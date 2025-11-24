2025 वर्षात 113,000 IT इंजिनयर्सच्या नोकऱ्या गेल्या, जगातील 231 कंपन्यांपैकी पहिल्या स्थानावर असलेल्या 'या' भारतीय कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Amazon Layoffs 2025: 2025 हे वर्ष IT इंजिनयर्ससाठी सर्वात धोक्याचे वर्ष ठरले आहे. 2025 वर्षात 1,13,000 IT इंजिनयर्सच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. जगभरात एकूण 230 कंपन्यामध्ये कर्मचारी कापत झाली. मात्र, सर्वात मोठी कर्मचारी कपात एका भारतीय कंपनीत झाली आहे. या कंपनीत 14000 IT कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आले. ही कंपनी कर्मचारी कपात करण्यात पहिल्या स्थानावर आहे. या कंपनीचे नाव जाणून तुम्ही शॉक व्हाल.
2024-25 मध्ये अनेक टेक कंपन्या भरघोस नफा असूनही हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकत आहे. Layoffs.fyi नुसार , वर्षभरात 231 टेक कंपन्यांनी एकत्रितपणे अंदाजे 113,000 नोकऱ्या गेल्या आहेत. 2022 मध्ये महामारीनंतरच्या पुनर्रचनेनंतर सुरू झालेला हा ट्रेंड सुरूच आहे. सर्वाधिक कर्मचारी कपात अमेझॉन (Amazon) कंपनीने केली आहे. Amazon कंपनीने 14,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे, पण त्यामागील कारण आणखी धक्कादायक आहे. आता, Amazon चे सीईओ अँडी जॅसी यांनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या कारणाचा खुलासा केला आहे. कंपनीने AI तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात मात्र, AI नाही तर खर्च कपातीमुळे कर्मचार्यांना नोकरीवरुन काढल्याची माहिती समोर आली आहे. Amazon च्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कॉर्पोरेट कर्मचारी कपात मानली जाते.
2017 ते 2022 दरम्यान Amazon मधील कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांची संख्या तिप्पट झाल्याचे स्पष्टीकरण जॅसी यांनी दिले. साथीच्या काळात जलद विस्तारामुळे कंपनीचा कामाचा भार आणि मंजुरी प्रक्रिया वाढल्या, ज्यामुळे काम मंदावले. कंपनी जितकी मोठी होईल तितकी तेथील काम करणारी यंत्रणा जलद होणे आवश्यक आहे, अन्यथा ती स्वतःच्या भाराखाली कोसळू शकते. हा भार कमी करण्यासाठी या कपाती करण्यात आल्या.
जॅसी यांनी यावर भर दिला की अमेझॉन जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअपप्रमाणे पुन्हा काम करू इच्छित आहे. हे साध्य करण्यासाठी, जलद निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी मध्यम-व्यवस्थापनाचे स्तर कमी केले जात आहेत. त्यांनी बेझोस काळातील टू-वे डोअर तत्वाचा उल्लेख केला, ज्यामुळे त्यांच्या उलट करण्यायोग्यतेमुळे जलद निर्णय घेण्याची परवानगी मिळाली. या टाळेबंदी म्हणजे अमेझॉनची गती आणि मालकीची भावना पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न आहे.