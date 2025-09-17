English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
20 विमाने आणि 50 जहाजे समुद्रात अचानक गायब झाली? रहस्यमयी बर्म्युडा ट्रँगल

अनेक वर्षांपासून बर्म्युडा ट्रँगलचे रहस्य उलगडलेले नाही. अदृष्य शक्तींमुळे,बर्म्युडा ट्रँगलने त्यांच्यावरून गेलेली असंख्य जहाजे आणि विमाने गायब झाली आहेत.  त्यांचे रहस्य आजही उलगडलेले नाही. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 17, 2025, 09:38 PM IST
20 विमाने आणि 50 जहाजे समुद्रात अचानक गायब झाली? रहस्यमयी बर्म्युडा ट्रँगल

Bermuda Triangle Mystery: बर्म्युडा ट्रँगल हे अनेक दशकांपासून मोठे रहस्य बनलेले आहे. समुद्रातून किंवा त्यावरून जाणारी जहाजे आणि विमाने  बर्म्युडा ट्रँगलच्या कक्षात जाताच गायब होता . फ्लोरिडा , बर्म्युडा आणि ग्रेटर अँटिल्सने वेढलेला एक महासागर प्रदेश आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या तस्मान समुद्रात असलेल्या बास स्ट्रेटची कथा अलौकिक शक्तींशी जोडलेली आहे. 

आतापर्यंत बर्म्युडा ट्रँगलच्या कक्षात 50 हून अधिक जहाजे आणि 20 विमाने गायब झाली आहेत. या गायब होण्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी समुद्री राक्षस, एलियन अपहरण आणि हरवलेले अटलांटिस शहर याबद्दलचे सिद्धांत मांडले गेले. तथापि, शास्त्रज्ञांनी हे दशके जुने रहस्य उलगडले आहे. ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञ एओएलचा असा विश्वास आहे की खराब हवामान आणि मानवी चूक हे दोषी आहेत. त्यांच्या सिद्धांताला युनायटेड स्टेट्स, लंडन आणि यूएस कोस्ट गार्ड यांनी पाठिंबा दिला आहे .

NOAA ने 2010 मध्ये म्हटले होते की, " बर्म्युडा ट्रँगलमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने जहाजे आणि विमाने गूढपणे गायब झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. महासागराच्या इतर कोणत्याही मोठ्या क्षेत्रात अशा घटना जास्त वेळा घडतात. क्रुझेलनिकी नावाचे शास्त्रज्ञ 2017 पासून हाच युक्तिवाद करत आहेत. ते म्हणतात की जास्त रहदारी आणि कठीण नेव्हिगेशनमुळे घटना सामान्य टक्केवारीच्या दराने घडतात. लंडनच्या लॉयड्सने 1970 पासून हाच दृष्टिकोन ठेवला आहे. याच्या आधारे, NOAA पुढे म्हणते की बहुतेक घटनांसाठी पर्यावरणीय घटक जबाबदार असतात - गल्फ स्ट्रीममध्ये अचानक हवामान बदल , नेव्हिगेशन गुंतागुंतीचे करणारे कॅरिबियन बेटांचे चक्रव्यूह आणि कंपासला गोंधळात टाकणारे दुर्मिळ चुंबकीय विसंगती .

1945 मध्ये पाच अमेरिकन नौदलाच्या बॉम्बर विमानांसह यूएस फ्लाइट 19 बेपत्ता होणे हे अजूनही सर्वात रहस्यमय बेपत्तांपैकी एक आहे. खराब हवामान, नेव्हिगेशनल त्रुटी किंवा दोन्ही दोषी ठरवले गेले आहेत. तथापि, या घटनेबद्दलचे कट रचण्याचे सिद्धांत आजही पुस्तके, टीव्ही शो आणि चित्रपटांमध्ये बर्म्युडा ट्रँगलच्या कथा दाखवण्यात आल्या आहेत.  ऑस्ट्रेलिया आणि तस्मानियामधील धोकादायक पाण्यात असलेल्या बास स्ट्रेट ट्रँगलमध्येही विचित्र समुद्री गायब होण्याचा मोठा इतिहास आहे. सर्वात प्रसिद्ध घटना म्हणजे 1978  मध्ये 20 वर्षीय पायलट फ्रेडरिक व्हॅलेंटि बेपत्ता झाले. व्हिक्टोरियातील मुराबिन येथून किंग आयलंडला जाताना , व्हॅलेंटिचने रेडिओ संपर्क तुटण्यापूर्वी त्याच्यावर एक विचित्र, धातूची वस्तू फिरताना पाहिली. त्यांचे विमान कधीच सापडले नाही.  पाच वर्षांपूर्वी 1973 मध्ये, मालवाहू जहाज एमव्ही ब्लाइथ स्टार अचानक गायब झाले. जरी काही क्रू सदस्य भयानक अनुभवातून वाचले आणि जहाजाचे अवशेष नंतर सापडले, तरी त्याच्या गायब होण्याभोवतीचे रहस्य काही उलगडले नाही. 

बर्म्युडा ट्रँगल हा फ्लोरिडा, बर्म्युडा आणि ग्रेटर अँटिल्सने वेढलेला अटलांटिक महासागरातील एक त्रिकोणी क्षेत्र आहे. या भागात अनेक जहाजे आणि विमाने गूढपणे गायब झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे हे क्षेत्र दशकांपासून रहस्यमय मानले जाते.

आतापर्यंत या क्षेत्रात 50 हून अधिक जहाजे आणि 20 विमाने गायब झाल्याची नोंद आहे.

लोकप्रिय सिद्धांतांमध्ये समुद्री राक्षस, एलियन अपहरण आणि हरवलेले अटलांटिस शहर यांचा समावेश आहे. तथापि, शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे की खराब हवामान, मानवी चूक, गल्फ स्ट्रीममधील अचानक हवामान बदल, कॅरिबियन बेटांचे गुंतागुंतीचे नेव्हिगेशन आणि चुंबकीय विसंगती ही मुख्य कारणे आहेत.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

