/पाकिस्तानात मोठी दुर्घटना! लष्कराचं Mi-17हेलिकॉप्टर कोसळलं, सर्वच्या सर्व 21 जण ठार

Pakistan Helicopter Crash: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. पाकिस्तानी लष्कराचं हेलिकॉप्टर कोसळलं आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे पाकिस्तानी लष्कराचं हेलिकॉप्टर मुझफ्फराबाद शहरालगत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेतून कोणीही वाचलं नसल्याची माहिती लष्कराने दिली आहे. हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करणारे सर्वच्या सर्व 21 जण ठार झाले आहेत.
"पाकिस्तान लष्कराच्या एव्हिएशन विभागाचे 'एमआय-17' (Mi-17) हेलिकॉप्टर आज मुझफ्फराबादजवळ उड्डाण करत असताना तांत्रिक बिघाडामुळे कोसळलं," अशी माहिती लष्कराने निवेदनात दिली आहे. "हेलिकॉप्टरमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना 'शहादत' (वीरमरण) प्राप्त झाली," असंही लष्कराने म्हटलं आहे.
प्राथमिक अहवालांनुसार, पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) नीलम खोरे भागात अतिरिक्त सैनिकांना घेऊन जाणारे हे हेलिकॉप्टर उड्डाण करत असतानाच त्यात तांत्रिक बिघाड झाला. हेलिकॉप्टरने इमर्जन्सी लँडिंगचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात अपयश आल्याने ते कोसळलं. दुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने बचाव आणि शोधपथकं पाठवण्यात आली असून त्यांनी त्या भागात मोहीम सुरू केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठिकाण सुरक्षित केलं असून हेलिकॉप्टरचे अवशेष बाहेर काढण्याचे काम सुरू केलं आहे.
अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पाकिस्तानच्या लष्कराने चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाला असावा, असे दिसते. तरीही तपासकर्त्यांकडून सर्व संभाव्य कारणांची पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
अपघातात बळी पडलेल्यांची ओळख आणि तपासातील निष्कर्षांबाबतच्या पुढील माहिती तपासानंतर समोर येईल.