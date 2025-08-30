2025 मध्ये जे घडतंय तसं 84 वर्षांपूर्वी घडलं होतं; विनाशकारी कॅलेंडर पाहून शॉक व्हाल

2025 same as 1941 : कधीकधी होते इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. एखाद्या कादंबरीत किंवा चित्रपटात आपण पाहिले असले. मात्र, या वर्षीचे कॅलेडर पाहून तुम्ही शॉक व्हाल. 2025 मध्ये जे घडतंय तसं 84 वर्षांपूर्वी घडलं होतं. अगदी तसंच्या तसं घडतयं. इतिहासात 84 वर्षांपूर्वी जे काही घडले, या वर्षीही असेच संकेत दिसत आहेत.
युद्ध, आपत्ती, विमान अपघात आणि वाढती अस्थिरता असा अनेक घटना 2025 मध्ये घडत आहेत. अशात घटना 1941 वर्षात देखी घडल्या होत्या. सर्वात आश्चर्यकार बाब म्हणजे 2025 चे कॅलेंडर अगदी 1941 सारखेच आहे. त्याच तारखा, आठवड्याचे तेच दिवस. 1941 मध्ये, विमान अपघात, पर्ल हार्बरवरील जपानी हल्ला, महायुद्ध सुरू होणे, मोठ्या लष्करी कारवाया आणि हत्याकांडांमुळे संपूर्ण जगाच्या विध्वंसाचे चित्र बदलले होते. लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले, राजकीय नकाशा उलटा झाला.
2025 चे कॅलेंडर आणि वर्ष 1941 कॅलेंडर एकमेकांना जोडून व्हायरल केले जात आहेत. प्रत्येक तारखेचा आणि दिवसाचा योगायोग एखाद्या मोठ्या जागतिक घटनेचे लक्षण आहे का? 'इतिहास खरोखरच पुनरावृत्ती होतो का?' हा प्रश्न त्रासदायक आहे. अहमदाबाद-लंडन एअर इंडिया विमान अपघातात 241 जणांचा मृत्यू झाला. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-गाझा संघर्ष, चीन-तैवान तणाव, भारत-पाकिस्तान शत्रुत्व, सर्वत्र हिंसाचार आणि भीतीचे वातावरण आहे. दबाव आणि भीती वाढत आहे.
1941 प्रमाणे आजही अनेक देश व्यापार, इंधन आणि अन्न संकटाचा सामना करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे चक्रीवादळ, जॉर्डनमधील पूर, सौदी अरेबियातील धुळीचे वादळ, नैसर्गिक आपत्तींची मालिका भयावह आहे. 1941 मध्येही माली, पोलंड, सोव्हिएत युनियन सारख्या भागात संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. 2025 मध्येही भारत-पाकिस्तान, चीन-तैवान आणि इस्रायल-इराण यांच्यात तणाव वाढत आहे. अनेक ठिकाणी युद्धाची ठिणगी आधीच पेटली आहे.
अशा परिस्थितीत, लोकांनी इतिहासाकडे पुन्हा पुन्हा पाहिले पाहिजे. 1941 चे धडे आपल्याला सांगतात की जर आपल्याला जागतिक संकट टाळायचे असेल तर आपण द्वेष आणि हिंसाचारापासून दूर राहिले पाहिजे. वैयक्तिक पातळीवरही, शांततापूर्ण बदल ही सुरक्षित भविष्याची हमी आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की इतिहास कधीच पूर्णपणे पुनरावृत्ती होत नाही, परंतु घटनांचा नमुना निश्चितच सारखाच आहे. 2025 वर्षात देखील अशाच घटना घडत आहेत.