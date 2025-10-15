English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Amazon IT कंपनीत पुन्हा मोठी खळबळ! एकाचवोळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

Amazon कंपनीने 15 टक्के कर्मचारी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. जवळपास 10 हजार कर्माची एकाचवेळी नोकरी गमावणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 15, 2025, 05:10 PM IST
Amazon IT कंपनीत पुन्हा मोठी खळबळ! एकाचवोळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

Amazon layoffs :  दिग्गज कंपनी Amazon ने पुन्हा एकदा कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर कंपनीने ही घोषणा केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. एकाचवेळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे.  एका अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले गेले की Amazon HR विभागातील 15 टक्के नोकऱ्या कमी करण्याची तयारी करत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon कंपनीतील फक्त HR नाही तर डिपार्टमेंटवर ही याचा परिणाम होणार आहे. परंतु अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले गेले की HR विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या कपातीचा सर्वाधिक फटका बसेल. सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, कपातीचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे.

अमेझॉनच्या एचआर टीममध्ये 10,000 कर्मचारी 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जागतिक स्तरावर 10,000 हून अधिक कर्मचारी Amazon च्या HR डिपार्टमेंटमध्ये आहेत. या डिपार्टमेंटला नोकर कपातीचा सर्वाधिक फटका बसेल. प्रभावित कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि टाळेबंदीची वेळ अद्याप स्पष्ट नाही. कंपनीच्या ग्राहक उपकरण गट, वंडरी पॉडकास्ट विभाग आणि Amazon वेब सर्व्हिसेस (AWS) मधील छोट्या कपातीनंतर काही महिन्यांनीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अमेझॉन एआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. कंपनी एआय आणि क्लाउड ऑपरेशन्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. कंपनीने सांगितले आहे की ते या वर्षी 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक करेल. या गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग अंतर्गत वापरासाठी आणि एंटरप्राइझ ग्राहकांसाठी एआय पायाभूत सुविधांना ऊर्जा देण्यासाठी पुढील पिढीतील डेटा सेंटर्स बांधण्यासाठी खर्च केला जाईल. 2021 मध्ये जेफ बेझोस यांच्यानंतर आलेले सीईओ अँडी जॅसी यांनी स्पष्ट केले आहे की हे नवीन युग एआय द्वारे परिभाषित केले जाईल आणि प्रत्येक कर्मचारी हा बदल स्वीकारणार नाही. जूनमध्ये कंपनी-व्यापी मेमोमध्ये, जॅसीने कर्मचाऱ्यांना अ‍ॅमेझॉनच्या एआय उपक्रमाचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले आहे. 

FAQ

1 अमेझॉनने किती कर्मचाऱ्यांची नोकरी कपात करण्याची घोषणा केली आहे?

अमेझॉनने एकाचवेळी १०,००० कर्मचाऱ्यांची नोकरी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा दिवाळीच्या तोंडावर झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

2 या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम कोणत्या विभागावर होणार आहे?

कपातीचा सर्वाधिक फटका ह्युएम अँड आर (HR) विभागाला बसेल. अहवालानुसार, HR विभागातील १५% नोकऱ्या कमी करण्याची तयारी सुरू आहे. जागतिक स्तरावर HR विभागात १०,००० हून अधिक कर्मचारी आहेत.

3. कपाती फक्त HR विभागापुरती मर्यादित आहे का?

नाही, HR व्यतिरिक्त इतर विभागांवरही याचा परिणाम होणार आहे. मात्र, HR विभागातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसेल. यापूर्वी ग्राहक उपकरण गट, वंडरी पॉडकास्ट विभाग आणि AWS मधील छोट्या कपाती झाल्या होत्या.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
amazon layoffs10000 employees will be employed in Amazon IT companyअमेझॉन

इतर बातम्या

युवराज सिंगच्या वडिलांनी हात जोडून मागितली Ex-पत्नीची माफी;...

स्पोर्ट्स