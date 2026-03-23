Satara ZP Election वरुन सेना-भाजपाचा सभागृहात राडा! शंभूराज देसाई म्हणाले, 'आमच्या शर्टवर रक्त..'

Satara ZP Election Fight Between Shivsena BJP: सतारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष पदाचा निवडणुकीत झालेल्या गोंधळा विषयी आज विधान परिषदेत शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाईंनी सभागृहात आपली बाजू मांडली. 40 वर्षांच्या राजकारणात मला एवढा वाईट अनुभव कधीच आला नाही. निवडणुका होताना बहुमत अल्पमत आपण पाहतो. 65 पैकी आम्ही 37 जागा निवडून आणल्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने निवडणून आणल्या मतदानासाठी आम्ही सगळे सदस्य जात होतो. आमच्या दोन सदस्यांवर गुन्हा दाखल झाला. अपहरण केल्याचे सांगत त्यावर कारवाई केली. आमच्या सदस्यांना अटकच करायची होती तर आधीच करायचे होतं ना? अटक केली नाही कारण आमचे शिवसैनिक होते. सभागृह 10 फूट अंतरावर असताना मला आडवले. माझ्या शरीराला अजूनही त्रास होते आहे. सभागृहाच्या मजल्यावर 100 पोलीस होते. मला माहिती नाही मला काय लागले. आमच्या शर्टवर रक्त लागले. सभागृह 5 फूट अंतरावर असताना आमच्या सदस्यांना अटक केली," असं शंभुराज देसाई म्हणाले.
शंभुराजे यांनी नाराजी व्यक्त करताना, "आम्हाला न्याय द्या. आम्ही कोणाकडून न्याय मागायचे? पोलीस अधिक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी," अशी मागणी शंभुराज देसाईंनी केली. "जे जे पोलीस या सगळ्यात होते त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी," असं शंभुराजे म्हणाले. शंभुराज देसाईंनी ही मागणी केल्यानंतर साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक आणि संबंधित पोलिसांना निलंबित करण्यात यावे, असा आदेश उपसभापती नीलम गोरहे यांनी दिली. "साताऱ्यात घडलेली घटना ही राजकारणाला काळिमा फासणारी आहे. पहिला गुन्हा दाखल झाला. विक्टिमने सांगितले मझ्यासोबत कोणतीही जोरजबरदस्ती झाली नाही. तरी देखील अतिशय चुकीच्या पद्धतीने पोलीस वागत होते. आम्ही मंत्री असून देखील आरोपीसारखी वागणूक आम्हाला दिली गेली. एखाद्या आरोपीला देखील आपण मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेऊ शकत नाही. तरी देखील आमच्या सदस्यांना मतदानाच्या सभागृहातून अटक केली. सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा सादर करण्यात यावे, असं निलम गोऱ्हे म्हणाल्या. फुटेज डिलीट करण्यात येईल, अशी माहिती मकरंद पाटील यांनी दिली. आम्ही त्या दिवशी 4 वाजता 2 पार्ट दिले आहेत सीसीटीव्ही फुटेज द्यावे म्हणून, असं शंभूराजे देसाईंनी म्हटलं.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी ज्यांना घटनेने दिलेले अधिकार पाळायचे आहेत. एखाद्याच्या सांगण्यानुसार जर पोलीस जर कारवाई होतं असेल तर हे दुर्दैवी आहे. पोलिसांवर धाक नसेल तर राज्यात यापुढे कायदा सुव्यवस्था राहणार नाही. यंत्रणा एक संदेश देणे गरजेचे आहे. सिटिंग जजच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी संजय खोडके यांनी केली.
मनीषा कायंदेंनी आपली भूमिका मांडताना, "साताऱ्यात घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देखील पदावरून दूर केले पाहिजे. मंत्र्यांना हात लावणे हे आम्ही पहिल्यांदा राज्यात पाहतोय," असं म्हटलं.
"ज्या सदस्यावर गुन्हा दाखल झाला तो सदस्य राष्ट्रवादीचा आहे. ज्याने हा गुन्हा दाखल केला तो देखील राष्ट्रवादीचा आहे. निवडणूक चालू असताना सदस्यांना सोडून इतर कोणीही सभागृहात आतमध्ये जाऊ नये असा नियम आहे. आमदार किंवा खासदारांनी देखील कोणीही जाऊ नये, ही निवडणूक चालू असताना गेट तोडून आतमध्ये लोक गेली. हे लोक कोणी घेऊन गेले? कायदा सुव्यस्था राखायची जबाबदारी कोणाची आहे? सरकारची आहे ना?" असा सवाल जयकुमार गोरेंनी दुसरी बाजू मांडताना केला.
यावर उपसभापती गोऱ्हेंनी,"आधी कोण गेले नंतर कोण गेले हा प्रश्न नाही. पण जे सदस्य मतदानसाठी आले होते त्यांना अटक केली की नाही? सभागृहाच्या बाहेर पोलीस गेले की नाही?" असा सवाल केला.
"कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण का झाला याची चौकशी झाली पाहिजे. गुन्हा का दाखल झाला याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. म्ही वस्तुस्थिती समजून न घेता न बघता निर्देश दिले. रवानगी नसताना सगळे सभागृहात जाऊ कसे शकतात? वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता एखाद्याला निलंबन कसं करू शकता? फक्त सभागृहात चर्चा झाली म्हणून तुम्ही निलंबनाचे निर्देश दिले. तुमच्या आदेशावर बोलण्याचा मला अधिकार नाही पण तुम्ही दिलेले निर्देश वस्तुस्तीतीला धरून नाहीत. ज्याने गुन्हा दाखल केला तो राष्ट्रवादीचा आहे. मग भाजपावर आरोप का? पोलीस अधिक्षकांच्या निलंबनाचे जे आदेश दिले आहेत त्या निर्णयाला स्थगिती द्या," अशी मागणी जयकुमार गोरेंनी केली.