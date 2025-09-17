TESLA च्या तब्बल 1.47 लाख कारची तपासणी होणार! दरवाजे उघडले नाहीत, खिडक्या तोडाव्या लागल्या; सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

Tesla Model Y Electric Car Door Handles Fail : एलॉन मस्क यांची बहुचर्चित अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपनी टेस्ला पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली आहे. या कारचे दरवाजे उघडले नाहीत. खिडक्या तोडाव्या लागल्या. लाखो रुपयांच्या हाय-टेक टेस्ला कारच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. TESLA च्या तब्बल 1.47 लाख कारची तपासणी होणार आहे.
अमेरिकेतील काही वाहनचालकांना टेस्ला कारच अत्यंत धक्कादायक अनुभव आला आहे. अनेक पालकांना त्यांच्या मुलांना टेस्ला कारमधून बाहेर काढण्यासाठी काच फोडावी लागली आहे. हे प्रकरण आता अमेरिकन ट्रॅफिक सेफ्टी एजन्सी NHTSA पर्यंत पोहोचले आहे. आता एजन्सीने 1.17 लाख मॉडेल Y कारची चौकशी सुरू केली आहे. कारण इलेक्ट्रॉनिक डोअर हँडलमध्ये बिघाड आहे.
रॉयटर्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. अमेरिकेची वाहतूक सुरक्षा संस्था नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी अॅडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने टेस्लाच्या सुमारे 1.74 लाख मॉडेल Y कारची तपासणी सुरू केली आहे. या 2021 मध्ये तयार झालेल्या कार आहेत. टेस्ला कारच्या इलेक्ट्रॉनिक डोअर हँडल अचानक बंद झाले. एजन्सीला मिळालेल्या तक्रारींमध्ये, अनेक पालकांनी असा दावा केला आहे की, वाहनातून उतरल्यानंतर, जेव्हा ते मुलांना बसवण्यासाठी किंवा मागच्या सीटवरून बाहेर काढण्यासाठी दरवाजा उघडण्यासाठी परत आले तेव्हा हँडलने काम करणे बंद केले. NHTSA ने आतापर्यंत नऊ प्रकरणे नोंदवली आहेत ज्यात दरवाजे उघडता आले नाहीत. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे चार प्रकरणांमध्ये पालकांना मुलापर्यंत पोहोचण्यासाठी कारची खिडकी तोडावी लागली.
प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक दरवाजाच्या कुलूपांना वाहनातून पुरेसा व्होल्टेज मिळत नाही तेव्हा ही समस्या उद्भवते. अहवालांनुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये, कमी-व्होल्टेज बॅटरी बदलावी लागली, परंतु कार मालकांना बॅटरीच्या समस्येबद्दल कधीही पूर्वसूचना मिळाली नाही.
टेस्ला वाहनांमध्ये मॅन्युअल डोअर रिलीजचा पर्याय देखील दिला जात असला तरी, लहान मुले ते वापरू शकत नाहीत. यामुळेच प्रवाशांच्या, विशेषतः मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक सुरक्षा प्रशासनाचे हे प्रारंभिक मूल्यांकन हे पहिले पाऊल आहे. जर एजन्सीला वाटत असेल की प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हा दोष गंभीर आहे, तर ते रिकॉल प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस करू शकते. हे प्रकरण केवळ टेस्लासाठीच नाही तर संपूर्ण इलेक्ट्रिक कार उद्योगासाठी एक इशारा आहे की उच्च-तंत्रज्ञानाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये मूलभूत सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये.
FAQ
1. टेस्ला मॉडेल Y कारच्या दरवाजा हँडल बिघाडाची मुख्य समस्या काय आहे?
टेस्ला मॉडेल Y कारच्या इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा हँडल अचानक बंद पडतात, ज्यामुळे दरवाजे बाहेरून उघडता येत नाहीत. यामुळे प्रवासी, विशेषतः मुले, कारमध्ये अडकू शकतात. ही समस्या 2021 मॉडेल Y कारमध्ये आढळली आहे.
2. NHTSA ने कोणती कार तपासणीसाठी निवडली आहे?
NHTSA ने 2021 मॉडेल वर्षातील सुमारे 1.74 लाख टेस्ला मॉडेल Y कारांची तपासणी सुरू केली आहे. यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये 1.17 लाख किंवा 1.47 लाख असे उल्लेख असले तरी अधिकृत आकडा 1.74 लाख आहे.
3. या बिघाडामुळे काय घडले आहे?
अमेरिकेतील वाहनचालकांना, विशेषतः पालकांना, मुलांना कारमधून बाहेर काढण्यासाठी खिडक्या तोडाव्या लागल्या आहेत. NHTSA ला आतापर्यंत 9 तक्रारी मिळाल्या आहेत, ज्यात 4 प्रकरणांमध्ये खिडक्या तोडाव्या लागल्या. यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.