मानवी मेंदूचा 'रिमोट कंट्रोल' शोधणाऱ्या 3 शास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार जाहीर; न्यूरोसायन्समध्ये क्रांती घडवणार सर्वात मोठा प्रयोग

Nobel Prize 2026: मानवी मेंदूचा 'रिमोट कंट्रोल' शोधणाऱ्या 3 शास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या वर्षीचा शरीरक्रियाविज्ञान (म्हणजेच वैद्यकशास्त्र) क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार कार्ल डायसेरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांना संयुक्तपणे प्रदान करण्यात आला आहे. ऑप्टोजेनेटिक्स आणि लाईट-गेटेड आयन चॅनेल्समधील त्यांच्या शोधांसाठी हा सन्मान मिळाला आहे. त्यांचे हे संशोधन वैद्यकशास्त्र आणि मज्जासंस्थाशास्त्र (न्यूरोसायन्स) या क्षेत्रांमध्ये क्रांती घडवून आणणारे आहे.
1.2 कोटी स्वीडिश क्रोना आणि नोबेल पदक असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. पारितोषिकाची समान वाटली जाणार आहे. या शास्त्रज्ञांच्या शोधाने मेंदूवरील संशोधनाची पद्धत बदलली आहे. शास्त्रज्ञ आता प्रकाशाच्या मदतीने निवडक चेतापेशींना अगदी कमी वेळात चालू किंवा बंद करू शकतात.
शास्त्रज्ञांनी जिवंत पेशींमध्ये प्रकाश-संवेदनशील प्रथिने शोधून काढली
पारंपारिक न्यूरोसायन्समध्ये मेंदूच्या न्यूरॉन्सना उत्तेजित करण्यासाठी इलेक्ट्रोड्सचा वापर केला जातो. मात्र, या पद्धतीत मेंदूच्या आसपासच्या निरोगी ऊतींना इजा पोहोचू शकत होती. याउलट, कार्ल डायसेरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांनी जिवंत पेशींमध्ये प्रकाश-संवेदनशील प्रथिने शोधून काढली. हे 'लाइट-गेटेड आयन चॅनेल्स' जनुकीयदृष्ट्या सुधारित करून मेंदूच्या विशिष्ट न्यूरॉन्समध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात. मग लेझर किंवा ऑप्टिकल फायबरच्या एका साध्या झटक्याने ते न्यूरॉन्स डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच चालू किंवा बंद करता येत असत. हा एक प्राकरचा मेंदूंचा रिमोट कंट्रोल आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
या उल्लेखनीय तंत्रज्ञानाने न्यूरोबायोलॉजी आणि वैद्यकशास्त्र या क्षेत्रांमध्ये नवीन शक्यता निर्माण केल्या आहेत. या शोधापूर्वी, मेंदूतील कोणते विशिष्ट सर्किट कोणत्या वर्तनावर, भावनांवर किंवा आजारांवर नियंत्रण ठेवतात हे शास्त्रज्ञांना समजणे अशक्य होते. आता, ऑप्टोजेनेटिक्सच्या मदतीने, शास्त्रज्ञ पार्किन्सन्स रोग, अपस्मार, नैराश्य, अंधत्व आणि व्यसन यांसारख्या जटिल न्यूरोलॉजिकल समस्यांचा अचूक अभ्यास करता येणार आहे.
या शोधाची सुरुवात एका लहानशा शैवालापासून झाली, जे इतके लहान होते की सूक्ष्मदर्शकाशिवाय पाहणे कठीण होते. शास्त्रज्ञ पीटर हेगेमन यांनी आणि जॉर्ज नेगल यांनी चॅनेलऱ्होडॉप्सिन नावाचे एक अद्वितीय प्रथिन शोधून काढले. या प्रथिनाला पेशीभित्तीमधील एक लहान दरवाजा समजा. जेव्हा त्यावर निळा प्रकाश पडतो, तेव्हा हा दरवाजा उघडतो. तो उघडताच, आयन नावाचे लहान कण पेशीच्या आत आणि बाहेर वाहू लागतात. यामुळे पेशीमध्ये विद्युत बदल होतो, ज्यामुळे तिच्या कार्यात बदल घडतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शास्त्रज्ञ हे प्रथिन दुसऱ्या पेशीमध्ये टाकू शकले आणि त्यानंतर ती पेशी प्रकाशाला प्रतिसाद देऊ लागली. याचा अर्थ असा होता की शास्त्रज्ञांना एका जिवंत पेशीवर प्रकाश टाकून तिला नियंत्रित करण्याचा मार्ग सापडला.
यानंतर सर्वप्रथम उंदरावर प्रयोग करण्यात आला. 2005 मध्ये, त्यांनी दाखवून दिले की निळ्या प्रकाशाच्या संपर्कात आल्याने या मेंदूच्या पेशी सक्रिय होऊ शकतात. त्यानंतर, 2007 मध्ये, ही पद्धत जिवंत उंदरांच्या मेंदूत यशस्वी ठरल्याचे सिद्ध झाले. हे तंत्र 'ऑप्टोजेनेटिक्स' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याचा अर्थ प्रकाशाचा वापर करून मेंदूच्या विशिष्ट पेशींवर नियंत्रण ठेवणे.
यामुळे मेंदू समजून घेणे सोपे झाले. पूर्वी, शास्त्रज्ञ मेंदूतील कोणत्या पेशी कोणती कार्ये करतात हे ओळखण्याचा प्रयत्न करत असत. परंतु, एका पेशीला वेगळे करणे आणि तिची भूमिका समजून घेणे अत्यंत कठीण होते. ऑप्टोजेनेटिक्समुळे हे काम खूप सोपे झाले. शास्त्रज्ञ आता प्रकाशाच्या साहाय्याने एक विशिष्ट पेशी सक्रिय करून उंदराच्या वर्तनात कोणते बदल होतात हे पाहू शकतात. त्यानंतर, तेच पेशी बंद करूनही काय बदल होतात हे पाहू शकतात. यामुळे शास्त्रज्ञांना हे समजण्यास मदत झाली आहे की, स्मृती, भीती, आनंद, भावना आणि इतर वर्तनांमध्ये मेंदूच्या कोणत्या पेशींचा सहभाग असतो.
मेंदूमध्ये अब्जावधी पेशी आहे. या सर्व पेशी एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. शास्त्रज्ञांनी आता संपूर्ण मेंदूला त्रास न देता, प्रकाशाच्या साहाय्याने निवडक पेशी चालू किंवा बंद करून त्यांचे निरीक्षण करण्याचा एक मार्ग शोधला आहे. या शोधाने मेंदू संशोधनाच्या पद्धतीत क्रांती घडवून आणली आहे. भविष्यात, अल्झायमर, पार्किन्सन आणि नैराश्य यांसारख्या मेंदूशी संबंधित आजारांमध्ये कोणत्या पेशी आणि त्यांच्यातील जोडण्या कार्यरत असतात, हे समजून घेण्यास हे संशोधन अत्यंत दिशादर्शक ठरणार आहे.