SBI वर दरोडा! 59 Kg सोनं, 8 Crore Cash लंपास; चोरीचा मुद्देमाल पंढरपूरमध्ये? 'त्या' कारने वाढलं गूढ

SBI Bank Robbery: बँकेतील कर्मचाऱ्यांना आधी शस्रांचा धाक दाखवला आणि त्यानंतर त्यांना बांधून ठेवत दरोडोखोरांनी बँकेतील मुद्देमाल लंपास केला. मात्र एका कारमुळे या प्रकरणातील गूढ वाढलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 07:52 AM IST
या प्रकरणातील महाराष्ट्र कनेक्शन समोर आलं आहे (फोटो पीटीआय)

SBI Bank Robbery: कर्नाटकमधील विजयपुरा जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) शाखेवर मोठा दरोडा पडला. देशी बनावटीचं पिस्तूल आणि इतर शस्रांचा धाक दाखवून हा दरोडा टाकण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार, बँकेतून 58 किलो सोनं आणि 8 कोटी रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेली आहे.

कर्मचाऱ्यांना बांधून ठेवलं

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी संध्याकाळी दरोडेखोरांनी बँकेत घुसून कर्मचाऱ्यांना पिस्तुलीचा धाक दाखवला. त्यानंतर दरोडेखोरांनी कर्मचाऱ्यांना बांधून ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी बँक लुटली आणि तिथून पळ काढला. त्यांनी वापरलेली कार महाराष्ट्रातील पंढरपूरमध्ये सापडली आहे. या प्रकरणातील पंढरपूर कनेक्शन समोर आल्यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलिसांकडून संयुक्त शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 

गूढ वाढलं

आरोपींनी वापरलेली कार पंढरपूरमध्ये आढळून आल्याने आरोपी पंढरपूरमध्ये लपून बसलेत का याबद्दलचं गूढ वाढलं आहे. आरोपींनी वापरलेली कार एका दुभाजकाला धडकलेल्या अवस्थेत आढून आली. मात्र दरोडेखोर आणि त्यांनी चोरलेला मुद्देमाल नेमका कुठे आहे याचा माग घेतला जातोय. आरोपींनी सर्व माल पंढरपूरमध्ये लपवला असेल तर कुठे लपवलाय? हे गूढ कायम आहे.

बँकेसमोर गर्दी

दरम्यान, दुसरीकडे तपास अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. बँकेवर कोट्यवधींचा दरोडा पडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर अनेक लोक एसबीआय बँकेच्या या शाखेसमोर जमल्याचं पाहायला मिळालं. बँकेतील तपास सुरु असल्याची दुश्य पीटीआयने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केली आहेत.

दरोडेखोर लष्करी गणवेशात

अनेक स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, दरोडेखोर लष्करी गणवेशात आले होते. दरोडेखोरांनी व्यवस्थापक, रोखपाल आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावले आणि त्यांना अलार्म बटण दाबण्यापासून रोखले.

याच जिल्ह्यात कॅनेरा बँकेतून लंपास झालेलं 59 किलो सोनं

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर कर्नाटकमध्ये पडलेला हा पहिला दरोडा नाही. याआधी, कर्नाटकात आणखी एका बँकेच्या दरोड्याने हादरून टाकलेलं. जून 2025 मध्ये, कर्नाटकातील कॅनरा बँकेच्या विजयपुरा शाखेतून दरोडेखोरांनी 59 किलो गहाण ठेवलेले सोने आणि 5 लाख 20 हजार रुपये लुटले होते. विशेष म्हणजे या दोन्ही चोऱ्या विजयपुरा जिल्ह्यातच झाल्या आहेत. कॅनरा बँकेच्या दरोड्याच्या संदर्भात पोलिसांनी बँक व्यवस्थापकासह तीन प्रमुख संशयितांना अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनागुली गावातील कॅनरा बँकेच्या शाखेचा माजी व्यवस्थापक विजयकुमार मिरियल हा दरोड्याचा सूत्रधार होता. त्याला माजी बँक कर्मचारी आणि कंत्राटदार आणि कॅसिनो ऑपरेटर चंद्रशेखर नेरेला आणि मिरियलचा सहाय्यक म्हणून काम करणारा सुनील मोका यांच्यासह अटक करण्यात आली.

