Marathi News
10,00,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; आता 'या' क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सर्वाधिक धोका; अमेरिकेच्या निर्णयाचे भयानक परिणाम होणार

अमेरिकेत सध्या आर्थिक मंदीची लाट आली आहे. याचा भयानक परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहे. अनेक क्षेत्रातील लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 4, 2025, 01:12 PM IST
America Lay Off :  जगातील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेत नोकऱ्या आणि आर्थिक मंदीमुळे खळबळ माजली आहे. कमी नोकऱ्या आणि अधिक टाळेबंदीसह, तंत्रज्ञान, किरकोळ विक्री आणि सरकारी क्षेत्रात लाखो लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. फेडरल रिझर्व्हचे उच्च व्याजदर महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, ते रोजगार आणि गृहनिर्माण बाजारपेठांना देखील कमकुवत करत आहेत. 10 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेक  क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.  अमेरिकेच्या निर्णयाचे भयानक परिणाम होणार आहेत. 

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचे मत आहे की देशाची अर्थव्यवस्था "बदलाच्या टप्प्यात" आहे, परंतु हा बदल सर्वांसाठी सारखा नाही. गृहनिर्माण बाजार मंदीच्या स्थितीत आहे, लाखो नोकऱ्या धोक्यात आहेत आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांवर वाढती टीका हे सर्व सूचित करते की येणारा काळ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी सोपा असणार नाही.
अलीकडेच अनेक मोठ्या कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. Amazon ने 14,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे आणि पुढील वर्षी आणखी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. UPS (डिलिव्हरी कंपनी) ने गेल्या वर्षी 48,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे वृत्त दिले आहे. इंटेल सुमारे 25,000,

मायक्रोसॉफ्ट 15,000 आणि एक्सेंचर 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहे. याशिवाय, ट्रम्प प्रशासन अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही काढून टाकत आहे. एका अहवालानुसार जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान अमेरिकन कंपन्यांनी अंदाजे 9,50,000  नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा केली. सरकारी विभाग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि किरकोळ क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसला. जरी यापैकी बहुतेक नोकऱ्या वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी, हे आकडे दर्शवितात की अमेरिकेतील नोकऱ्या जात आहेत, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांच्या मते वाढत्या महागाईच्या धोक्यापेक्षा आता नोकऱ्या जाण्याचा धोका जास्त आहे.

ट्रेझरी सेक्रेटरींनी सांगितले की अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या संक्रमण काळातून जात आहे. गेल्या आठवड्यात फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी डिसेंबरच्या बैठकीत व्याजदरात आणखी कपात होणार नसल्याचे संकेत दिले. या विधानानंतर ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी फेडवर जोरदार टीका केली.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी फेडरल रिझर्व्ह (अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक) यांना व्याजदर लवकर कमी करण्याचे आवाहन केले. एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "एकंदरीत, अर्थव्यवस्था चांगली चालली आहे, परंतु काही क्षेत्रे संघर्ष करत आहेत. फेडच्या धोरणांमुळे असमानता देखील वाढली आहे." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की उच्च गृहकर्ज दर हे घर खरेदी बाजारासाठी एक मोठा अडथळा बनले आहेत. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्र कमकुवत झाले आहे. याचा सर्वात जास्त परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर होत आहे, कारण त्यांच्याकडे मालमत्ता नाही तर कर्ज आहे.

अमेरिकेतील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा सर्वात जास्त परिणाम कोणत्या क्षेत्रांवर होईल आणि कोणत्या क्षेत्रातील लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत ते जाणून घेऊया.

तंत्रज्ञान क्षेत्र (IT)

अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, अ‍ॅक्सेंचर आणि इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक नोकऱ्या कमी होत आहेत. एआयच्या वापरामुळे नोकऱ्या कमी होत आहेत, ज्यामुळे आता मशीन्सना अनेक कामे करता येत आहेत. याव्यतिरिक्त, साथीच्या काळात जास्त प्रमाणात नोकऱ्या कमी होत आहेत. नफ्यात घट होत असल्याने खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचा परिणाम सॉफ्टवेअर अभियंते, डेटा विश्लेषक आणि प्रकल्प व्यवस्थापक यांसारख्या व्यावसायिकांवर होईल.

किरकोळ क्षेत्र 

घटत्या क्रयशक्तीमुळे दुकाने आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांमधील विक्रीत घट झाली आहे. वाढती महागाई आणि व्याजदरांमुळे लोक अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यापासून परावृत्त होत आहेत. याचा परिणाम विक्री कर्मचारी, दुकान व्यवस्थापक, पुरवठा साखळी आणि वितरण कामगारांच्या नोकऱ्यांवर होत आहे. 

सरकारी क्षेत्र

ट्रम्प प्रशासनाने अनेक सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. याचा परिणाम मध्यम आणि निम्न स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होईल, जे प्रशासकीय आणि सहाय्यक सेवांमध्ये काम करतात.

गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र

उच्च व्याजदर आणि महागड्या गृहकर्जांमुळे घर खरेदीदारांमध्ये घट झाली आहे. बांधकाम आणि रिअल इस्टेट विक्रीवर परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम रिअल इस्टेट एजंट, बिल्डर, आर्किटेक्ट, बँकिंग आणि कर्ज एजंट आणि बांधकाम कामगारांच्या नोकऱ्यांवर होईल. 

उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

कमी उत्पादन आणि कमी ऑर्डरमुळे, अनेक कंपन्या उत्पादन कमी करत आहेत. UPS सारख्या डिलिव्हरी कंपन्यांनी हजारो नोकऱ्या काढून टाकल्या आहेत. याचा परिणाम कारखान्यातील कामगार, ड्रायव्हर्स, पॅकिंग आणि शिपिंग कर्मचाऱ्यांवर होईल.

