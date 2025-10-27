भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा भूकंप! परदेशी गुंतवणूकदारांनी 1500000000000 रुपये भारतीय बाजारपेठेतून काढून घेतले

Foreign Outflows 17 Billion Dollar In 2025 : भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारी घडामोड घडली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षी भारतीय बाजारपेठेतून सुमारे 17 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 1.50 लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात बाहेर जाण्याच्या भीतीने, भारत आपल्या वित्तीय क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अधिक परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि गुंतवणूक वाढवणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या शुल्काच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता वाढत असताना अलिकडच्या काही महिन्यांत, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि बाजार नियामक SEBI ने परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि कर्ज वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
यामध्ये कंपन्यांना शेअर बाजारावर सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि परदेशी निधी आणि परदेशी बँकांना भारतात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा करणे समाविष्ट आहे. कंपन्यांना कर्जे मिळण्यास आणि बँकांना विलीनीकरणासाठी वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता सुलभ करण्यासाठी नियम देखील लागू करण्यात आले आहेत.
रॉयटर्सने सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, पुढील सहा ते बारा महिन्यांत भारताच्या 260 अब्ज डॉलर्सच्या वित्तीय क्षेत्रातील नियमांमध्ये आणखी काही शिथिलता आणण्याचा विचार केला जात आहे. या संभाव्य बदलांमध्ये लहान शहरांमधील अधिक सामान्य गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करणे आणि बँकिंग नियमांमध्ये आणखी शिथिलता आणणे समाविष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दशकांपूर्वीचे नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या शुल्काचा भारताच्या आर्थिक विकासावर होणाऱ्या परिणामाबद्दलच्या चिंतेने परदेशी गुंतवणूकदारांना अस्वस्थ केले आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षी भारतीय शेअर्समध्ये अंदाजे 17 अब्ज डॉलर्सची विक्री केली आहे, तर 2024 मध्ये 124 अब्ज डॉलर्स आणि 2023 मध्ये 20 अब्ज डॉलर्सची विक्री झाली होती. या विक्रीमुळे भारत परकीय पोर्टफोलिओ आउटफ्लोसाठी आशियातील सर्वात जास्त प्रभावित बाजारपेठ बनला आहे.
FAQ
1 २०२५ मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतून किती रक्कम काढली आहे?
परदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षी भारतीय बाजारपेठेतून सुमारे १७ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे १.५० लाख कोटी रुपये) काढले आहेत. यामुळे भारत परकीय पोर्टफोलिओ आउटफ्लोसाठी आशियातील सर्वात जास्त प्रभावित बाजारपेठ बनला आहे.
2 या बाहेर पडण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे?
या मोठ्या प्रमाणातील बाहेर पडण्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या शुल्काच्या भारताच्या आर्थिक विकासावर होणाऱ्या परिणामाबद्दलच्या चिंतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार अस्वस्थ झाले आहेत. यामुळे वित्तीय क्षेत्रात सुधारणांची गरज भासत आहे.
3 RBI आणि SEBI ने परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत?
RBI आणि SEBI ने कंपन्यांना शेअर बाजारावर सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. परदेशी निधी आणि बँकांना भारतात प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच, कंपन्यांना कर्जे मिळवणे आणि बँकांना विलीनीकरणासाठी वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी नियम शिथिल केले आहेत.