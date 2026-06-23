/जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीत खळबळ! 21,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले, एकाच कारणामुळे सर्वांची नोकरी गेली

Oracle Layoff: जगातील सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ओरॅकलमध्ये मोठी कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात कंपनीने 21,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. भविष्यात आणखी कर्मचारी कपात होऊ शकते असे संकेत देखील कंपनी व्यवस्थापनाकडून देण्यात आले आहेत. कंपनीने मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI तंत्रज्ञानाचा वाप सुरु केला आहे. या एकाच कारणामुळे सर्वांची नोकरी गेल्याचे समजते.
AI च्या वापरामुळे काही विशिष्ट पदांची गरज कमी होत आहे. ओरॅकलमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांच्या जागा AI ने घेतली आहे. ओरॅकलमध्ये 16.2 लाख कर्मचारी कार्यरत होते. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये ओरॅकलची एकूण कर्मचारी संख्या अंदाजे 14.1 लाखांपर्यंत घटली आहे. कर्मचारी संख्येत झालेल्या या कपातीमुळे कंपनीला अंदाजे 1.8 अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाला आहे. असे असूनही, कंपनीच्या व्यवसायात आणि महसुलात जोरदार वाढ झाली आहे.
ओरॅकलने गेल्या काही वर्षांपासून एआय (AI) आणि क्लाउड तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. ज्या कामांसाठी पूर्वी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता होती, ती अनेक कामे नवीन तंत्रज्ञान हाताळू शकते. यामुळेच कंपनीने काही विभागांमधील कर्मचारी संख्या कमी केली आहे. नोकरकपात होऊनही, ओरॅकलचा व्यवसाय वाढतच आहे. कंपनीने गेल्या आर्थिक वर्षात 67.4 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी महसूल मिळवला. यामध्ये क्लाउड सेवांचा सर्वाधिक वाटा होता, ज्यातून 34 अब्ज डॉलर्सचा महसूल निर्माण झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत कंपनीच्या महसुलात तब्बल 39 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एआय (AI) आणि क्लाउड सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळे ओरॅकलला फायदा होत आहे. कंपनीने अनेक प्रमुख टेक कंपन्यांसोबत करार केले असून आपल्या डेटा सेंटर नेटवर्कचा विस्तार करत आहे. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी, कंपनी नवीन पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. म्हणूनच ती आपली संसाधने नवीन क्षेत्रांकडे वळवत आहे.
मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या शर्यतीत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. यासाठी, मे २०२६ मध्ये कंपनीने अंदाजे ८,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आणि इतर हजारो कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका बदलल्या. AI क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ॲमेझॉननेही १६,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. गूगलची मूळ कंपनी, अल्फाबेटनेही २०२६ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली. या कर्मचारी कपातीचा परिणाम थ्रेट इंटेलिजन्स ग्रुप आणि मँडियंटमधील सायबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवरही झाला. याव्यतिरिक्त, इतर अनेक टेक कंपन्यांनीही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे.