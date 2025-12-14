English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारताच्या IT सेक्टरला मोठा हादरा! 365 दिवसांत 1,20,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; TCS सह 10 कंपन्यांची धक्कादायक आकडेवारी

2025 हे वर्ष IT सेक्टरसाठी हादरवणारे ठरले. भारतासह जगभरात 1,20,000 लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 14, 2025, 08:46 PM IST
भारताच्या IT सेक्टरला मोठा हादरा! 365 दिवसांत 1,20,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; TCS सह 10 कंपन्यांची धक्कादायक आकडेवारी

IT Sector Biggest Layoff 2025 :  2025 या वर्षात IT सेक्टरला मोठा हादरा बसला. सर्वात जास्त फटका भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. आगामी काळात देखील जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगात मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्रितपणे 1,20,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) वापर वाढल्याने कर्मचारी कपात करण्यात आल्याचे समजते. चिपमेकर्सपासून ते आयटी सेवा, क्लाउड आणि टेलिकॉम कंपन्यांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात कपात दिसून आली आहे, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की ही केवळ तात्पुरती मंदी नाही तर एक संरचनात्मक बदल आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्वात मोठी कपात इंटेल कंपनीत झाली आहे. सेमीकंडक्टर कंपनीने अंदाजे 24,000 नोकऱ्या कमी केल्या. आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी आणि स्वतःला फाउंड्री-आधारित व्यवसाय मॉडेलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसनेही सुमारे 20,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. कंपनीने कौशल्यातील विसंगती आणि एआय-आधारित वितरण मॉडेलचा जलद अवलंब ही कारणे देत कर्मचारी कपात केली आहे. 

खर्च कमी करण्यासाठी आपल्या कामकाजाची पुनर्रचना करताना व्हेरिझॉनने सुमारे 15,000 नोकऱ्या कमी केल्या.

अ‍ॅमेझॉनने त्यांच्या कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली, त्यांच्या संघटनात्मक रचना सुलभ करण्यासाठी सुमारे 14,000 व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले.

डेल टेक्नॉलॉजीजने जवळजवळ 12,000  नोकऱ्या कमी केल्या आहेत.  खर्च व्यवस्थापन आणि एआय-ऑप्टिमाइझ्ड हार्डवेअर आणि एंटरप्राइझ सेवांकडे कल वाढवण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला. 

ग्राहकांची मागणी जनरेटिव्ह एआय प्रकल्पांकडे वाढत असल्याने एक्सेंचरने जवळपास 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले.

क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि बिझनेस एआयभोवती संसाधने पुन्हा एकत्रित करण्यासाठी एसएपीने 10,000 पदे कमी करण्याची योजना जाहीर केली.

मायक्रोसॉफ्टने दीर्घकालीन एआय पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करत असताना, गेमिंग आणि अझ्युर विभागांसह सुमारे 9,000 नोकऱ्या कमी केल्या.

खाजगीकरणानंतर पुनर्रचनेचा भाग म्हणून तोशिबाने 5,000 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले.

दरम्यान, सिस्कोने सुमारे 4,250 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आणि सायबरसुरक्षा आणि एआय विकासाकडे खर्च वळवला.

या सर्व आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की 2025 मध्ये तंत्रज्ञान उद्योगात कार्यक्षमता वाढवण्याच्या आणि एआयचा अवलंब करण्याच्या प्रक्रियेचा जागतिक कामगारांवर खोलवर परिणाम झाला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
IT Sector Biggest Layoff 2025people lost their jobsmajor blow to India's IT sectorभारतीय आयटी सेक्टर

इतर बातम्या

क्रिकेटचा देव आणि फुटबॉलचा GOAT एका मंचावर! सचिनने मेस्सीला...

स्पोर्ट्स