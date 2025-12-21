English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

20,00,00,00,00,00,000 मुंग्याचे जगावर राज्य; कमजोर असूनही पृथ्वीवरील सर्वात पावरफुल जीव

मुंगी हा पृथ्वीवरील सर्वात कमजोर जीव असूनही तो अजिंक्य ठरला आहे. मुंग्या या पृथ्वीवरील सर्वात पावरफुल जीव ठरला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 21, 2025, 11:50 PM IST
20,00,00,00,00,00,000 मुंग्याचे जगावर राज्य; कमजोर असूनही पृथ्वीवरील सर्वात पावरफुल जीव

Science Facts About Ants : मनुष्य हा पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धीमान जीव मानला जातो. इतर तर जीव हे त्यांचे आकारमान तसेच ताकदीमुळे शक्तीशाली मानले जातात. पण, मनुष्य किंवा शक्तीशाली प्राण्याचे नाही तर 20,00,00,00,00,00,000 मुंग्याचे जगावर राज्य आहे. कमजोर असूनही ही मुंग्या या पृथ्वीवरील सर्वात पावरफुल जीव मानला जातो. 

पृथ्वीवर अंदाजे २० क्वाड्रिलियन मुंग्या राहतात? जर तुम्ही त्यांना शून्यात पूर्ण केले तर ते 20,00,00,00,00,00,000  असा आकडा होते. हा आकडा कोणालाही घाबरवण्यासाठी पुरेसा आहे. पण प्रश्न असा आहे की इतक्या लहान आणि असुरक्षित मुंग्या जगावर कसे कब्जा करू शकल्या? मेरीलँड विद्यापीठ आणि केंब्रिज विद्यापीठाच्या नवीन संशोधनात उत्तर सापडले आहे.   उत्तर भयावह आणि मनोरंजक दोन्ही आहे. उत्क्रांतीवादी शर्यतीत विजय मिळविण्यासाठी, मुंग्यांनी गुणवत्तेपेक्षा प्रमाण निवडले आहे. त्यांनी त्यांचे शरीर कवच कमकुवत केले आहे जेणेकरून ते अधिक संतती निर्माण करू शकतील. विज्ञानातील प्रगतीजर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासातून निसर्गाने "कमकुवत" लोकांना "बलवान" कसे बनवले हे उघड होते. हे संशोधन समाज आणि लष्कराच्या नियमांवरही नवीन प्रकाश टाकणारे आहे. 

मुंग्यांनी त्यांचे संरक्षणात्मक कवच का कमकुवत केले?

सायन्स अ‍ॅडव्हान्सेस जर्नलमध्ये प्रकाशितसंशोधनएक धक्कादायक शोध लागला आहे. काही मुंग्यांच्या प्रजातींनी त्यांच्या वसाहतींचा विस्तार करण्यासाठी एक अनोखी पद्धत अवलंबली आहे. त्या प्रत्येक मुंगीच्या "गुणवत्ते"शी तडजोड करतात. मुंग्यांच्या शरीरावर क्यूटिकल नावाचा एक कठीण थर असतो. हा त्यांचा बाह्य सांगाडा किंवा बाह्य सांगाडा असतो. तो त्यांना दुखापत आणि रोगांपासून वाचवतो. पण तो तयार करण्यासाठी खूप ऊर्जा लागते. संशोधकांना असे आढळून आले की ज्या मुंग्या त्यांचे क्यूटिकल पातळ आणि कमकुवत ठेवतात त्या अधिक कामगार निर्माण करू शकतात कारण त्यांनी कवच ​​तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेले पोषक तत्वे जतन केली आणि त्यांचा वापर नवीन मुंग्या तयार करण्यासाठी केला. या रणनीतीने त्यांना उत्क्रांतीच्या शर्यतीत आघाडीवर आणले. त्यांच्या कमकुवत शरीरयष्टी असूनही, ते एक गट म्हणून अजिंक्य बनले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
ants rule the worldants The most powerful creature on earth despite being weakScience Facts About Antsमुंग्या

इतर बातम्या

2026 मध्ये सोने आणि चांदीचे भाव वाढतील की कमी होतील? तज्ञा...

भारत