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19 वर्षाच्या तरुणाने मित्राच्या नावावर केली 28 कोटी रुपयांची मालमत्ता; कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

19 वर्षीय तरुणाने 28 कोटी रुपयांची मालमत्ता मित्राच्या नावावर केली आहे. या तरुणाने आईवडिलांसाठी काहीही ठेवले नाही. त्याच्या या निर्णयाची जगभर चर्चा आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:48 PM IST
19 वर्षाच्या तरुणाने मित्राच्या नावावर केली 28 कोटी रुपयांची मालमत्ता; कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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