IT क्षेत्रात खळबळ उडाल्यानंतर अमेरिकेतील 1500000 भारतीय ड्रायव्हर नोकरी गमावणार; एका निर्णयामुळे सर्वांचे लायसन्स सस्पेंड

IT क्षेत्रात खळबळ उडाल्यानंतर अमेरिकेतील 1500000 भारतीय ट्रक ड्रायव्हरची नोकरी धोक्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारने एक विचित्र निर्णय घेतला. याचा फटका ट्रक चालकांना बसणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 26, 2025, 10:27 PM IST
Indian Truck Driver In America In Big Trouble : अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे भारतातील आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली. भारतातील हजारो IT कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली. यानंतर आता अमेरिकेतील 1500000 भारतीय ट्रक ड्रायव्हर नोकरी गमावणार आहे. या सर्वांची नोकरी धोक्यात आली आहे. अमेरिकन सरकारने परदेशी ट्रक चालकांना दिले जाणारे वर्क व्हिसा आणि कमर्शियल ड्रायव्हिंग लायसन्स (CDL) तात्काळ बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फटका भारतीय ट्रक चालकांना बसणार आहे.

अमेरिकेत ट्रक चालवणे हे फक्त एक नोकरी नाही तर हजारो भारतीय तरुणांचे एक स्वप्न देखील असते. विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमधील तरुण अमेरिकेत ट्रक चालकाची नोकरी करतात. अमेरिकेत, ट्रक ड्रायव्हरची नोकरी चांगली पगार, सुरक्षित जीवनशैली आणि उज्ज्वल भविष्याशी संबंधित आहे.  यामुळेच हजारो भारतीय, विशेषतः शीख समुदायातील लोक, अमेरिकेतील ट्रकिंग उद्योगात काम करत आहेत. पण आता हे स्वप्न धोक्यात आले आहे. 

अमेरिकन सरकारने परदेशी ट्रक चालकांना दिले जाणारे वर्क व्हिसा आणि कमर्शियल ड्रायव्हिंग लायसन्स (CDL) तात्काळ बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा थेट परिणाम त्या भारतीयांवर होईल जे अमेरिकेत ट्रक चालवून उदरनिर्वाह करत आहेत किंवा तिथे जाऊन हे काम करू इच्छितात. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेत ट्रक चालकाला किती पगार मिळतो आणि बंदीनंतर किती भारतीयांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील ते जाणून घेऊया.

अमेरिकेत ट्रक ड्रायव्हरला किती पगार मिळतो?

अमेरिकेत ट्रक चालकांचा पगार साधारणपणे प्रति मैल असतो. ज्यामध्ये सरासरी पेमेंट  0.60 ते 0.70 अमेरिकन डॉलर्स प्रति मैल असते. दररोज 500-600 मैल प्रवास करणारा ट्रक चालक दरमहा सुमारे 4.2 लाख ते 6.7 लाख रुपये कमवू शकतो. काही कंपन्या प्रति तास पगार देखील देतात. ज्यामध्ये प्रति तास सरासरी कमाई 1,680 ते 2,520 रुपये असू शकते. पगाराची रक्कम  ड्रायव्हरच्या अनुभवावर, कंपनीवर आणि राज्यावर अवलंबून असते. अमेरिकेत ट्रक चालकांचा सरासरी वार्षिक पगार सुमारे 40 लाख आहे. वॉलमार्ट, अमेझॉन इत्यादी काही मोठ्या कंपन्या अनुभवी ड्रायव्हर्सना 95,000 ते 110,000 अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 80 लाख ते 92 लाख रुपये वार्षिक पगार देतात. 

बंदीनंतर किती भारतीयांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील?

2021 पर्यंत, अमेरिकेत 7,20,000 हून अधिक परदेशी ट्रक ड्रायव्हर्स होते. या ट्रक ड्रायव्हर्सपैकी सुमारे 18 टक्के परदेशी वंशाचे आहेत. भारत, मेक्सिको, लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व युरोपीय देशांमधून (जसे की युक्रेन) ट्रकिंग उद्योगात येणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये हजारो भारतीय ट्रक चालवत आहेत. त्यापैकी बहुतेक पंजाब आणि हरियाणातील आहेत आणि बहुतेक शीख समुदायाचे आहेत. 2018 च्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की अवघ्या दोन वर्षांत 30,000 हून अधिक भारतीय शीख ट्रकिंग उद्योगात सामील झाले.

अमेरिकन सरकारच्या निर्णयानुसार, आता नवीन व्हिसा दिले जाणार नाहीत, वर्क परमिटवर बंदी घालण्यात येईल आणि व्यावसायिक परवाने देणे बंद होईल. याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत असलेल्या किंवा तिथे जाऊन काम करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांवर होईल. कायदेशीररित्या काम करणाऱ्यांचा दर्जा सध्या धोक्यात नाही, परंतु व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. ही बंदी दीर्घकाळ चालू राहिल्यास हजारो भारतीय चालकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

