/तुळजाभवानी देवीची मंचकी निद्रा सुरु, देवीच्या माहेराहून येतो पलंग, काय आहे ही प्रथा? वाचा सविस्तर माहिती

आई तुळजाभवानीचा सीमोल्लंघन अर्थात दसरा सोहळा आज पहाटे मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडला. ‘आई राजा उदो उदो’चा जयघोष, पालखीवर होणारी पुष्पवृष्टी आणि देवीच्या दर्शनासाठी आतुर झालेले हजारो भाविक अशा भक्तिमय वातावरणात तुळजाभवानीचा दसरा सोहळा पार पडला
विशेष म्हणजे, देवीची नगरहून आलेल्या माहेरच्या पालखीतून मंदिराभोवती प्रदक्षिणा काढण्यात आली. या सोहळ्यानंतर आता कोजागिरी पौर्णिमेपर्यंत आई तुळजाभवानी मंचकी निद्रेत असणार आहे. शारदीय नवरात्र महोत्सवातील अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा आई तुळजाभवानी मातेचा सीमोल्लंघन सोहळा यंदा नवरात्राच्या दहा माळा आल्याने पहाटे पार पडला
मध्यरात्रीपासूनच धार्मिक विधींना सुरुवात झाली. देवीचा अभिषेक आणि पूजाविधी झाल्यानंतर देवीच्या मूर्तीला 108 साड्या नेसवण्यात आल्या. त्यानंतर देवीची चलमूर्ती गाभाऱ्याबाहेर आणण्यात आली. यानंतर नगरहून आलेल्या माहेरच्या पालखीतून देवीची मंदिराभोवती प्रदक्षिणा काढण्यात आली. वाद्यांचा गजर, पुजाऱ्यांचा जयघोष आणि भाविकांची अलोट गर्दी. यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला
पालखी विसावा कट्ट्यावर विसावल्यानंतर तुळजापूरच्या पुजाऱ्यांनी देवीच्या पालखीला मंदिरात नेलं. यावेळी पालखीवर कुंकू आणि फुलांची पुष्पवृष्टी करण्यात आली. ‘आई राजा उदो उदो’च्या जयघोषाने आसमंत दुमदुमून गेला. हा सोहळा पाहताना भाविकांच्या अंगावर अक्षरशः शहारे येत होते. देवीच्या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
अशा या भक्तिमय आणि नयनरम्य सोहळ्यानंतर आता आई तुळजाभवानीची मंचकी निद्रा सुरू झाली आहे. कोजागिरी पौर्णिमेपर्यंत देवी मंचकी निद्रेत राहणार असल्याची धार्मिक परंपरा आहे.
घोर निद्रेतुन जागी होऊन देवीने महिषासुराचे चाललेले अधर्म कारस्थान पाहून युद्धास तयार झाली. नऊ दिवस आसुरांसोबत युध्द केले. नवव्या दिवशी आसूर शरण आला देवीच्या चरणी स्थान मागून देवतांची माफी मागितली. यावेळी नऊदिवस युध्दामुळे देवीला थकवा आल्याने शारदिय नवरात्रानंतर पाच दिवसाची निद्रा घेते यालाच श्रमनिद्रा असे म्हणतात. या निद्रेसाठी तुळजाभवानीचे माहेर अहमदनगराहुन पलंग येतो त्यावर आईसाहेब निद्रा घेतात या निद्रेस मंचकी निद्रा म्हणतात. ही निद्रा माहेरच्या लाकडी पलंगावर अश्विन शुद्ध दशमी (दसरा) ते अश्विन शुद्ध पौर्णिमा (कोजागिरी पौर्णिमा) पर्यंत असते. नंतर देवी पुन्हा सिंहासनावर आरूढ होते.
निद्रा घेण्याच्या आधी देवीला 108 साड्या नेसवल्या जातात. हा पलंग आणण्याचा मान हा नगरच्या तेल्याचा आहे. नगर येथील पलंगे (तेली) कुटुंबिय हा पलंग दरवर्षी आणत असतात. हा पलंग घोडेगाव (ता.आंबेगाव जि. पुणे) येथे दरवर्षी नव्याने बनवला जातो. जुन्नर (जि. पुणे) मध्ये पलंगावर गादीची स्थापना केली जाते. अहमदनगर ते तुळजापुर पर्यंत चिचोंडी पाटील,लोणी सय्यदमीर, खुंटेफळ, पुंडी या चार मानाच्या गावांतील देविभक्त पलंगाचे सेवेकरी देवीच्या पलंगा सोबतच असतात. हा पलंग पायी तुळजापुर ला दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी आणला जातो. पहाटे देवी सीमोल्लंघन खेळून या पलंगावर निद्रा घेते. पलंगी (कोजागिरी) पौर्णिमेला देवी पुन्हा सिंहासनावर येते व गेल्या वर्षीचा जुना पलंग होमामध्ये टाकला जातो.