महाराष्ट्र सरकारचा नाही तर...

प्रमुख पाहुणे म्हणून छत्रपती संभाजीराजेंना बोलावण्यात आलं होतं. संभाजी महाराज आणि पोलंड सरकार यांच्यात चांगले संबंध आणि मैत्री आहे असं दिसतं. त्यांना निमंत्रण पोलंडकडून आहे याचा अर्थ खर्च पोलंड सरकारचा आहे, असं इंटरनेटवरील चर्चेत नमूद करण्यात आलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Sambhaji ChhatrapatiLeaders Forum Powered by Polandworld economic forumdavos

