English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

14815KM प्रति तास, ध्वनीच्या 12 पट इतका महाप्रचंड स्पीड! Hypersonix जगातील पहिले हायड्रोजन जेट

Hypersonix जगातील पहिले हायड्रोजन जेट लाँच करणार आहे. हे विमान ध्वनीच्या 12 पट इतका महाप्रचंड वेगाने उड्डाण करणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 6, 2025, 12:45 PM IST
14815KM प्रति तास, ध्वनीच्या 12 पट इतका महाप्रचंड स्पीड! Hypersonix जगातील पहिले हायड्रोजन जेट

Hydrogen fueled Hypersonic Jet: ऑस्ट्रेलियन कंपनी हायपरसोनिक्स लाँच सिस्टम्स एक जेट विकसित करत आहे.  हे जगातील पहिले हायड्रोजन-इंधनयुक्त हायपरसोनिक जेट असेल, जे मॅक 12 किंवा ध्वनीच्या 12 पट वेगाने उड्डाण करण्यास सक्षम असेल. हे जेट पुन्हा वापरता येईल. ब्रिस्बेनस्थित या कंपनीला अलीकडेच 46 दशलक्ष डॉवरचा निधी मिळाला आहे. ही गुंतवणूक ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय पुनर्रचना निधी महामंडळ (NRFC), क्वीन्सलँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (QIC) आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संरक्षण गुंतवणूकदारांनी केली आहे. या निधीचा उद्देश ऑस्ट्रेलियाला हायपरसोनिक फ्लाइट आणि एरोस्पेस उत्पादनात एक पॉवरहाऊस बनवते. 

Add Zee News as a Preferred Source

हायपरसोनिक्समध्ये सध्या 45 अभियंते आणि शास्त्रज्ञ कार्यरत आहेत. ही गुंतवणूक त्यांच्या ध्येयावरील विश्वास दर्शवते असे सीईओ मॅट हिल म्हणाले. एनआरएफसीची संरक्षण क्षेत्रातील पहिली मोठी गुंतवणूक आहे. सीईओ डेव्हिड गॅल म्हणाले, "संरक्षण हे आमचे प्राधान्य आहे. आम्हाला ऑस्ट्रेलियन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे जे देशाच्या स्वतःच्या तांत्रिक क्षमता वाढवतील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रासंगिक असतील."

हे स्पार्टन स्क्रॅमजेट आहे, जे पूर्णपणे 3D प्रिंटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवले आहे. त्यात कोणतेही हलणारे भाग नाहीत आणि ते हिरव्या हायड्रोजनवर चालते. याचा अर्थ ते शून्य-कार्बन इंजिन असेल. हे इंजिन जेटला ध्वनीच्या वेगापेक्षा 12 पट वेगाने उड्डाण करण्यास सक्षम करेल. हायपरसोनिक्सचे सह-संस्थापक आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. मायकल स्मार्ट, जे पूर्वी नासाचे शास्त्रज्ञ होते, म्हणाले की स्पार्टन हे केवळ एक इंजिन नाही तर उड्डाणाचे भविष्य आहे. त्यांनी सांगितले की ही प्रणाली पर्यावरणपूरक, किफायतशीर आणि पुन्हा वापरता येण्याजोगी आहे. हायपरसोनिक्सचे सह-संस्थापक आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी डॉ. मायकल स्मार्ट, जे पूर्वी नासाचे शास्त्रज्ञ होते. ते  म्हणाले की स्पार्टन हे केवळ एक इंजिन नाही तर उड्डाणाचे भविष्य आहे. त्यांनी सांगितले की ही प्रणाली पर्यावरणपूरक, किफायतशीर आणि पुन्हा वापरता येण्याजोगी आहे.

FAQ

1 हायपरसोनिक्स लाँच सिस्टम्स कंपनी काय आहे आणि ते काय विकसित करत आहेत?
हायपरसोनिक्स लाँच सिस्टम्स ही ब्रिस्बेनस्थित ऑस्ट्रेलियन कंपनी आहे. ते जगातील पहिले हायड्रोजन-इंधनयुक्त हायपरसोनिक जेट विकसित करत आहेत, जे मॅक १२ किंवा ध्वनीच्या १२ पट वेगाने उड्डाण करण्यास सक्षम आणि पुन्हा वापरता येणारे असेल.

2 कंपनीला किती निधी मिळाला आणि कोणाकडून?
कंपनीला अलीकडेच ४६ दशलक्ष डॉलरचा निधी मिळाला. ही गुंतवणूक ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय पुनर्रचना निधी महामंडळ (NRFC), क्वीन्सलँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (QIC) आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय संरक्षण गुंतवणूकदारांनी केली आहे.

3  या निधीचा उद्देश काय आहे?
या निधीचा उद्देश ऑस्ट्रेलियाला हायपरसोनिक फ्लाइट आणि एरोस्पेस उत्पादनात एक पॉवरहाऊस बनवणे आहे. हे संरक्षण क्षेत्रातील NRFC ची पहिली मोठी गुंतवणूक आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
14815KM per hour12 times the speed of soundAustralian company Hypersonic will manufacture Hydrogen fueled Jetscience newsहायड्रोजन जेट

इतर बातम्या

अंकिता वालावलकरचा भावासाठी पारंपरिक केळवण चर्चेत; सूरज चव्ह...

मनोरंजन