English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

BLOG: पिंपरी चिंचवडचा महापौर कोण? कोण करणार कुणाचा गेम?

Pimpari Chinchawad: महापौर पदापर्यंत जायचा मार्ग सोपा नाही. प्रत्येकाच्या महत्वाकांक्षेला रोखण्यासाठी दुसरा नेता तयार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 23, 2026, 03:09 PM IST
BLOG: पिंपरी चिंचवडचा महापौर कोण? कोण करणार कुणाचा गेम?
पिंपरी चिंचवड

कैलास पुरी, झी २४ तास, पिंपरी चिंचवड:  राज्यातील 29 महानगरपालिकेच्या महापौर पदी कोणत्या प्रवर्गाच्या नगरसेवकाला संधी मिळणार याच्यावरून पडदा उठल्यानंतर राजकीय घडामोडीना वेग आलाय. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचे महापौर पद सर्वसाधारण प्रवर्गाला राखीव झाल्याने 128 नागरसेवकांपैकी कोणालाही या पदावर विराजमान होता येणार आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांच्या मनात शहराचे प्रथम नागरिक अर्थात महापौर होण्याची इच्छा जागृत व्हायला लागली आहे. महापौर पद मिळावे ही इच्छा अनेकांच्या मनात असली तरी काही मोजकी नावे मात्र या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. पण त्यांना ही महापौर पदापर्यंत जायचा मार्ग सोपा नाही. प्रत्येकाच्या महत्वाकांक्षेला रोखण्यासाठी दुसरा नेता तयार आहे. त्यामुळे कोण या राजकारणात दुसऱ्या नेत्यावर वरचढ ठरते यावरच महापौर कोण होणार हे ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महापौर पदाचे सर्वाधिक प्रबळ दावेदार म्हणून भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघन उर्फ बापू काटे यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्याला कारणे ही अनेक आहेत. शत्रुघन काटे हे भाजपचे शहराध्यक्ष असून त्यांच्याच नेतृत्वात भाजपला महापालिकेत 85 जागांपर्यंत मजल मारता आलीय. यात भाजप आमदार महेश लांडगे आणि शंकर जगताप यांच योगदान असले तरी तांत्रिक दृष्ट्या सर्व श्रेय शहराध्यक्षाचे मानले जाते. त्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन वाढले आहे. त्यातच स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या शत्रुघन काटे यांनी राष्ट्रवादीच्या ताकतवान विठ्ठल उर्फ नाना काटे यांच्या पॅनल विरोधात उभे राहत ४ पैकी तीन जागांवर विजय मिळवत आपली ताकत दाखवून दिलीय. त्यामुळे महापौर पदासाठी त्यांचा दावा प्रबळ झालाय. 

विधानसभा निवडणुकीसाठी शत्रुघन काटे इच्छूक असताना त्यांना काही आश्वासने देत विधानसभेचे तिकीट शंकर जगताप यांना देण्यात आले होते.त्यामुळे महापौर पद देत पक्षाकडून परतपेढ केली जाऊ शकते. स्वतः शत्रुघन काटे यांनी पक्ष आपला विचार करेल अस स्पष्ट केले आहे. पण काटे यांची ताकत वाढली असली तरी त्यांना विरोध ही होण्याची शक्यता आहे. शत्रुघन काटे महापौर झाले आणि त्यांनी भरीव कामगिरी केली तर पहिला धोका चिंचवड चे आमदार शंकर जगताप यांना आहे. कारण चिंचवड विधानसभा उमेदवारी साठी भविष्यात ते प्रबळ दावेदार ठरणार आहेत..  त्याचमुळे शंकर जगताप हे शत्रुघन काटे यांना रोखण्यासाठी मोठा प्रयत्न करणार हे उघड गुपित आहे..निवडणुकांपूर्वीच भाजप मध्ये दाखल झालेल्या राहुल कलाटे यांचा ही शत्रुघन काटे यांच्याशी पूर्वी पासून संघर्ष आहे. कलाटे यांचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी असलेले संबंध लक्षात घेता ते ही काटे यांच्या रस्त्यात काटेपोहचता  टाकणार हे तितकेच खरे. यातून मार्ग काढला तर शत्रुघन काटे महापौर पदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचता येणार आहे. 

