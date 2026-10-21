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तुळजाभवानी देवीची मंचकी निद्रा सुरु, देवीच्या माहेराहून येतो पलंग, काय आहे ही प्रथा? वाचा सविस्तर माहिती

आई तुळजाभवानीचा सीमोल्लंघन अर्थात दसरा सोहळा उत्साहात संपन्न! कोजागिरी पौर्णिमेपर्यंत आई तुळजाभवानी मंचकी निद्रेत!

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 21, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:02 AM IST
तुळजाभवानी देवीची मंचकी निद्रा सुरु, देवीच्या माहेराहून येतो पलंग, काय आहे ही प्रथा? वाचा सविस्तर माहिती
Image Credit: Tuljabhavani Mata Manchaki Nidra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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