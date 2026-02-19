गॅस सिलेंडरमुळे काही क्षणात इमारत ढासळली, 16 लोकांचा मृत्यू, 14 हून अधिक जखमी

पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराचीमध्ये सिलेंडरच्या स्फोटामुळे तीन मजली इमारत कोसळली, ज्यामध्ये किमान १६ जणांचा मृत्यू झाला आणि १४ जण जखमी झाले. मृतांमध्ये चार मुले आणि सहा महिलांचा समावेश आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, सोल्जर बाजार क्रमांक ३ मध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. बचाव कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि जलद बचाव कार्य सुरू आहे. बुधवारी रात्री पहिल्या मजल्यावर स्फोट झाल्याचे बचाव पथकाच्या सूत्रांनी सांगितले. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्यामुळे संपूर्ण इमारत कोसळली आणि इतके लोक मृत्युमुखी पडले.
जिओ न्यूजच्या वृत्तानुसार, डीआयजी डॉ. फारुख लंजार म्हणाले की, प्राथमिक माहितीनुसार हा स्फोट गॅस गळतीमुळे झाला आहे. इमारतीत अजूनही आणखी मृतदेह गाडले असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सांगितले की, ढिगारा काढण्यासाठी जलद गतीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. सर्व जखमींना रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, स्फोटाचे खरे कारण चौकशीनंतरच उघड होईल. इमारत कायदेशीर होती की बेकायदेशीर याचा तपास केला जाईल. जर ती बेकायदेशीर असेल तर कारवाई केली जाईल.
A gas explosion ripped through an apartment building in Pakistan’s largest port city of Karachi, killing at least 16 people. Officials say several others were injured after part of the structure collapsed. Rescue efforts are underway#Pakistan #gasexplosion #rescueoperations… pic.twitter.com/eur6M7uTjJ
— WION (@WIONews) February 19, 2026
बचाव पथकांनी शोध मोहीम सुरू केली आहे आणि ढिगाऱ्यातून अनेक मृतदेह आणि जखमी बाहेर काढले आहेत. मृतांमध्ये १० वर्षांची मुलगी आणि ६० वर्षांचा पुरूष यांचा समावेश आहे. सर्व बळींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. १४ वर्षांच्या मुलीला वाचवण्यात आले आहे आणि तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इमारतीचा शोध पूर्ण झाला आहे आणि आता ढिगारा हटवण्यात येत आहे. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे आणि सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.
सिंधच्या बचाव पथकाने मृतांची संख्या आता १६ वर पोहोचल्याचे वृत्त दिले आहे, तर १४ जण जखमी आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा सेंटरचे डॉक्टर डॉ. मोहम्मद साबीर मेमन यांनी सांगितले की, त्यांच्या रुग्णालयात तीन मृतदेह आणण्यात आले आहेत. सर्व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. बचाव पथकाचे अधिकारी डॉ. आबिद शेख यांनी स्पष्ट केले की इमारतीत लहान खोल्या होत्या. मर्यादित जागेमुळे बचाव कार्य खूप कठीण झाले.