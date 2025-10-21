English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्ती आणि सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या मालकाला जबरदस्त झटका बसला आहे.  24 तासांत सपंत्तीत 12,33,09,48,00,000 रुपयांनी कमी झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 21, 2025, 08:18 PM IST
24 तासांत 12,33,09,48,00,000 रुपयांचे नुकसान! जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्ती आणि सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या मालकाला जबरदस्त झटका

Oracle Founder Larry Ellison Lost 14 Billion Dollar : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्ती आणि सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या मालकाला जबरदस्त झटका बसला आहे.  अमेरिकन सॉफ्टवेअर कंपनी ओरेकलच्या शेअर्समध्ये सोमवारी जवळपास 5 टक्क्यांची घसरण झाली. यामुळे कंपनीचे संस्थापक लॅरी एलिसन यांच्या एकूण संपत्तीत 14 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 12,33,09,48,00,000 रुपयांची घट झाली.

 या घसरणीनंतरही, एलिसन या वर्षी सर्वाधिक कमाई करणारे अब्जाधीश राहिले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, या वर्षी त्यांची एकूण संपत्ती 144 अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत ते 336 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. दरम्यान, सोमवारी जगातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्तींपैकी सात जणांच्या एकूण संपत्तीत वाढ झाली. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलोन मस्क यांच्या एकूण संपत्तीत 5.8 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे, त्यांनी 461 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण संपत्तीसह त्यांचे पहिले स्थान कायम ठेवले आहे. या वर्षी त्यांची एकूण संपत्ती २८.६ अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग 258 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह  तिसऱ्या स्थानावर आहेत. जेफ बेझोस 240 अब्ज डॉलर्स, लॅरी पेज 224 अब्ज डॉलर्ससह पाचव्या स्थानावर, सर्गेई ब्रिन 209 अब्ज डॉलर्स, बर्नार्ड अर्नॉल्ट 196 अब्ज डॉलर्स) सातव्या स्थानावर, स्टीव्ह बाल्मर 178 अब्ज डॉलर्स) आठव्या स्थानावर, जेन्सेन हुआंग 159 अब्ज डॉलर्स नवव्या स्थानावर आणि मायकल डेल 258 अब्ज डॉलर्स दहाव्या स्थानावर आहेत.

भारतातील आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी हे 104 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह या यादीत 18 व्या स्थानावर आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष यांच्या संपत्तीत यावर्षी 13.3 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. दरम्यान, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी 93.6 अब्ज डॉलर्ससह 20 व्या स्थानावर आहेत. यावर्षी त्यांची संपत्ती 14.9 अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे, ज्यामुळे ते अंबानीनंतर आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.

FAQ

1 लॅरी एलिसन यांना सोमवारी किती नुकसान झाले?
 ओरेकल कंपनीच्या शेअर्समध्ये सोमवारी जवळपास ५ टक्क्यांची घसरण झाल्यामुळे लॅरी एलिसन यांच्या एकूण संपत्तीत १४ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १२,३३,०९,४८,००,००० रुपये) ची घट झाली.

2 लॅरी एलिसन हे जगातील कोणत्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत?
लॅरी एलिसन हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती ३३६ अब्ज डॉलर्स आहे.

3 यावर्षी लॅरी एलिसन यांची संपत्ती कितकी वाढली?
यावर्षी लॅरी एलिसन यांची एकूण संपत्ती १४४ अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. सोमवारी झालेल्या नुकसानानंतरही ते सर्वाधिक कमाई करणारे अब्जाधीश राहिले आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Oracle Founder Larry EllisonThe second richest man in the worldowner of the largest IT companyजगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्तीअमेरिकन सॉफ्टवेअर कंपनी ओरेकल

