जगातील 10 सर्वात शक्तिशाली नेते ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली; दोघांची नावे जाणून शॉक व्हाल!

10 World Leaders Who Were Executed : बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना भारतात राहत आहेत आणि भारत सरकार त्यांना बांगलादेशला प्रत्यार्पण करेल अशी शक्यता कमी आहे. शेख हसीना यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला पक्षपाती म्हटले आहे. मुहम्मद युनूस यांच्या प्रशासनावर असंख्य आरोप केले आहेत. बांगलादेशी न्यायालयाने शेख हसीना यांना 1,400 लोकांच्या हत्येसाठी दोषी ठरवले आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊया जगातील 10 सर्वात शक्तिशाली नेते ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
शेख हसीना यांच्यापूर्वी असे अनेक नेते झाले आहेत ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सत्ता संघर्षांपासून ते बंडखोरी आणि लष्करी उठावापर्यंत, अनेक नेत्यांना फाशी देण्यात आली आहे. कधीकधी हे निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे घेण्यात आले होते, तर कधीकधी ते लष्करी राजवटी किंवा कब्जा करणाऱ्या सैन्याने केले होते. अशा 10 नेत्यांबद्दल आपण तुम्हाला सांगूया ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
सद्दाम हुसेन - इराकचे शक्तिशाली हुकूमशहा,
माजी इराकी अध्यक्ष सद्दाम हुसेन, आधुनिक इतिहासात फाशी देण्यात आलेल्या सर्वात प्रसिद्ध नेत्यांपैकी एक आहेत. 1980 आणि 1990 च्या दशकात इराकवर राज्य केले. सद्दाम हुसेनवर क्रूरतेचे अनेक आरोप झाले. 2003 मध्ये अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केल्यानंतर त्यांना पकडण्यात आले आणि दोजेल हत्याकांडासाठी मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना ३० डिसेंबर २००६ रोजी फाशी देण्यात आली.
झुल्फिकार अली भुट्टो
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना 1979 मध्ये फाशी देण्यात आली आणि हा पाकिस्तानी इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त निर्णय अजूनही आहे. भुट्टो यांच्या फाशीवर पाकिस्तानमध्ये अजूनही वाद सुरू आहेत. त्यांना पाकिस्तानातील लोकशाही राजकारणाचा आधारस्तंभ मानले जात होते, परंतु जनरल झिया-उल-हक यांच्या लष्करी राजवटीने त्यांना एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याच्या हत्येबद्दल दोषी ठरवले आणि नंतर त्यांना फाशी दिली. अनेक देशांनी भुट्टो यांची फाशी थांबवण्यासाठी अपील केले, परंतु झिया-उल-हक यांनी कोणत्याही अपीलकडे दुर्लक्ष केले.
मोहम्मद नजीबुल्लाह
अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नजीबुल्लाह यांना 1996 मध्ये तालिबानने फाशी दिली. त्यांच्या फाशीपूर्वी, तालिबानने त्यांना भयानक क्रूरता सहन करावी लागली. त्यांना सार्वजनिकरित्या फाशी देण्यात आली. ही अफगाण इतिहासातील सर्वात भयानक फाशी आहे आणि तालिबान राजवटीच्या कठोर दिवसांची आठवण करून देते.
इमरे नागी
1956 च्या हंगेरियन क्रांतीदरम्यान, पंतप्रधान इमरे नागी स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा आवाज म्हणून जगभरात प्रसिद्ध झाले. त्यांनी सोव्हिएत युनियनविरुद्ध बंडाचे नेतृत्व केले, परंतु क्रांती अयशस्वी झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. 1985 मध्ये, त्यांना एका गुप्त खटल्यात दोषी ठरवण्यात आले आणि नंतर त्यांना फाशी देण्यात आली. दशकांनंतर, त्यांना राष्ट्रीय नायक घोषित करण्यात आले आणि 1989 मध्ये त्यांच्या अवशेषांवर राज्य सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
हिदेकी तोजो
जनरल हिदेकी तोजो यांना दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानचे पंतप्रधान युद्ध गुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि आक्रमक लष्करी कारवायांसाठी दोषी आढळले. टोकियो खटल्यांनंतर 1948 मध्ये त्याला फाशी देण्यात आली. लाखो लोकांच्या मृत्यू आणि भयानक विनाशासाठी जबाबदार असलेल्या जागतिक इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी तोजो एक मानला जातो.
निकोलाई कौसेस्कू
रोमानियाचे अध्यक्ष निकोलाई कौसेस्कू यांना 1989 च्या क्रांतीदरम्यान अटक करण्यात आली आणि त्यांची पत्नी एलेना यांच्यासह लष्करी न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यांना ख्रिसमसच्या दिवशी फाशी देण्यात आली. युरोपमध्ये, गोळीबार पथकाद्वारे फाशी देणे देखील फाशी म्हणून गणले जाते, म्हणूनच त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा म्हणतात. कौसेस्कूच्या पतनामुळे पूर्व युरोपमधील कम्युनिस्ट राजवटीचा अंत झाला.
मकसूद बिन अब्दुल अजीज
1975 मध्ये, सौदी अरेबियाचे राजकुमार मकसूद बिन अब्दुल अजीज यांना एका वादग्रस्त प्रकरणासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांचा सार्वजनिकरित्या शिरच्छेद करण्यात आला. त्यांचा खटला अनेक महिने आंतरराष्ट्रीय मथळे बनला आणि राजघराण्यातील शिस्तीचे आणि कायद्याच्या कठोरतेचे प्रतीक बनला.
निकोलस मोरोझोव्ह
रोमानियाचे पंतप्रधान निकोलस मोरोझोव्ह यांना 1940 मध्ये फाशी देण्यात आली. त्यांच्यावर लष्करी उठाव, राजकीय कट रचणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणण्याचे आरोप ठेवण्यात आले. सत्ता संघर्ष आणि लष्करी अस्थिरतेच्या काळात जलद खटल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यात आली. ही घटना रोमानियन राजकारणातील अत्यंत अशांततेचे प्रतीक होती.
होस्नी झाम
सीरियाचे अध्यक्ष होस्नी झाम यांना 1949 मध्ये फाशी देण्यात आली. ते लष्करी उठावातून सत्तेवर आले, परंतु अवघ्या चार महिन्यांतच त्यांना पुन्हा एकदा उठावाचा सामना करावा लागला. नवीन लष्करी राजवटीने त्यांना देशद्रोह आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि गोळ्या घालून फाशी दिली.