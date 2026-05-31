/भारतापासून फक्त 5 तासांवर असलेल्या देशात सोन्याच्या खाणीत 10 दिवसांपासून भयानक थरार! बचाव मोहिमेकडे जगाचे लक्ष

जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीत 10 दिवसांपासून भयानक थरार आहे. सोन्याच्या शोधात अनेक लोक येथे अडकले. संपूर्ण जगाचे लक्ष या बचाव मोहिमेकडे लागले.
Gold Treasure in Laos: भारतापासून फक्त 5 तासांवर असलेल्या लाओस देशात सोन्याच्या अनेक खाणी आहेत. येथील गुहांमध्ये सोन्यांचा साठा दडलेला आहे. अनके जण जीव धोक्यात घालून सोनं शोधण्यासाठी या खाणीत घुसतात. याच सोन्याच्या गुहेत थरारक घटना घडली. सोनं सापडलं पण आयुष्य पणाला लागलं. या सोन्याच्या खाणीत अनेकजण अडकले. येथे बचाव कार्य सुरु आहे.
लाओस देशात असलेल्या सोन्याच्या खाणीत अनेकजण अडकले आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या लाओस हा देश शेजारील म्यानमारला लागून असून, दक्षिण आशियाच्या नकाशावर थायलंड आणि व्हिएतनामच्या मध्ये वसलेला आहे. लाओसमध्ये सोन्याच्या गुहेत अडकलेल्या लोकांची सुटका करम्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न केले जात आहेत. सोन्याच्या शोधात गेलेले अनेक गावकरी एका खाणीत अडकले आहेत. ही बचाव मोहीम जवळपास दहा दिवसांपासून सुरू आहे.
येथे अडकलेले लोक कोणतेही परवानगी न घेता सोन्याच्या शोधात गुपचूप खाणीत शिरले होते. मात्र, योग्य खबरदारी न घेतल्यामुळे हे लोक येथेच अडकले. अचानक पूर येऊन भूसख्खलन झाल्याने गुहेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग बंदल झाला. येथे अडकलेल्यापैकी एकजण कसाबसा खाणीच्या बाहेर आला. त्याने प्रशासनाला येथे आणखी लोक अडकल्याची माहिती दिली. लाओसच्या भूमिगत गुहेत सुरू असलेल्या बचाव मोहिमेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. अनेकांना वाचवण्यात आले आहे, तर आणखी काही लोक येथे अजूनही अडकले आहेत.
लाओस, एक शांत आणि भूवेष्टित देश आहे. जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि खाण उद्योगासाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. एका बंद पडलेल्या सोन्याच्या खाणीतील गुहेत स्थानिक रहिवासी अडकल्यानंतर, जगाचे लक्ष लाओसच्या रहस्यमय "सोन्याच्या खजिन्यावर" केंद्रित झाले आहे. लाओसच्या घनदाट टेकड्या आणि मेकाँग नदीच्या खोऱ्यांखाली अब्जावधी डॉलर्स किमतीचे कच्चे सोने दफन असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे.
निसर्गाने लाओसला मौल्यवान खनिज संपत्तीचे वरदान दिले आहे. लाओसचा अंदाजे 70 टक्के भाग डोंगराळ आणि जंगलमय आहे. येथे आशियातील काही सर्वात मौल्यवान खनिज पट्टे पसरलेले आहेत. लाओसचा सोन्याचा खजिना प्रामुख्याने दोन प्रदेशांमध्ये केंद्रित आहे.
येथील टेकड्यांमध्ये तांबे आणि सोन्याचे मिश्र साठे आहेत. सोने थेट खडकांमध्ये आढळते, जे नंतर आधुनिक यंत्रसामग्री वापरून काढले जाते. शतकानुशतके लाओसमधून वाहणाऱ्या प्रसिद्ध मेकाँग नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या वाळूत सोने झिरपत आले आहे. स्थानिक भाषेत याला "नदीतील सोने" म्हणून ओळखले जाते.
लाओ सरकारच्या ऊर्जा आणि खाण मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार आणि यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या (USGS) अहवालानुसार, लाओसमध्ये शेकडो टन शुद्ध सोन्याचे सिद्ध साठे आहेत. देशाच्या अर्ध्या भागात अजूनही उत्खनन झालेले नाही. दोन सर्वात प्रसिद्ध खाणी येथेच आहेत.
सवान्नाखेत प्रांतात असलेली सेपॉन खाण ही लाओसमधील पहिल्या क्रमांकाची आणि जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण आहे. सुरुवातीला, या पट्ट्यातील साठा अंदाजे 84 लाख औंस, म्हणजेच सुमारे 238 टन, शुद्ध सोन्याचा असल्याचा अंदाज होता. चिफेंग जिलॉन्ग गोल्ड या चिनी कंपनीद्वारे चालवली जाणारी ही खाण दरवर्षी 6,000 किलोग्रॅम (6 टन) पेक्षा जास्त सोन्याचे उत्पादन करते.
