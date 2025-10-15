Amazon IT कंपनीत पुन्हा मोठी खळबळ! एकाचवोळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

Amazon layoffs : दिग्गज कंपनी Amazon ने पुन्हा एकदा कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर कंपनीने ही घोषणा केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. एकाचवेळी 10,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. एका अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले गेले की Amazon HR विभागातील 15 टक्के नोकऱ्या कमी करण्याची तयारी करत आहे.
Amazon कंपनीतील फक्त HR नाही तर डिपार्टमेंटवर ही याचा परिणाम होणार आहे. परंतु अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले गेले की HR विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या कपातीचा सर्वाधिक फटका बसेल. सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, कपातीचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे.
अमेझॉनच्या एचआर टीममध्ये 10,000 कर्मचारी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जागतिक स्तरावर 10,000 हून अधिक कर्मचारी Amazon च्या HR डिपार्टमेंटमध्ये आहेत. या डिपार्टमेंटला नोकर कपातीचा सर्वाधिक फटका बसेल. प्रभावित कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि टाळेबंदीची वेळ अद्याप स्पष्ट नाही. कंपनीच्या ग्राहक उपकरण गट, वंडरी पॉडकास्ट विभाग आणि Amazon वेब सर्व्हिसेस (AWS) मधील छोट्या कपातीनंतर काही महिन्यांनीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अमेझॉन एआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. कंपनी एआय आणि क्लाउड ऑपरेशन्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. कंपनीने सांगितले आहे की ते या वर्षी 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक करेल. या गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा भाग अंतर्गत वापरासाठी आणि एंटरप्राइझ ग्राहकांसाठी एआय पायाभूत सुविधांना ऊर्जा देण्यासाठी पुढील पिढीतील डेटा सेंटर्स बांधण्यासाठी खर्च केला जाईल. 2021 मध्ये जेफ बेझोस यांच्यानंतर आलेले सीईओ अँडी जॅसी यांनी स्पष्ट केले आहे की हे नवीन युग एआय द्वारे परिभाषित केले जाईल आणि प्रत्येक कर्मचारी हा बदल स्वीकारणार नाही. जूनमध्ये कंपनी-व्यापी मेमोमध्ये, जॅसीने कर्मचाऱ्यांना अॅमेझॉनच्या एआय उपक्रमाचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले आहे.
FAQ
