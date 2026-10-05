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मानवी मेंदूचा 'रिमोट कंट्रोल' शोधणाऱ्या 3 शास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार जाहीर; न्यूरोसायन्समध्ये क्रांती घडवणार सर्वात मोठा प्रयोग

वैद्यकशास्त्रातील 2026 सालच्या नोबेल पुरस्काराती घोषणा झाली आहे. 3 शास्त्रज्ञांना संयुक्तपणे प्रदान करण्यात आला आहे. अमेरिकन शास्त्रज्ञ कार्ल डायसेरोथ, जर्मन पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांना लाईट-गेटेड आयन चॅनेल्स आणि ऑप्टोजेनेटिक्सशी संबंधित त्यांच्या शोधांसाठी हा सन्मान मिळाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:15 PM IST
मानवी मेंदूचा 'रिमोट कंट्रोल' शोधणाऱ्या 3 शास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार जाहीर; न्यूरोसायन्समध्ये क्रांती घडवणार सर्वात मोठा प्रयोग

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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