16,00,00,00000 रुपयांची उलाढाल; ChatGPT मुळे एका झटक्यात बंद पडली अमेरिकेतील सर्वात मोठी कंपनी

ChatGPT : कॉलेज प्रोजेक्ट असो की, ऑफिसचे प्रेजेंटेशन सगळेच जण आता ChatGPT चा वापर करतात. मात्र, याच ChatGPT मुळे अमेरिकेतील सर्वात मोठी IT कंपनी एका झटक्यात बंद पडली आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीची उलाढाल 16,00,00,00000 रुपयांच्या आसपास होती. 'चेग' असे या कंपनीचे नाव आहे. ही अमेरिकन कंपनी ऑनलाइन शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठे नाव होते. एके काळी, चेग ही अमेरिकेतील सर्वात मोठी एडटेक कंपनी होती. चार वर्षांतच, ही कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली आहे.
2021 च्या सुमारास चेग कंपनीने उच्चांकी नफा मिळवला होता. कंपनीचे मूल्यांकन जवळपास 15 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले होते. त्यानंतर झालेली घसरण इतकी वेगवान होती की काही वर्षांतच कंपनीचे मूल्य जवळजवळ निच्चांकी पातळीवर आले आहे. चेगचे संपूर्ण व्यवसाय मॉडेल विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी पैसे देण्यावर अवलंबून होते. याचा अर्थ असा की, जर तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल, तर तुम्हाला सबस्क्राइब करावे लागत असे.
2022 मध्ये चॅटजीपीटी (ChatGPT) आले, तेव्हा पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना तेच काम विनामूल्य, त्वरित आणि बऱ्याच अंशी अचूकपणे करणारे एक साधन उपलब्ध झाले. इथेच चेग कंपनीची खरी समस्या सुरू झाली. पूर्वी जिथे विद्यार्थ्यांना एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी बराच वेळ लागायचा, तिथे ChatGPT त्यांना ते काही सेकंदातच मिळू लागले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यासाठी त्यांना पैसेही द्यावे लागत नव्हते. यामुळे चेगच्या सशुल्क मॉडेलची गरज कमी झाली.
ChatGPT मुळे कंपनीचे युजर्स कमी होऊ लागले. वेबसाइटवरील ट्राफिक कमी झाले. यामुळे कंपनीचे सबस्क्राईबर कमी झाले. एआय साधनांचा वापर सुरू केल्यानंतर चेगचे वापरकर्ते आणि महसूल या दोन्हींमध्ये झपाट्याने घट झाली. चॅटजीपीटी (ChatGPT) आणि इतर एआय साधनांमुळे त्यांच्या व्यवसायाला थेट नुकसान पोहोचले. कंपनीच्या शेअरची किंमत एके वेळी 40 ते 50 टक्क्यांनी घसरली होती.
चेगला गुगलकडून आणखी एक मोठा धक्का बसला. गुगल सर्च आता एआय (AI) द्वारे उत्तरे देत आहे. चेगने स्वतः म्हटले आहे की, गुगलच्या एआय वैशिष्ट्यांमुळे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील ट्रॅफिकमध्ये मोठी घट झाली आहे. गूगलवरून चेगच्या वेबसाइटवर येत होते, तिथे आता त्यांना तेच उत्तर थेट गूगलवरून मिळते. यामुळे चेगचे ट्रॅफिक कमी झाले आहे. यांनतर कंपनीने आपले एआय लाँच केले. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना चॅटजीपीटीची (ChatGPT) सवय झाली होती.
परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करावी लागली, हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकावे लागले आणि खर्चात कपात करण्याचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागले. आर्थिक परिस्थितीही कमकुवत झाली. 2025 मध्ये, कंपनीच्या महसुलात अंदाजे 40 ते 50 टक्के घट झाली आणि तोटा वाढला. थोडक्यात ChatGPT मुळे 16,00,00,00000 रुपयांची उलाढाल असलेली कंपनी बंद पडली.