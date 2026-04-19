इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे सौदी अरेबिया, कतारसह 16 मोठे मुस्लिम देश भडकले! एकत्र येऊन घेतला मोठा निर्णय

वनिता कांबळे | Updated: Apr 19, 2026, 08:34 PM IST
Israel announcement of appointing a diplomatic envoy in Somaliland : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे तणाव निर्माण झाला आहे. अशातच आता इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे सौदी अरेबिया, कतारसह 16 मोठे मुस्लिम देश  भडकले आहेत. इस्रायलच्या निर्णयाविरोधात कतार, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीसह 16 अरब आणि इस्लामिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी 18 एप्रिल  रोजी दोहा येथे एक संयुक्त निवेदन जारी केले. इस्रायल असा कोणता निर्णय घेतला आहे जाणून घेऊया.  

सोमालीलँडमध्ये इस्रायलने राजनैतिक प्रतिनिधीची नियुक्ती केली आहे. इस्रायलच्या या निर्णयाचा कतार, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीसह 16 अरब आणि इस्लामिक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी  तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. इस्रायलचा हा निर्णय सोमालियाच्या संघराज्याच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि प्रादेशिक अखंडतेचे थेट उल्लंघन करणारा असल्याचे या देशांचे म्हणणे आहे.  

आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे हे पाऊल एक धोकादायक पायंडा पाडू शकते. सोमालियाच्या कायदेशीर राज्य संस्थाच लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात. संयुक्त निवेदनात या मुद्द्यावर भाष्य करण्यात आले आहे. इस्रायलच्या हा निर्णय आफ्रिकन युनियनच्या घटनात्मक कायद्याचे उल्लंघन करणार आहे. अशा कृतींमुळे हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असा इशारा या देशांनी दिला आहे. या 16 देशांनी सोमालियाच्या एकतेला आपला खंबीर पाठिंबा पुन्हा दर्शवला आहे.

 कतार, कुवेत, सौदी अरेबिया , इजिप्त, सोमालिया, सुदान, लिबिया, बांगलादेश, अल्जेरिया, पॅलेस्टाईन, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मॉरिटानिया, जॉर्डन आणि ओमान या देशांचे परराष्ट्र मंत्री एकत्र आले आणि या विषयावर चर्चा केली. प्रादेशिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणाऱ्या, राष्ट्रांची एकता कमकुवत करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या एकतर्फी निर्णयाचे समर्थन केले जाणार नाही असे या देशांनी स्पष्ट केले.

सोमालीलँडबाबत इस्रायलच्या कृतीमुळे तीव्र राजनैतिक वाद

सोमालीलँडबाबत इस्रायलने घेतलेल्या भूमिकेमुळे तीव्र राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात निवेदन जारी केले आहे. सोमालीलँडला 'तथाकथित' प्रदेश संबोधून, तेथील इस्रायली राजदूताची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. मुस्लिम देशांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही एकतर्फी कृती सोमालियाच्या अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप असून जागतिक स्तरावर ती स्वीकारली जाणार नाही असे निवेदानात नमूद करण्यात आले आहे.

आफ्रिकेच्या हॉर्नमध्ये शांततेसाठी आवाहन

परराष्ट्र मंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सोमालियाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.  इस्रायलच्या पुढाकारामुळे या प्रदेशात सुरू असलेल्या शांतता प्रयत्नांना बाधा येऊ शकते. सोमालियाची अखंडता जपण्यासाठी सर्व राजनैतिक प्रयत्न सुरूच राहतील आणि अशा कोणत्याही दूताला मान्यता दिली जाणार नाही. इ्स्त्रायलच्या या निर्णयाविरोधात ठामपणे उभ राहण्याचा निर्णय 16 देशांनी एकमताने घेतला आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

