छत्रपतींच्या वंशजांना पोलंडकडून खास आमंत्रण; संभाजीराजेंचे फोटो Viral; 1943 ला असं काय घडलेलं?

Sambhaji Chhatrapati At Davos: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच उद्योगमंत्री उदय सामंत हे सध्या दावोसला आहे. दावोसमध्ये ते वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले असून मागील दोन दिवसांमध्ये त्यांनी अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत लाखो कोटींचे करार केले आहेत. याचा फायदा महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि रोजगार वाढवण्याची होणार असल्याचं सरकराचं म्हणणं आहे. एकीकडे फडणवीस दावोसमध्ये असतानाच दुसरीकडे कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजे सहकुटुंब दावोस दौऱ्यावर आहेत. छत्रपती संभाजी राजे दाओसमध्ये असण्यामागे एक खास कारण आहे. याबद्दलच जाणून घेऊयात...
कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी राजे दावोसला जाण्यामागे कारण ठरलं आहे पोलंडचं निमंत्रण! अनेकांना ठाऊक नसेल पण पोलंड आणि कोल्हापूरचा फार जुना संबंध आहे. छत्रपती घरण्याशी असलेला हे संबंध पोलंडने आजही जपलेत.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी, हिटलरच्या जर्मनीने पोलंडमध्ये घुसखोरी करत ताबा मिळवला होता. पोलंडचे लोक विस्थापित झाले. 1943 मध्ये पोलंडचे सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबातील स्त्रीया आणि वृद्धांसोबत भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. त्यापैकी पाच हजार जणांना छत्रपतींनी वाळिवडे, कोल्हापूरात शरण दिली होती. महाराजांनी देशात सर्वात मोठा पोलिश शरणार्थी कॅम्प कोल्हापुरात लावला होता.
कोल्हापूरचे संभाजी राजे दावोसला कशाला गेले, काय करायला गेले याची मस्करी केली जात आहे.
तर याचं कारण म्हणजे.
त्यांना पोलैंड कढुन निमंत्रण आहे.
पोलंड – कोल्हापूर आणि छत्रपतींचा जुना संबंध आहे, जो पोलंड आजही विसरलेला नाही.
हे लोक 1948 पर्यंत तिथे होते आणि बरेच कायमचे तिथेच राहिले. या घटनेच्या स्मरणार्थ कोल्हापूरात 2019 मधे Marcin Przydacz, या पोलैंडच्या परराष्ट्रमंत्री यांच्या हस्ते एका खास स्मृती स्तंभाचं उद्घाटनही करण्यात आलं.
पोलंडनेही कोल्हापूरशी जुळलेल्या नात्याच्या स्मरणार्थ वॉरसॉ येथे 'माँटे कॅसिआनो वॉर मेमोरिअल' (Monte Cassino War Memorial, Warsaw) बांधलं आहे. छत्रपती संभाजीराजे 2025 मध्ये तिथे भेट देऊन आले होते.
पोलंडने परत 2026 ला दावोसमध्ये छत्रपती संभाजीराजेंना वर्ल्ड इकनॉमिक फोरमसाठी 'लिडर्स फोरम - पॉवर्ड बाय पोलंड' (Leaders Forum – Powered by Poland) या विशेष कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलेलं.
प्रमुख पाहुणे म्हणून छत्रपती संभाजीराजेंना बोलावण्यात आलं होतं. संभाजी महाराज आणि पोलंड सरकार यांच्यात चांगले संबंध आणि मैत्री आहे असं दिसतं. त्यांना निमंत्रण पोलंडकडून आहे याचा अर्थ खर्च पोलंड सरकारचा आहे, असं इंटरनेटवरील चर्चेत नमूद करण्यात आलं आहे.