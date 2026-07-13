/19 वर्षाच्या तरुणाने मित्राच्या नावावर केली 28 कोटी रुपयांची मालमत्ता; कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

China News : आई वडिल आपल्या मुलांसाठी आयुष्यभर कष्ट घेतता. आपली आयुष्यभराची बचत पालक मुलांच्या नावावर करतात. जगभरात सर्वत्र असेच चित्र पहायला मिळते. तर, अनकेदा मुलं देखील आपल्या आई वडिलांच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करतात. चीनमधून एक अनोखे प्रकरण समोर आले आहे. या वृत्ताने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. एका 19 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने आपली संपूर्ण मालमत्ता बालपणीच्या मित्राच्या नावावर केली आहे. या मुलाची एकूण संपत्ती अंदाजे 20 दशलक्ष युआन, म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे 28 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याने कायदेशीर मृत्युपत्र तयार करून सर्व मालमत्ता मित्राच्या नावावर केली आहे.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. शांघायमध्ये राहणाऱ्या या मुलाचे आडनाव 'ली' आहे. लीच्या आई-वडिलांचा खूप वर्षांपूर्वी घटस्फोट झाला आणि दोघांनीही दुसरे लग्न केले. घटस्फोटानंतर, त्याच्या आई-वडिलांनी त्याला एक फ्लॅट आणि भरपूर पैसे दिले, पण ते त्याला वेळ देऊ शकले नाहीत. ली आई वडिलांपासून अधिकाधिक दुरावला. ली याला साहसी आणि धोकादायक खेळांची खूप आवड आहे. त्याला माहित आहे की या खेळांमध्ये जीवाला धोका असतो, म्हणून त्याने ठरवले की जर त्याला काही झाले, तर त्याची मालमत्ता त्याच्या सर्वात विश्वासू व्यक्तीला, म्हणजेच त्याच्या बालपणीच्या मित्राला मिळावी.
मैत्रीसाठी लोक काही करु शकतात असं आपण नेहमी ऐकतो. ली याने मात्र, आपली सर्व संपत्तीत मित्राच्या नावावर केली आहे. ली चीनमधील शांघाय येथे राहतो. त्याने आपल्या मृत्युपत्राची अधिकृतपणे नोंदणी केली आहे. त्याच्या मालमत्तेमध्ये एक अपार्टमेंट आणि बँकेतील बचतीचा समावेश आहे. 28 कोटी रुपयाही ही सर्व संपत्ती आहे. आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला असून त्यांनी नंतर दुसरे लग्न केले आहे. ली म्हणतो की, तो त्याच्या आई-वडिलांच्या सध्याच्या जोडीदारांना आपल्या कुटुंबाचा भाग मानत नाही. म्हणूनच त्याने आपली संपूर्ण मालमत्ता एका बालपणीच्या मित्राच्या नावावर हस्तांतरित केली, ज्याच्यावर त्याचा अनेक वर्षांपासून विश्वास आहे.
चिनी वारसा कायद्यानुसार, जर एखादी व्यक्ती अविवाहित असेल आणि तिला मुले नसतील, तर सामान्यतः तिचे पालक कायदेशीर वारस असतात. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने कायदेशीररित्या वैध मृत्युपत्र तयार केले, तर ती आपली मालमत्ता आपल्या जवळच्या कुटुंबाबाहेरील कोणालाही हस्तांतरित करू शकते. अहवालानुसार, ली यांनी शांघायमधील चायना विल रजिस्ट्रेशन सेंटरमध्ये आपल्या मृत्युपत्राची नोंदणी केली. नियमांनुसार, मृत्युपत्रात नाव असलेल्या व्यक्तीने मृत्यूनंतर 60 दिवसांच्या आत मालमत्ता स्वीकारणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास त्यांचे हक्क गमावले जाऊ शकतात. या घटनेमुळे चीनमध्ये एका नवीन प्रवाहाची सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे. चायना विल रजिस्ट्रेशन सेंटरनुसार, मृत्युपत्र करणाऱ्यांचे सरासरी वय, जे पूर्वी सुमारे 77 होते, ते आता सुमारे 67 पर्यंत कमी झाले आहे.
1980, 1990 आणि 2000 च्या दशकात जन्मलेले लोकही पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येने मृत्युपत्रे बनवत आहेत. तज्ज्ञ यामागे बदलती मानसिकता आणि आर्थिक नियोजनाबद्दल वाढलेली जागरूकता यांना जबाबदार धरतात. ली याच्या निर्णयाची सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. अनेकांनी ली याचे कौतुक केले आहे. या प्रकरणामुळे चीनमध्ये वारसा हक्क, कुटुंब आणि वैयक्तिक हक्कांबद्दल एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.