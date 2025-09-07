English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्याच्या बारामतीमधील मंडळाच्या गणपतीचे 'या' राज्यात केले विसर्जन; कारण जाणून शॉक व्हाल; विमानाने काढली गणपतीची मिरवणूक

 पुण्यातील एका गणेश मंडळाने पुण्यात गणेश विसर्जन न करता थेट दुसऱ्या राज्यात आपल्या मंडळाच्या गणपतीचे विसर्जन केले आहे. हे गणेश मंडळ बारामतीचे आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 06:49 PM IST
Pune Ganesh Visarjan 2025: पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची नेहमीच चर्चा असते.  पुणे विसर्जन मिरवणुकीची अखेर सांगता झाली आहे.  तब्बल 32 तास पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुक सुरु होती. पुण्याच्या बारामतीमधील एका गणेश मंडळाने थेट विमानाने गणपतीची मिरवणूक  काढली. या मंडळाने आपल्या गणपतीचे विसर्जन पुण्यात न करता दुसऱ्या राज्यात केले. जाणून घेऊया पुण्याच्या या गणपतीचे विसर्जन नेमके कुठे झाले आणि यामागचे कारण काय होते.

लाडक्या गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या मिरवणुका काढल्या जात आहेत. पण पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथील एका गणेशोत्सव मंडळाने गणपती बाप्पाला वेगळ्या पद्धतीने निरोप दिला. या मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक विमानानेही काढली. एवढेच नाही तर ते तिरुअनंतपुरमला जाऊन आणि त्यांच्या लाडक्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन केले. 

बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथील संभाजीनगरच्या धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने हा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. गणेश विसर्जन यात्रा थेट विमानाने काढण्यात आली. गुजरातमध्ये विमान अपघात झाल्यानंतर, प्रतिष्ठानने संकटमोचक गणपती बाप्पाला अशी कोणतीही दुर्घटना घडू नये अशी प्रार्थना केली आणि गणपती बाप्पाला विमानात बसवून पुण्याहून तिरुअनंतपुरममधील पद्मनाथन स्वामी मंदिरात नेण्यात आले. यानंतर, त्यांना कन्याकुमारीच्या त्रिवेणी संगमात विसर्जित करण्यात आले. धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक जाणीव आणि राष्ट्रीय एकतेचा संदेश देण्याच्या उद्देशाने तसेच विमान प्रवासात सुरक्षिततेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. 
धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष अमित विजयराव तावरे यांनी या उपक्रमामागील भावना स्पष्ट करताना सांगितले की, "गणराज हा समस्यांचे रक्षणकर्ता आहे. विमान अपघातानंतर, मला वाटले की विमानात श्रद्धेचे प्रतीक बसवून, आपण देशभरात असे अपघात होऊ नयेत अशी प्रार्थना केलीय.

FAQ

1. पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक किती काळ चालली?
पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक तब्बल 32 तास सुरू होती.

2. बारामती येथील कोणत्या गणेशोत्सव मंडळाने अनोखी विसर्जन मिरवणूक काढली?
बारामती तालुक्यातील माळेगाव येथील संभाजीनगरच्या धर्मवीर संभाजीराजे प्रतिष्ठान या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने ही अनोखी विसर्जन मिरवणूक काढली.3

3. या मंडळाने गणपती विसर्जनासाठी कोणती अनोखी पद्धत अवलंबली?
या मंडळाने गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक विमानाने काढली आणि गणपतीचे विसर्जन पुण्यात न करता तिरुअनंतपुरम येथे केले.

 

Tags:
Visarajn at Thiruvananthapuram of Mandal Ganpati in Baramati PunePune Ganesh Visarjan 2025पुणेपुणे गणपती विसर्जनपुणे गणेश मंडळ

