Marathi News
ऑस्ट्रेलियात उत्सव साजरा होत असतानाच तुफान गोळीबार, 2000 लोकांवर 50 गोळ्या झाडल्या, 10 जण ठार

Australia Firing: ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी घटनास्थळी जे काही चित्र आहे ते फार धक्कादायक आणि दु:खद असल्याचं म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 14, 2025, 03:53 PM IST
ऑस्ट्रेलियात उत्सव साजरा होत असतानाच तुफान गोळीबार, 2000 लोकांवर 50 गोळ्या झाडल्या, 10 जण ठार

Australia Firing: ऑस्ट्रेलियात सिडनीच्या बाँडी बीचवर दोन बंदूकधाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात 10 जण ठार झाले आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी 50 गोळ्या झाडल्या. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितलं की, बाँडी येथील दृश्यं धक्कादायक आणि वेदनादायक आहेत. "पोलीस आणि आपत्कालीन पथकं घटनास्थळी लोकांना वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. माझ्या संवेदना पीडित प्रत्येक व्यक्तीसोबत आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

रविवारी संध्याकाळी समुद्रकिनारी अचानक गोळीबार सुरु झाल्याची माहिती समोर आली. गोळीबारानंतर समुद्रकिनारी एकच धावपळ सुरु झाली होती. यहुदींचा सण हनुक्का (चानुक्का) दरम्यान हा गोळीबार झाला. यावेळी जवळपास 2000 लोक उपस्थित होते. 

"मी नुकतंच ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलीस आयुक्तांशी आणि न्यू साउथ वेल्सच्या प्रीमियरशी बोललो आहे. आम्ही न्यू साउथ वेल्स पोलिसांसोबत काम करत आहोत आणि अधिक माहिती मिळाल्यानंतर ती देऊ. मी परिसरातील लोकांना न्यू साउथ वेल्स पोलिसांकडून दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करतो," असे पंतप्रधानांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे.

भारतीय वेळेनुसार दुपारी सुमारे 2.17 वाजता, न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी एक्सवर एका पोस्टमध्ये सांगितलं की, ते बाँडी बीचवर घडत असलेल्या एका घटनेला प्रतिसाद देत आहेत. "घटनास्थळी असलेल्या प्रत्येकाने आश्रय घ्यावा," असं आवाहन पोलिसांनी केलं. पोलिसांनी नंतर दोन्ही हल्लेखोरांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती दिली. "पोलिसांची कारवाई सुरू आहे आणि आम्ही लोकांना त्या भागापासून दूर राहण्याचं आवाहन करत आहोत. कृपया पोलिसांच्या सर्व सूचनांचे पालन करा. पोलिसांनी आखून दिलेल्या सीमा ओलांडू नका," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

ही गोळीबाराची घटना आठ दिवसांच्या हनुक्का या ज्यू सणाच्या पहिल्या रात्री घडली. सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्यू सणाच्या सुरुवातीनिमित्त समुद्रकिनाऱ्यावर आयोजित कार्यक्रमासाठी शेकडो लोक जमले असताना, संध्याकाळी ६.३० वाजल्यानंतर (ऑस्ट्रेलियाच्या वेळेनुसार) हल्लेखोरांनी गोळीबार केला.

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने 'द हेराल्ड'ला सांगितले की, हल्लेखोरांनी लहान मुले आणि वृद्धांना लक्ष्य करून अंदाधुंद गोळीबार केला. घटनास्थळावरुन आलेल्या काही दृश्यांमध्ये काही लोक इतरांवर सीपीआर (CPR) देताना दिसत होते.

