2025 वर्षात IT कंपन्यांची 533 वेळा कर्मचारी कपात, 144926 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; H1B व्हिसामुळेच आता IT सेक्टर मध्ये मोठा ट्विस्ट येणार! नोकऱ्या परत मिळणार

H 1b Visa Fees Could Become Boon For IT Workers : 2025 मध्ये जगभरातील IT कंपन्यांमध्ये 533 वेळा कर्मचारी कपात करण्यात आली. तब्बल 144926 लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. H1B व्हिसामुळेच आता IT सेक्टर मध्ये मोठा ट्विस्ट येणार आहे. H1B व्हिसामुळेच हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या परत मिळणार आहेत. जाणून घेऊया नेमकं असं काय घडणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसावर 100,000 डॉलर शुल्क लादले आहे. हजारो IT कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. मात्र, आता या व्हिसामुळेच मायक्रोसॉफ्ट, ओरॅकल, इंटेल आणि एडब्ल्यूएसने सारख्या बड्या कंपन्या अलीकडेच काढून टाकलेल्यांना पुन्हा कामावर ठेवू शकतात. कारण H1B हे लादलेले 100,000 डॉलर शुल्क फक्त नवीन व्हिसा अर्जदारांना लागू आहे. एच-१बी व्हिसा अमेरिकन कंपन्यांना उच्च कुशल कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो, ज्याचा भारतीयांना सर्वाधिक फायदा होतो.
अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ फर्म चुघ एलएलसीचे वकील नवनीत एस. चुघ म्हणाले, "ज्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे त्यापैकी काहींना परत बोलावले जाऊ शकते." त्यांनी असेही सांगितले की अमेरिकन सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क एच-१बी व्हिसा, व्हिसा नूतनीकरण, पुन्हा प्रवेश किंवा कंपनी बदलांवर काम करणाऱ्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. हे स्पष्ट आहे की हे शुल्क फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होईल.
लेऑफ ट्रॅकिंग वेबसाइट ट्रूअपच्या मते, 2025 च्या सुरुवातीपासून टेक कंपन्यांनी 533 वेळा लेऑफ केले आहे. ज्यामुळे 144,926 लोक प्रभावित झाले आहेत. यापूर्वी, 2024 मध्ये टेक कंपन्यांनी 1,115 वेळा लेऑफ केले होते, ज्यामुळे 238461 कामगार प्रभावित झाले होते. रिक्रूटमेंट कंपनी एनएलबी सर्व्हिसेसचे सीईओ सचिन अलुग म्हणाले, "ज्या कंपन्या जलद काम करतात आणि नियमांचे पालन करतात, त्यांच्यासाठी अलीकडेच लेऑफ केलेले एच-१बी व्यावसायिक त्वरित काम करण्यास तयार आहेत." ज्यांच्याकडे आधीच एच-१बी व्हिसा आहे ते लॉटरीमध्ये पुन्हा प्रवेश न करता हस्तांतरण करू शकतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचतो.
एच-१बी कार्यक्रमांतर्गत कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरी शोधण्यासाठी किंवा देश सोडण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी असतो. यामुळे अनेक लोकांना पुन्हा रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात किंवा इतर कंपन्यांकडून चांगल्या ऑफर मिळू शकतात. यामुळे तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि डिजिटल सारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये त्वरित भरती करण्यासाठी कुशल लोकांचा समूह तयार होईल." शिवाय 100,000 डॉलर शुल्क परवडणाऱ्या उमेदवारांसाठी 2026 ची एच-१बी लॉटरी कमी स्पर्धात्मक असेल. पुढील वर्षी नियोक्ते अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करतील, त्यामुळे निवड होण्याची शक्यता वाढेल. लॉ ग्रुपच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या लॉटरीमध्ये बॅचलर पदवी असलेल्यांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता फक्त 16.92 टक्के होती, तर पदव्युत्तर पदवी असलेल्यांना 33.93 टक्के होती. गेल्या वर्षीच्या लॉटरीत अंदाजे 470342 पात्र नोंदणी झाल्या. जे आर्थिक वर्ष 24 मधील 758994 पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होते.