महापौर पदासाठी दुसरे आघाडीचे नाव म्हणजे राहुल कलाटे. राहुल कलाटे यांनी निवडणुकी पूर्वीच भाजप मध्ये प्रवेश केला असला तरी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील त्यांची ताकत लक्षणीय आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी ही त्यांचे संबंध चांगले आहेत. कलाटे यांच्या भाजप प्रवेशाला प्रचंड विरोध असताना ही त्यांच्या चव्हाण यांच्याशी असलेल्या संबंधामुळे त्यांचा प्रवेश झाला. त्यातच चिंचवड विधानसभा मतदार संघात आमदार शंकर जगताप आणि शहराध्यक्ष शत्रुघन काटे यांच्या वर अंकुश ठेवण्यासाठी राहुल कलाटे यांचा वरिष्ठ नेत्यांकडून उपयोग केला जाऊ शकतो त्याच मुळे त्यांना महापौर पद मिळू शकते.अर्थात शंकर जगताप आणि शत्रुघन काटे यांच्या विरोधाच्या भिंती त्यांना ओलांडायला लागणार आहे.    

महापौर पदासाठी आणखी एक प्रबळ दावेदार म्हणून समोर आलेले नाव म्हणजे रवी लांडगे. भोसरी विधानसभा मतदार संघात सलग दुसऱ्यांदा रवी लांडगे बिनविरोध निवडून आले आहेत. गेल्या पंचवार्षिक मध्ये स्थायी समिती अध्यक्षपदाचे आश्वासन मिळून ही त्यांना डावलण्यात आले होते. त्यामुळे ते प्रचंड नाराज होते. आता त्यांची नाराजी दूर केली जाईल अशी चर्चा आहे. भोसरी मध्ये चौफेर उधळलेला आमदार महेश लांडगे यांच्या वारूला रवी लांडगे यांच्या रूपाने काही मर्यादा घालता येईल या साठी ही पक्षश्रेष्टी त्यांचा विचार करतील असं बोलले जात आहे.                   

महापौर पदासाठी आणखी चर्चेतील नाव म्हणजे शीतल शिंदे यांचे. भाजपची लाट येण्यापूर्वी शहरात भाजपचे अस्तित्व टिकवत ठेवणारे नगरसेवक म्हणून त्यांच्या कडे पहिले जाते. सलग तिसऱ्यांदा नगरसेवक झालेल्या शीतल शिंदे यांना गेल्या पंचवार्षिक मध्ये स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदाचे आश्वासन देऊन ही ते पूर्ण झाले नव्हते. विधानसभेला ही त्यांच्या नावाचा विचार झाला नव्हता. भाजपचे जुने निष्ठावंत, संघाचे समर्थक आणि सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेला विजय यामुळे ते महापौर पदी विराजमान होतील अशी चर्चा आहे. पण अर्थातच त्यासाठी त्यांना इतर नेत्यांना पुरून उरतील असे राजकीय डावपेच टाकावे लागणार आहेत. 

महापौर पदासाठी इतर ही काही नावे चर्चेत आहेत. नितीन लांडगे, प्रशांत शितोळे काही महिला नगरसेवकांच्या नावांची ही चर्चा आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष कोण होते यावर ही महापौर पद कुणाला मिळणार हे ठरणार आहे. अर्थात महापौर पदासाठी अनेक नावे चर्चेत असली तरी भाजप अनेकदा धक्कातंत्राचा वापर करत असल्याने अचानक दुसरे नाव आले तर आश्चर्य वाटायला नको.

(कैलास पुरी हे गेली 20 वर्षाहून अधिक काळ टेलिव्हिजन पत्रकारितेत कार्यरत असून झी 24 तास वाहिनी मध्ये ते 2011 पासून जोडले गेले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील राजकीय सामाजिक विषयांवर ते सातत्याने लिहित असतात.)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
pimpri chinchwadPimpri Chinchwad Mayorpoliticsपिंपरी चिंचवड

इतर बातम्या

Spicy Anda Curry Recipe: घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईलची मसालेद...

Lifestyle