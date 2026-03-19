जगातील सर्वात मोठ्या गॅस प्लांटवर हल्ला केल्यानंतर 12 मुस्लिम देश एकत्र आले; इराणविरोधात घेतला मोठा निर्णय

Iran Israel War : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाला 20 दिवस झाले. सौदी अरेबियाच्या यान्बू बंदरातील समरेफ तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर हवाई हल्ले झाले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे, बहुतेक तेलाची वाहतूक आता यान्बू बंदरातून केली जात आहे. अशातच जगातील सर्वात मोठ्या गॅस प्लांटवर हल्ला केल्यानंतर 12 मुस्लिम देश एकत्र आले आहेत. या 12 मुस्लिम देशांनी इराणविरोधात मोठा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने आपल्या गॅस प्रकल्पांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे संतप्त झालेल्या इराणने गुरुवारी आखाती देशांवर मोठा हल्ला केला. तेहरानने सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अनेक महत्त्वाच्या तेल आणि गॅस प्रकल्पांना लक्ष्य केले आहे. इराणने कतारच्या गॅस प्रकल्पांवर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबिया संतप्त झाला आहे. सौदी अरेबियाने आज इराणला कडक इशारा दिला आहे. सौदीचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद म्हणाले, "इराणला प्रत्युत्तर देण्याची आमच्या देशात पूर्ण क्षमता आहे. इराणचे हल्ले पूर्वनियोजित असल्याचे दिसते आणि त्यांनी आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये असा इशारच त्यांनी दिला आहे.
12 मुस्लिम देशांनी एकमताने इराणी हल्ल्यांचा निषेध केला. या देशांनी इराणला हे हल्ले तात्काळ थांबवण्याचा इशाराही दिला आहे. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे झालेल्या एका बैठकीत हे निवेदन जारी करण्यात आले. एका संयुक्त निवेदनात, 12 अरब आणि इस्लामिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी इराणला आपले हल्ले तात्काळ थांबवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उल्लंघन करु नये असे आवाहन केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, निवासी क्षेत्रे, नागरी पायाभूत सुविधा, तेल सुविधा, क्षारमुक्तीकरण प्रकल्प, विमानतळे, निवासी इमारती आणि राजनैतिक संकुलांना लक्ष्य करणारे हे हल्ले अस्वीकार्य आहेत.
18 मार्च रोजी इस्रायलने इराणच्या समुद्रातील नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर हल्ला केला. ज्यामुळे इराण संतप्त झाला. इराणने आखाती देशांकडून होणारे हल्ले अधिक तीव्र केले. 'साउथ पार्स'वरील हल्ल्यानंतर, इराणने कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या गॅस प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या रास लाफानवर मोठा हल्ला चढवला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, कतारने इराणी दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना 24 तासांच्या आत देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे.
तेहरानने संयुक्त अरब अमिरातीच्या हबशान गॅस प्रकल्प आणि बाब तेलक्षेत्रालाही टार्गेट केले. येथील सरकारने याला युद्ध म्हणजे 'धोकादायक चिथावणी' म्हटले आहे. अबू धाबीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या ठिकाणचे गॅस उत्पादन थांबवण्यात आले आहे. सौदी अरेबियातील अनेक तेल प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आले. सौदी अरेबियाने म्हटले आहे की, या हल्ल्यामुळे इराणवरील विश्वास पूर्णपणे डळमळीत झाला आहे. कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीवरील या हल्ल्यांमुळे आखाती अरब देशांवरील दबाव वाढत आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून हे देश इराणच्या हल्ल्यांपासून स्वतःचा बचाव करत आहेत, परंतु त्यांच्या लष्करी तळांवर, नागरी वस्त्यांवर आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले होऊनही त्यांनी इराणविरुद्ध कोणतीही प्रत्युत्तरात्मक लष्करी कारवाई केलेली नाही. मात्र, आता या देशांनी इराणच्या हल्ल्यांचा उघडपणे निषेध केला असून कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे.