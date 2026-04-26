2,00,00,00,000 लोकांचा जीव धोक्यात; जगावर महाभयानक संकट, भारतासाठीही धोक्याचा इशारा

संपूर्ण जगावर एक महाभयानक संटक घोंगावत आहे. याचा परिणाम 2,00,00,00,000 लोकांवर होवू शकतो. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 26, 2026, 08:09 PM IST
Ice Melting : जगावर एक महाभयानक संटक घोंगावत आहे.  भारतासाठीही धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 2,00,00,00,000 लोकांचा जीव धोक्यात आहे.  हिमालयातील बर्फवृष्टीत 27.8 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यामुळे जगावर नौैसर्गिक संटक ओढवणार आहे. आशियातील पाणीटंचाई अधिक गंभीर होऊ शकते. आयसीआयएमओडी (ICIMOD) यांसदर्भातील धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 

आंतरराष्ट्रीय एकात्मिक पर्वतीय विकास केंद्राच्या अहवालानुसार, 2026 या वर्षी सुमारे 27.8 टक्के कमी बर्फवृष्टी होईल. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. बर्फ हा पर्वतांमधील पाण्याचा साठा आहे.  जो हळूहळू वितळतो आणि नद्यांना पाणी पुरवतो. ही  जल प्रणाली आता कमकुवत होत आहे. सिंधू नदी, आमू दर्या आणि हेलमंद नदी यांसारख्या नद्यांची पाणी पातळी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे शेती आणि वीजपुरवठ्यावर परिणाम होईल. अहवालानुसार, 12 प्रमुख नदी खोऱ्यांपैकी 10 खोऱ्यांमध्ये सामान्यपेक्षा कमी बर्फवृष्टी झाली आहे. यावरुनच ही समस्या किती मोठी आहे याचा अंदाज येईल.

मेकाँग नदीच्या खोऱ्यात सुमारे 60 टक्के घट झाली आहे.  तिबेटच्या पठारावर 47 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. तथापि, ही घट सर्वत्र झाली नाही. इरावाडी नदीच्या खोऱ्यात  21.8 टक्के आणि गंगा नदीच्या खोऱ्यात 16.3 टक्के वाढ दिसून आली, जी अनियमित हवामानाचे स्वरूप दर्शवते. हिमालयातील हिमपाताच्या घटीबाबतच्या आयसीआयएमओडीच्या (ICIMOD) ताज्या अहवालाने चिंता वाढवली आहे. 

हिंदुकुश हिमालयीन प्रदेशात बर्फ टिकून राहण्याचे प्रमाण 27.8 टक्के पर्यंत घसरले आहे. जे गेल्या 20 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. याचा परिणाम गंगा, सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या नद्यांवर होऊ शकतो. सुमारे 2 अब्ज लोकांची जलसुरक्षा धोक्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात पाण्याची टंचाई आणि दुष्काळ अधिक गंभीर होऊ शकतो. यामुळे केवळ पर्यावरणीयच नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक संकटही निर्माण होऊ शकते असा इशारा देण्यात आला आहे. 

गंगा आणि सिंधू नद्या कोरड्या पडण्याच्या मार्गावर

गंगा आणि सिंधू नद्या या जीवनदायीनी मानल्या जातात. या नद्या कोरड्या पडण्याच्या मार्गावर आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.  वैज्ञानिकांनी देखील गंभीर इशारा दिला आहे. हिमालयातील बर्फाचा दुष्काळ एक वास्तव बनत चालला आहे. ज्याचा भविष्यात आशियातील सर्वात मोठ्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आता केवळ तापमानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. याचा परिणाम थेट जल स्रोतांवर होत आहे. ज्याला आपण आशियाचा जलस्रोत म्हणतो, तो हिमालय हळूहळू कमजोर होत चालला आहे. ही परिस्थिती केवळ एक पर्यावरणीय संकट नाही, तर ते सामाजिक आणि आर्थिक आपत्तीचे लक्षण आहे. जर बर्फ याच गतीने कमी होत राहिला, तर येत्या काही वर्षांत लाखो लोकांना पिण्याचे पाणी, शेती आणि वीज यांसारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) च्या 2026 च्या अहवालात  हा धोका अधिक स्पष्टपणे नमूद केला आहे.  हिमालयीन प्रदेशातील बर्फ वितळण्याचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आयसीआयएमओडीच्या (ICIMOD) अहवालानुसार, 12 प्रमुख नदी खोऱ्यांपैकी 10 खोऱ्यांमध्ये बर्फाची पातळी सामान्यपेक्षा कमी नोंदवली गेली आहे. मेकाँग खोऱ्यात सर्वाधिक 59.5 टक्के घट झाली आहे, तर तिबेटच्या पठारावर 47.4 टक्के घट झाली आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की ही समस्या केवळ एका देशापुरती किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित नाही, तर तिचा परिणाम संपूर्ण आशियावर होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळ्याच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत, जेव्हा पाऊस कमी असतो, तेव्हा नदीचे पाणी प्रामुख्याने वितळणाऱ्या बर्फावर अवलंबून असते. पण आता बर्फ कमी होत असल्याने नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होईल. सिंधू आणि हेलमंदसारख्या नद्यांच्या पाणीपातळीत 18 टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली गेली आहे. ज्यामुळे भविष्यात पाण्याची समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

