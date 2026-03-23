'हे शत प्रतिशत भाजपसाठीचं पहिलं पाऊल', पवारांच्या पक्षाचा अजित पवार NCP, शिंदेंना इशारा; 'लढायचे की...'

Sharad Pawar Party Advice to Eknath Shinde Ajit Pawar NCP: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवारांच्या पक्षाबरोबरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला खोचक पद्धतीने एक सल्ला दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 23, 2026, 11:59 AM IST
शरद पवारांच्या पक्षाचा इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Sharad Pawar Party Advice to Eknath Shinde Ajit Pawar NCP: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या दिवशी जे काही झाले त्यातून काय सावध बोध घ्यायचा आहे, तो सत्तेतील इतर दोन पक्षांनी घ्यायला हवा, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसेंनी दिला आहे. रोहिणी खडसेंनी हा सारा प्रकार म्हणजे 'सत्ताधारी मित्र पक्षांसाठी धोक्याची घंटा' असल्याचं म्हटलं आहे.

भाजपला कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हवे होते

"सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी (अजित) आणि शिवसेनेची(एकनाथ शिंदे)ची निवडणूकपूर्व युती होती. दोघांचे मिळून 35 सदस्य निवडून आले तर भाजपचे 27 सदस्य निवडून आले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची सत्ता कशीही बसणार होती. पण भाजपला कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हवे होते. राष्ट्रवादी आणि सेना या दोन्ही पक्षांनी सावधगिरी म्हणून आपले निवडून आलेले सदस्य जवळपास महिनाभर अज्ञातस्थळी ठेवलेले. अध्यक्ष निवडायचा आधीही मोठे रणकंदन झाले. मोठा भाऊ असलेल्या भाजपने पोलीस, प्रशासनाच्या मदतीने हे सदस्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. काहींच्या नातेवाईकांना तर जबरदस्ती सदस्य हरवले असल्याची तक्रार करायला लावली," असं खडसेंनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

सभागृहापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अक्षरशः जीव पणाला लावावा लागला

"अध्यक्ष निवडीच्या दिवशीही मोठा राडा घालण्यात आला. एकाबाजूला शिवसेनेचे शंभूराज देसाई जे माजी गृह राज्यमंत्री आहेत, ज्यांनी ग्रामीण गृह विभागाची धुरा सांभाळली आहे. सध्याच्या घडीला ते सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीचे मकरंद पाटील जे सध्या राज्यात कॅबिनेट मंत्री आहेत. या दोघांनाही सदस्यांना सभागृहापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अक्षरशः जीव पणाला लावावा लागला. यात शंभूराज देसाई जखमी झाले तर राष्ट्रवादीच्या मकरंद आबांना 20-25 पोलिसांनी गराडा घातला. शेवटी काय झाले तर भाजपचा अध्यक्ष निवडण्यात आला," असं घटनाक्रम सांगताना खडसेंनी म्हटलं आहे. 

लढायचे की शरण जायचे ते ठरवा

"ज्या पक्षाची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता आहे. त्या पक्षाने एक जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडण्यासाठी इतर मित्र पक्षांचे पार नाक दाबले. ही 2029 ची वॉर्निंग बेल‌ आहे, शत प्रतिशत भाजपसाठी टाकलेले पहिले पाऊल आहे. सत्तेतील इतर दोन पक्षांनी लक्षात ठेवावं हा तर टिझर आहे, 2029 ते तुम्हाला पिक्चर दाखवतील त्यामुळे लढायचे की शरण जायचे ते ठरवा ! शरण जाणारे गुलाम ठरतात आणि लढणाऱ्यांचा इतिहास सांगितला जातो," असं खडसेंनी म्हटलं आहे. पोस्टच्या शेवटी रोहिणी खडसेंनी, "शेवटी पियुष मिश्रा यांच्या कवितेतील या ओळी ध्यानात ठेवा... वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव... या की हार को वो घाव तुम ये सोच लो," असं लिहिलं आहे.

"कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? हे आता भाजपालाच विचारावं लागेल; सत्तेसाठी सख्या मित्रालाही गिळायला भाजप..."

साताऱ्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीवरुन रोहित पवारांनीही सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावला आहे. "एका जिल्हा परिषदेच्या सत्तेसाठी गृहखात्याची अफाट ताकद वापरण्यापेक्षा ती अजितदादांच्या अनैसर्गिक पद्धतीने झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी वापरली तर विरोधक असूनही आम्हीही या निर्णयाचं मनापासून स्वागतच केलं असतं, पण त्याऐवजी साताऱ्यात गृहखात्याच्या आशीर्वादाने लोकशाहीचा ढवळ्यादिवसा खून पडतोय, मंत्र्याशीही झटापट करुन त्यांना दुखापत केली जाते आणि याविरोधात खुद्द मंत्र्यांनाच विधिमंडळापुढं आंदोलनही करावं लागतंय.. यावरुन भाजपाने कधीकाळी विचारलेला प्रश्न आज नव्याने त्यांनाच विचारण्याची गरज आहे. कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? पण काहीही असो, सत्तेसाठी सख्या मित्रालाही गिळायला भाजप मागंपुढं बघत नाही, हे यानिमित्ताने शिवसेना शिंदे गटाला आणि अजितदादा गटाला कळलंच असेल," असं रोहित पवारांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

