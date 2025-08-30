English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2025 मध्ये जे घडतंय तसं 84 वर्षांपूर्वी घडलं होतं; विनाशकारी कॅलेंडर पाहून शॉक व्हाल

2025 चे कॅलेंडर अगदी 1941 सारखेच आहे. 1941 मध्ये जशा प्रकारच्या घटना घडल्या होत्या तशाच घटना 2025 मध्ये घडत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 30, 2025, 11:21 PM IST
2025 मध्ये जे घडतंय तसं 84 वर्षांपूर्वी घडलं होतं; विनाशकारी कॅलेंडर पाहून शॉक व्हाल

2025 same as 1941 : कधीकधी होते  इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. एखाद्या कादंबरीत किंवा चित्रपटात आपण पाहिले असले. मात्र, या वर्षीचे कॅलेडर पाहून तुम्ही शॉक व्हाल.  2025 मध्ये जे घडतंय तसं 84 वर्षांपूर्वी घडलं होतं. अगदी तसंच्या तसं घडतयं. इतिहासात 84 वर्षांपूर्वी जे काही घडले, या वर्षीही असेच संकेत दिसत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

 युद्ध, आपत्ती, विमान अपघात आणि वाढती अस्थिरता असा अनेक घटना 2025 मध्ये घडत आहेत. अशात घटना 1941 वर्षात देखी घडल्या होत्या. सर्वात आश्चर्यकार बाब म्हणजे 2025 चे कॅलेंडर अगदी 1941 सारखेच आहे. त्याच तारखा, आठवड्याचे तेच दिवस. 1941 मध्ये, विमान अपघात, पर्ल हार्बरवरील जपानी हल्ला, महायुद्ध सुरू होणे, मोठ्या लष्करी कारवाया आणि हत्याकांडांमुळे संपूर्ण जगाच्या विध्वंसाचे चित्र बदलले होते. लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले, राजकीय नकाशा उलटा झाला.

2025 चे कॅलेंडर आणि वर्ष 1941 कॅलेंडर एकमेकांना जोडून व्हायरल केले जात आहेत. प्रत्येक तारखेचा आणि दिवसाचा योगायोग एखाद्या मोठ्या जागतिक घटनेचे लक्षण आहे का? 'इतिहास खरोखरच पुनरावृत्ती होतो का?' हा प्रश्न त्रासदायक आहे. अहमदाबाद-लंडन एअर इंडिया विमान अपघातात 241 जणांचा मृत्यू झाला. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-गाझा संघर्ष, चीन-तैवान तणाव, भारत-पाकिस्तान शत्रुत्व, सर्वत्र हिंसाचार आणि भीतीचे वातावरण आहे. दबाव आणि भीती वाढत आहे.

1941  प्रमाणे आजही अनेक देश व्यापार, इंधन आणि अन्न संकटाचा सामना करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे चक्रीवादळ, जॉर्डनमधील पूर, सौदी अरेबियातील धुळीचे वादळ, नैसर्गिक आपत्तींची मालिका भयावह आहे. 1941  मध्येही माली, पोलंड, सोव्हिएत युनियन सारख्या भागात संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. 2025 मध्येही भारत-पाकिस्तान, चीन-तैवान आणि इस्रायल-इराण यांच्यात तणाव वाढत आहे. अनेक ठिकाणी युद्धाची ठिणगी आधीच पेटली आहे.

अशा परिस्थितीत, लोकांनी इतिहासाकडे पुन्हा पुन्हा पाहिले पाहिजे. 1941 चे धडे आपल्याला सांगतात की जर आपल्याला जागतिक संकट टाळायचे असेल तर आपण द्वेष आणि हिंसाचारापासून दूर राहिले पाहिजे. वैयक्तिक पातळीवरही, शांततापूर्ण बदल ही सुरक्षित भविष्याची हमी आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की इतिहास कधीच पूर्णपणे पुनरावृत्ती होत नाही, परंतु घटनांचा नमुना निश्चितच सारखाच आहे. 2025  वर्षात देखील अशाच घटना घडत आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
2025 same as 1941Year of Doom 2025doom disastrous events had happened 84 years ago2025 चे कॅलेंडर अगदी 1941 सारखेच

इतर बातम्या

मराठा आरक्षणाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विरोध; भोसले घराण्य...

महाराष्ट्र बातम्या