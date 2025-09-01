पुण्याच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये भूकंप! विक्रीत 14 टक्क्यांची घट तरीही घरांच्या किंमती 7 टक्क्यांनी वाढल्या; कारण जाणून शॉक व्हाल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राचे आयटी हब असलेल्या पुण्यातील प्रॉपर्टी मार्केट सध्या मंदीच्या काळातून जात आहे. घरांच्या विक्रीत घट झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 1, 2025, 10:36 PM IST
Pune Real Estate : देशातील अनेक शहरांमध्ये मालमत्तेच्या प्रामुख्याने घरांच्या  किंमती सतत वाढत आहेत. अशातच दुसरीकडे, असे एक शहर आहे जिथे मालमत्तेचा बाजार घसरत आहे. महाराष्ट्राचे आयटी हब असलेल्या पुण्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी घसरण झाली आहे. रिअल इस्टेट संघटना क्रेडाई आणि डेटा अॅनालिटिक्स फर्म सीआरई मॅट्रिक्स यांनी जारी केलेल्या इंडिया हाऊसिंग रिपोर्ट 2025 नुसार, पहिल्या सहामाहीत जानेवारी ते जून दरम्यान पुण्यात विकल्या जाणाऱ्या घरांच्या संख्येत 14 टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये घट झाली असली तरी  घरांच्या सरासरी किंमत कमी झालेल्या नाहीत. घरांच्या किंमती वाढण्यामागचे कारण शॉक व्हाल. 

CREDAI आणि CRE मॅट्रिक्सच्या अहवालानुसार, पुण्यातील घरांच्या सरासरी किंमती कमी होण्याऐवजी 7 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, या अहवालात एक मोठा विरोधाभास उघड झाला आहे जिथे बाजारात मागणी वाढत आहे, परंतु किमती वाढत आहेत. अहवालानुसार, 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत पुण्यात सुमारे 53125 घरांची विक्री झाली होती.  तर 2025 वर्षात याच कालावधीत हा आकडा 14 टक्क्यांनी घसरला आहे. 45474 घरांची विक्री झाली आहे.

पुणे हे शहर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत शहर आहे. पुण्यात  घर खरेदी करणे आता लोकांच्या बजेटबाहेर गेले आहे.  पुण्यातील आयटी क्षेत्रातील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे ही घसरण झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळे, विशेषतः अमेरिकेतील मंदीच्या भीतीमुळे, आयटी व्यावसायिकांसारखे घर खरेदीदार मोठी गुंतवणूक करणे टाळत आहेत.  असे असले तरी पुण्यात मोठ्या आणि प्रीमियम घरांची (जसे की 3BHK) मागणी वाढत आहे. पुण्यात  मोठ्या आणि प्रीमियम घरांची मागणी वाढत आहे. यामुळे विक्रीत घट झाली असली तरी प्रीमियम घरांच्या विक्रीवर याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उलट प्रीमियम घरांच्या किंमती 7 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. विकासक आणि खरेदीदार दोघेही आता महागड्या घरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Slowdown in real estate market in PuneDecline in home salesHouse prices increased in Puneपुणे रिअल इस्टेटपुणे रिअल इस्टेट मार्केट

