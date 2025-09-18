SBI वर दरोडा! 59 Kg सोनं, 8 Crore Cash लंपास; चोरीचा मुद्देमाल पंढरपूरमध्ये? 'त्या' कारने वाढलं गूढ

SBI Bank Robbery: कर्नाटकमधील विजयपुरा जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) शाखेवर मोठा दरोडा पडला. देशी बनावटीचं पिस्तूल आणि इतर शस्रांचा धाक दाखवून हा दरोडा टाकण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार, बँकेतून 58 किलो सोनं आणि 8 कोटी रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेली आहे.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी संध्याकाळी दरोडेखोरांनी बँकेत घुसून कर्मचाऱ्यांना पिस्तुलीचा धाक दाखवला. त्यानंतर दरोडेखोरांनी कर्मचाऱ्यांना बांधून ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी बँक लुटली आणि तिथून पळ काढला. त्यांनी वापरलेली कार महाराष्ट्रातील पंढरपूरमध्ये सापडली आहे. या प्रकरणातील पंढरपूर कनेक्शन समोर आल्यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलिसांकडून संयुक्त शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
आरोपींनी वापरलेली कार पंढरपूरमध्ये आढळून आल्याने आरोपी पंढरपूरमध्ये लपून बसलेत का याबद्दलचं गूढ वाढलं आहे. आरोपींनी वापरलेली कार एका दुभाजकाला धडकलेल्या अवस्थेत आढून आली. मात्र दरोडेखोर आणि त्यांनी चोरलेला मुद्देमाल नेमका कुठे आहे याचा माग घेतला जातोय. आरोपींनी सर्व माल पंढरपूरमध्ये लपवला असेल तर कुठे लपवलाय? हे गूढ कायम आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे तपास अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. बँकेवर कोट्यवधींचा दरोडा पडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर अनेक लोक एसबीआय बँकेच्या या शाखेसमोर जमल्याचं पाहायला मिळालं. बँकेतील तपास सुरु असल्याची दुश्य पीटीआयने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केली आहेत.
अनेक स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, दरोडेखोर लष्करी गणवेशात आले होते. दरोडेखोरांनी व्यवस्थापक, रोखपाल आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावले आणि त्यांना अलार्म बटण दाबण्यापासून रोखले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर कर्नाटकमध्ये पडलेला हा पहिला दरोडा नाही. याआधी, कर्नाटकात आणखी एका बँकेच्या दरोड्याने हादरून टाकलेलं. जून 2025 मध्ये, कर्नाटकातील कॅनरा बँकेच्या विजयपुरा शाखेतून दरोडेखोरांनी 59 किलो गहाण ठेवलेले सोने आणि 5 लाख 20 हजार रुपये लुटले होते. विशेष म्हणजे या दोन्ही चोऱ्या विजयपुरा जिल्ह्यातच झाल्या आहेत. कॅनरा बँकेच्या दरोड्याच्या संदर्भात पोलिसांनी बँक व्यवस्थापकासह तीन प्रमुख संशयितांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनागुली गावातील कॅनरा बँकेच्या शाखेचा माजी व्यवस्थापक विजयकुमार मिरियल हा दरोड्याचा सूत्रधार होता. त्याला माजी बँक कर्मचारी आणि कंत्राटदार आणि कॅसिनो ऑपरेटर चंद्रशेखर नेरेला आणि मिरियलचा सहाय्यक म्हणून काम करणारा सुनील मोका यांच्यासह अटक करण्यात आली.
FAQ
दरोडेखोर कसे दिसत होते आणि त्यांनी कसं दरोडा टाकला?
दरोडेखोर लष्करी (आर्मी) गणवेशात होते आणि मास्क घातलेले होते. त्यांच्याकडे देशी बनावटीची पिस्तूळ, चाकू आणि इतर शस्त्रं होती. त्यांनी बँकेत घुसून व्यवस्थापक, रोखपाल आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावलं, त्यांना प्लॅस्टिक टॅग्सने बांधलं आणि अलार्म बटण दाबण्यापासून रोखलं. नंतर त्यांनी लूट मारली आणि पळ काढला.
दरोडेखोर कसे पळाले?
दरोडेखोरांनी फेक नंबर प्लेट असलेली मरुती सुजुकी इको कार वापरली. ही कार नंतर महाराष्ट्रातील पंढरपूरजवळ सापडली. एका दुभाजकाजवळ अपघात झाल्यानंतर ते लुटलेलं सोनं घेऊन पळाले. पंढरपूर कनेक्शनमुळे हे प्रकरण महाराष्ट्राशी जोडलं गेलं आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांची कारवाई काय आहे?
विजयपुरा पोलिसांनी विशेष तपास पथकं स्थापन केली आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या संयुक्त शोध मोहिम सुरू आहे. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तपास चालू आहे. प्रकरणाची तक्रार बँक व्यवस्थापकाने दाखल केली असून, संशयितांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.