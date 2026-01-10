English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  1,86,85,54,84,50,00 रुपयांची जगातील सर्वात मोठी डील! 150 वर्षे जुन्या खाण कंपनीचे महामर्जर, जगाच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजवणारा व्यवहार

जागतिक अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजवणारा व्यवहार 150 वर्षे जुन्या खाण कंपनीचे महामर्जर झाले  आहे. 1,86,85,54,84,50,00 रुपयांची जगातील सर्वात मोठी डील मानली जात आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Jan 10, 2026, 08:31 PM IST
World biggest merger: जागतिक खाण उद्योगात मोठा बदल होणार आहे. याचा थेट परिणाम जगाचा अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.  जगातील दोन आघाडीच्या कंपन्या - रिओ टिंटो (Rio Tinto) आणि ग्लेनकोर (Glencore) - यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. 207 अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 18.63 लाख कोटी मोठ्या करारावर वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. जर हे सर्व-शेअर खरेदी पूर्ण झाले, तर ते इतिहासातील सर्वात मोठे खाण विलीनीकरण असेल. याचा केवळ तांबे, लिथियम आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळींवर मोठा परिणाम होणार नाही तर जागतिक कमोडिटी किमती, स्टील, बॅटरी आणि ईव्ही क्षेत्रावरही दूरगामी परिणाम होतील. 

जगातील सर्वात मोठ्या खाण कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. रिओ टिंटो आणि ग्लेनकोर यांच्यातील २०७ अब्ज डॉलर्सच्या संभाव्य विलीनीकरणावर औपचारिक चर्चा सुरू झाली आहे. हे विलीनीकरण संपूर्ण शेअर खरेदीचे असेल, ज्यामध्ये रिओ टिंटोने ग्लेनकोरचे सर्व शेअर्स विकत घेतले जाणार आहेत. हा करार यूकेच्या व्यवस्थेच्या योजनेअंतर्गत पुढे जाईल. नियमांनुसार, रिओ टिंटोने 5 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अंतिम ऑफर द्यायची की वाटाघाटी सोडून द्यायची हे ठरवावे. गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी नवीन नाही. 

अगदी एक वर्षापूर्वी 17 जानेवारी 2025 रोजी, अशीच बातमी आली, त्यानंतर यूके बेंचमार्क FTSE 100 निर्देशांक पहिल्यांदाच 8,484 च्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, 2024 च्या अखेरीस ग्लेनकोरने स्वतः रिओ टिंटोसोबत विलीनीकरण सुरू केले होते, परंतु चर्चा पुढे सरकल्या नाहीत. आता परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे - यावेळी रिओ टिंटोने पुढाकार घेतला आहे .

हा करार केवळ दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण नाही तर जगातील ऊर्जा आणि धातू पुरवठा साखळ्यांना पूर्णपणे बदलण्याची संधी आहे. या विलीनीकरणाचे मुख्य लक्ष्य तांबे आहे - जे इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, सौर, पवन आणि सर्व प्रकारच्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचे केंद्र मानले जाते. येत्या दशकात तांब्याची मोठी कमतरता भासण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दोन्ही कंपन्यांचे लक्ष या धोरणात्मक धातूवर केंद्रित होईल. 

भविष्यात स्वच्छ धातूंवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून रिओ टिंटो ग्लेनकोरच्या कोळसा व्यवसायापासून स्वतःला दूर ठेवू इच्छित आहे. दरम्यान, ग्लेनकोर मोठ्या थर्मल कोळसा आणि व्यापार व्यवसायात खोलवर गुंतलेला आहे, ज्याला पर्यावरणीय चिंता देखील आहेत. जर करार पुढे गेला तर दोन्ही कंपन्या त्यांच्या कोळसा पोर्टफोलिओसह कसे पुढे जातील हे गुंतवणूकदारांनी समजून घेणे महत्वाचे आहे.

ग्लेनकोरचे शेअर्स जवळजवळ 6 टक्के वाढले, तर रिओ टिंटोचा स्टॉक 0.6% आणि 5.5% च्या दरम्यान घसरला. हे सूचित करते की गुंतवणूकदारांना ग्लेनकोरला या करारातून महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील अशी अपेक्षा आहे, तर रिओ ग्लेनकोरच्या कोळसा व्यवसाय आणि व्यापार मॉडेलशी जुळवून घेण्याच्या आव्हानांना पाहतो. इतिहासाकडे मागे वळून पाहताना, हे विलीनीकरण नवीन गोष्ट नाही. 

2014 मध्ये, दोन्ही कंपन्यांमध्ये विलीनीकरणाची चर्चा झाली होती, परंतु रिओ टिंटोने स्पष्टपणे नकार दिला. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे - ईव्ही आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या युगात, धातूंची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि कंपन्या संसाधने एकत्रित करण्याचा आणि जागतिक पुरवठा साखळीत त्यांची पकड मजबूत करण्याचा विचार करत आहेत. जर हे विलीनीकरण पूर्ण झाले, तर नवीन कंपनी जगातील सर्वात मोठी खाण कंपनी बनेल - ज्याचा थेट परिणाम जागतिक कमोडिटी किमती, ईव्ही बॅटरी साहित्य, स्टील उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र आणि अगदी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर होईल. तांबे उत्पादनात जलद विस्तार, हरित ऊर्जा पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि जागतिक व्यापारात पाय रोवणे या सर्व गोष्टींमुळे हा करार ऐतिहासिक बनतो. रिओ टिंटो ही 151 वर्षे जुनी कंपनी आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