शाशोम्बून प्रांतात असलेले फू खाम आणि बान हुआयसाई या देखील मोठ्या खाणी आहेत. ऑस्ट्रेलियास्थित पॅनऑस्ट कंपनीच्या मालकीच्या या क्षेत्रात अंदाजे 98 ते 100 टन सोन्याचा साठा आहे. या भागातून दरवर्षी सरासरी 2,500 ते 3,500 किलोग्रॅम सोन्यासोबत तांब्याचे उत्खनन केले जाते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, लाओसमध्ये दरवर्षी सरासरी 8,000 ते 10,000 किलोग्रॅम, म्हणजेच 8 ते 10 टन, शुद्ध सोन्याचे उत्पादन होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या सोन्याचे मूल्य अब्जावधी डॉलर्स आहे.
लाओसची गणना अल्पविकसित देश (LDC) म्हणून केली जाते, परंतु तेथील सोन्याचे साठे अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. लाओस देशातून मोठ्या प्रमाणात सोन्याची निर्यात केली जाते. लाओस आंतरराष्ट्रीय बाजारात अंदाजे 800 ते 950 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किंवा भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 7,000 ते 8,000 कोटी रुपयांचे सोने विकतो. लाओसमधून सोने आणि कच्च्या धातूच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांमध्ये चीन, थायलंड, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश आहे. चीनने लाओसच्या खाणकाम क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) केली आहे.
एकीकडे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सरकारला मोठी रॉयल्टी देऊन कायदेशीररित्या आधुनिक खाणकाम करत आहेत. तर दुसरीकडे लाओसमध्ये बेकायदेशीर आणि पारंपरिक खाणकाम चालते. लाओसच्या ग्रामीण भागात राहणारे गरिबीने ग्रासलेल्या स्थानिक गावकऱ्यांसाठी हे डोंगर म्हणजे लॉटरीसारखे आहेत. जेव्हा मोठ्या कंपन्या कालबाह्य झाल्यामुळे एखादी खाण सोडून देतात, किंवा पावसाळ्यात नद्यांना पूर येतो, तेव्हा स्थानिक लोक सोन्याच्या शोधात निघतात. कोणत्याही सुरक्षा साधनांशिवाय किंवा वायुवीजनाशिवाय शेकडो फूट खाली प्राचीन, अरुंद गुहांमध्ये आणि सोडून दिलेल्या खाणींच्या बोगद्यांमध्ये उतरतात. सोने असलेले धातू गोळा करतात आणि पाऱ्याचा वापर करून नदीपात्र चाळतात. शाइशोम्बून प्रांतातील गुहेतील दुर्घटना सोनं मिळवण्याच्या प्रयत्नातून घडली आहे.
लाओसच्या शायशोम्बून प्रांतातील लोंगचेंग जिल्ह्यात काही लोक एका भूमिगत खाणीच्या बोगद्यात अडकले. दहा दिवसांपूर्वी, सुमारे 9 गावकऱ्यांचा एक गट सोनं शोधण्यासाठी गुहेत शिरला . पाणी आणि चिखलाने भरलेल्या या गुहेत हे सर्वजण अडकलेय 20 मे रोजी, परिसरात अचानक मुसळधार पावसाने थैमान घातले. मुसळधार पावसामुळे अचानक पूर आला. भूस्खलन झाले. ज्यामुळे गुहेच्या तोंडाशी प्रचंड प्रमाणात वाळू, खडी आणि चिखल जमा झाला. यामुळे बाहेर पडण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आणि अनेक लोक आत अडकले. सुदैवाने, वाचलेल्यांपैकी एक जण पाण्याची पातळी वाढण्यापूर्वीच बाहेर पडण्यात यशस्वी झाला. त्यानेच जाऊन दुर्घटनेची माहिती दिली. यानंतर येथे बचाव कार्य सुरु झाले. जि
जिथे हे ग्रामस्थ अडकले त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी घनदाट जंगलातून सुमारे 4 किलोमीटर पायपीट करावी लागते. गुहेचे प्रवेशद्वार म्हणजे एक अरुंद, चिखलाने भरलेला खड्डाच आहे, ज्यातून एक व्यक्ती जेमतेम सरपटत जाऊ शकते. आणीबाणीची तीव्रता लक्षात घेता, लाओस सरकारने शेजारील थायलंडकडे मदत माहितली. थायलंडने या मोहिमेवर जगातील सर्वोत्तम गुहा डायव्हर्सना तैनात केले. थायलंड, तसेच फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जपान, मलेशिया आणि इंडोनेशिया येथील तज्ञ डायव्हर्सच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटाने एकत्र येऊन प्रयत्न केले.
गुहेत अंधार असल्यामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले आहे. शून्य दृश्यमानतेत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बोगद्यांमधून सतत चिखल बाहेर वाहत होता. खाणीच्या कक्षातील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी धोकादायकपणे कमी झाल्यामुळे, ऑक्सिजन सिलिंडर अरुंद आणि धारदार छिद्रांमधून वाहून न्यावे लागले. बचावकर्ते पोटावर झोपून रांगत होते, जिथे अनेक ठिकाणी शरीर वळवायला किंवा वाकवायलाही जागा नव्हती. ज्यांना वाचवण्यात आले आहे आणि जे अजूनही आत अडकले आहेत, त्यांना फॉइल ब्लँकेट, स्वच्छ पाणी आणि उच्च-प्रथिनयुक्त द्रव आहार देण्यात आला आहे. मुसळधार पावसाच्या इशाऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीत ही बचाव मोहीम आव्हानात्मक आणि जोखमीची ठरत आहे.