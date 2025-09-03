2000000000000000 रुपयांची कमाई करणारी जगातील सर्वात मोठी हॉटेल कंपनी; प्रत्यक्षात कंपनीचे 4 खोल्यांचेही हॉटेल नाही; मग कमाई होते कशी?

Marriott Hotel Largest Hotel Chain in the World : ताज आणि ओबेरॉय सारख्या मोठ्या हॉटेल्सबदद्ल सर्वांनाच माहित आहे. जगभरात त्यांच्या उत्कृष्ट सेवांसाठी हे हॉटेल प्रसिद्ध आहेत. ताज सह अनेक कंपन्यांचे स्वत:चे हॉटेल आहेत. पण जगात एक अशी हॉटेल कंपनी आहे ज्याचे कुठेही चार खोल्यांचे देखील हॉटेल नाही. मात्र, ही 2000000000000000 रुपयांची कमाई करणारी जगातील सर्वात मोठी हॉटेल कंपनी आहे. मग, कंपनी हॉटेलच्या नावावर ऐवढी कमाई कशी करते जाणून घेऊया.
मॅरियट (Marriott) असे जगातील सर्वात मोठी हॉटेल कंपनीचे नाव आहे मॅरियटची भारतात 140 हून अधिक हॉटेल्स आहेत आणि जगभरात हजारो हॉटेल्स आहेत. पण सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे मॅरियटकडे एकही हॉटेल इमारत नाही. म्हणजेच कंपनीने एकाही हॉटेल इमारतीत पैसे गुंतवलेले नाहीत. तरीही, ती जगातील सर्वात मोठी हॉटेल साखळी कशी बनली? त्याचे रहस्य त्याच्या स्मार्ट बिजनेस स्ट्रॅटर्जीमध्ये दडलेले आहे. मॅरियट हॉटेलच्या व्यवस्थापन आणि बुकिंगच्या महसुलात वाटा घेते. अशाप्रकारे, हॉटेल मालकाला मॅरियट सारखा मोठा ब्रँड मिळतो, जो ग्राहकांना आकर्षित करतो आणि मॅरियटला इमारत बांधल्याशिवाय महसूल मिळवून देतो.
मॅरियट फ्रँचायझी मॉडेल आणि मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट फ्रँचायझी मॉडेलमधून खूप कमाई करते. जर तुम्ही हॉटेल बांधले तर तुम्ही मॅरियटचे नाव आणि त्यांचा लोगो वापरू शकता. याचा अर्थ तुमच्या हॉटेलला मॅरियटचे ब्रँडिंग मिळते. पण तुम्ही सर्व ऑपरेशन्स हाताळाल आणि त्या बदल्यात मॅरियट तुमच्या कमाईवर 10 ते 14 कमिशन घेते. ग्राहक मॅरियटच्या वेबसाइट किंवा अॅपवरून थेट तुमच्या हॉटेलचे दर ऑप्टिमाइझ करून नफा वाढवू शकतात.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर असाल तर मॅरियट तुमचे हॉटेल डिझाइन करेल आणि ते स्वतः व्यवस्थापित देखील करेल, परंतु मालमत्ता तुमची असेल आणि अशा प्रकारे, कोणतेही पैसे न गुंतवता, मॅरियट प्रत्येक खोली बुकिंगवर पैसे कमवते.
मॅरियट आपले पैसे इमारती बांधण्यात नव्हे तर ब्रँड व्हॅल्यू निर्माण करण्यात गुंतवते आणि या मॉडेलसह, मॅरियटने 2023-2024 मध्ये जागतिक स्तरावर 2,00,000,000 कोटींचा व्यवसाय करेल. ही रणनीती मॅरियटसाठी गेम-चेंजर ठरली आहे. हॉटेल इमारतींमध्ये अब्जावधी रुपये गुंतवण्याची गरज नाही. जर हॉटेल तोट्यात चालले तर मॅरियटला नाही तर हॉटेल मालकाला तोटा सहन करावा लागतो.
हॉटेल चांगले चालले तर मॅरियटला नफ्यातील वाटा मिळतो. अशाप्रकारे, कंपनी जगभरात वेगाने विस्तारत आहे. एकट्या भारतात, मॅरियट नावाने 140 हून अधिक हॉटेल्स चालू आहेत आणि ही संख्या सतत वाढत आहे. जगभरात हजारो हॉटेल्स असल्याने, मॅरियटने इमारतींची मालकी नसतानाही अब्जावधी रुपये कमावले आहेत. मॅरियट फक्त त्याचे नाव, अनुभव आणि व्यवस्थापनाची गुणवत्ता सांगते. ग्राहक मॅरियटचे नाव ऐकताच त्यावर विश्वास ठेवतात, कारण तो एक प्रसिद्ध ब्रँड आहे. यामुळे हॉटेलमध्ये अधिक बुकिंग होते.