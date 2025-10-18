एका झटक्यात 15000000000000 रुपयांचा चुराडा! दिवाळीच्या तोंडावर क्रिप्टो मार्केट क्रॅश, गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का

Crypto market Crash: दिवाळीच्या तोंडावर क्रिप्टो मार्केट क्रॅश झाले आहे. बिटकॉइनपासून बायनन्स आणि रिपलपर्यंत सर्व क्रिप्टो एक्सचेंज क्रॅश झाले आहेत. दोन दिवसांत 16 ऑक्टोबर सकाळी १० ते 18 ऑक्टोबर सकाळी 10 वाजेपर्यंत क्रिप्टोकरन्सी मार्केट कॅप अंदाजे 15 लाख कोटींनी घसरला आहे. क्रिप्टो मार्केटमधील या घसरणीने गुंतवणूकदारांना धक्का बसला आहे. गेल्या आठवड्यात डिजिटल अॅसेट मार्केटमधून शेकडो अब्ज डॉलर्स नष्ट झाले आहेत. कॉइनमार्केटकॅप वेबसाइटनुसार, शनिवारी सकाळी 10 वाजता बिटकॉइन 106,000 डॉलरवर व्यवहार करत होता, जो दोन दिवसांपूर्वी 111,000 इतका होता. गेल्या 48 तासांत ही 4 टक्क्यांहून अधिक घसरण आहे. शनिवारी किंमत थोडीशी सुधारली. दुपारी 12:30 वाजता, बिटकॉइन अंदाजे 107,000 वर व्यवहार करत होता.
बिटकॉइनची किंमत सातत्याने घसरत आहे. शुक्रवारी ती 4 टक्केने घसरून सुमारे 103,550 डॉलर वर आली. गेल्या 10 दिवसांत, या सर्वात जुन्या क्रिप्टोकरन्सीची किंमत 15 टक्के पेक्षा जास्त घसरली आहे. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाटचाल करत असताना हे घडत आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी, बिटकॉइनने 1.26 लाख डॉलरपेक्षा जास्त किंमतीचा उच्चांक गाठला. बिटकॉइन आता या विक्रमी पातळीपेक्षा खूपच खाली घसरला आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील तणाव वाढल्याने या आठवड्याच्या सुरुवातीला बिटकॉइन आणि इथरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापाराबाबतच्या आक्रमक भूमिकेमुळे एक दिवस आधी सुरू झालेली पूर्वीची तेजी घसरली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की बिटकॉइन व्यतिरिक्त, 'अल्टकॉइन्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इतर सर्व क्रिप्टोकरन्सींना या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसला. काही एक्सचेंजेसमध्ये अनेक ऑल्टकॉइन्स 80 टक्क्यांपर्यंत घसरले. इथरही मागे नव्हता, जो ऑगस्टच्या शिखरापेक्षा 24 टक्के कमी होता.
केवळ बिटकॉइन आणि इथरच नाही तर बायनन्सशी संबंधित टोकन बीएनबी देखील जवळजवळ 11 टक्केने घसरला. जगातील सर्वात मोठे क्रिप्टो एक्सचेंज बायनन्समध्ये तांत्रिक बिघाड आणि किंमतीतील अनियमिततेच्या वृत्तांमुळे ही घसरण झाली. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, बायनन्सने या क्रॅशला प्रतिसाद म्हणून अंदाजे 600 दशलक्ष डॉलर भरपाई देऊ केली आहे.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की बाजार पुन्हा किंमत ठरवत आहे, कोसळत नाही. क्रिप्टो मार्केट मेकर विंटरम्यूटचे सह-संस्थापक योआन टर्पिन म्हणाले की, शुक्रवारी बायनान्सवरील घसरण ही व्यापक बाजारातील विक्रीशी सुसंगत असल्याचे दिसून येते. आठवड्याच्या मध्यातील तेजी कायमस्वरूपी पुनर्प्राप्ती निर्माण करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर हे पुन्हा किंमत ठरवण्याचे (किंमतींचे पुनर्मूल्यांकन) लक्षण देखील असू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.