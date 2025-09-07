'या' देशात समुद्रात बुडालेल्या 250 जहाजांवर गाडला गेलाय 22 टन सोने आणि चांदीचा महाखजिना!

Gold Silver Diamonds Hidden Under Portugal Ocean : जगभरातील महासागरांमध्ये रहस्य दडलेली आहेत. याच महासागरात 250 जहाजे बुडाली आहेत. त्यात अनेक टन सोने आणि चांदी लपल्याचे उघड झाले आहे. अलेक्झांडर मोंटेइरो यांनी एक मोठा दावा केला आहे. जाणून घेऊया ही जहाजे जिथे बुडाली आहेत ती सागरी हद्द नेमकी कोणत्या देशात येते.
पुरातत्वशास्त्रज्ञ अलेक्झांडर मोंटेइरो यांच्या मते, पोर्तुगीज समुद्रात ही 250 जहाजे बुडालेली आहेत. यात प्रचंड खजिना असल्याचे म्हटले जाते. 1589 मध्ये लिस्बनच्या दक्षिणेस एक स्पॅनिश गॅलियन बुडाली, ज्यामध्ये अंदाजे 22 टन सोने आणि चांदी होती. हे जहाज नोसा सेनहोरा दो रोसारिया समुद्रतळात गाडले गेले आहे. मोंटेइरो यांनी मडेइरा, अझोरेस आणि पोर्तुगालच्या इतर भागात जहाजांच्या दुर्घटनेचा एक डेटाबेस संकलित केला आहे. त्यावरून असे दिसून येते की 16 व्या शतकापासून 8,620 जहाजे बुडाली आहेत, त्यापैकी अनेक जहाजांमध्ये खजिना होता. पोर्तुगालमध्ये हे खजिना सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष सुविधा नाहीत. म्हणूनच या बुडालेल्या जहाजांचा आणि खजिन्यांचा शोध घेणे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
देशातील पुरातत्वशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, सागरी सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रथम जहाजे शोधणे आणि नंतर खजिना योग्य ठिकाणी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. 15 व्या ते 17 व्या शतकादरम्यान पोर्तुगीज साम्राज्य शिखरावर होते. त्यांनी दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि पूर्व भारताच्या मोठ्या प्रदेशांवर राज्य केले. कालांतराने पोर्तुगीज साम्राज्याचा अंत झाला. जर मोंटेइरोचे दावे खरे ठरले, तर हा शोध पोर्तुगालच्या इतिहासावर प्रकाश टाकेल. सागरी इतिहासातील अनेक रहस्य उघड होतील.
या बुडालेल्या जहाजांमध्ये लपलेला खजिना पोर्तुगालसाठी आर्थिक भरभराट निर्माण करू शकतो. सोने, चांदी आणि इतर संपत्तीचा शोध देशाच्या समृद्धीत मोठा हातभार लावू शकतो. खजिन्याचा शोध घेत असताना, सागरी सुरक्षेची काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे जेणेकरून चोरी किंवा लूटमार होणार नाही. ही प्रक्रिया पोर्तुगालच्या सागरी इतिहासाला पुनरुज्जीवित करू शकते. हे खजिना केवळ सोने आणि चांदीचे नाहीत तर पोर्तुगालच्या पूर्वीच्या साम्राज्याच्या शक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. त्यांना शोधून, पोर्तुगाल आपल्या इतिहासात आणि सागरी वारशात नवीन अध्याय जोडू शकतो.
FAQ
1. पोर्तुगालच्या सागरात किती जहाजे बुडाल्याचा दावा करण्यात आला आहे?
पुरातत्वशास्त्रज्ञ अलेक्झांडर मोंटेइरो यांच्या मते, पोर्तुगीज समुद्रात 8,620 जहाजे बुडाली आहेत, त्यापैकी 250 जहाजांमध्ये खजिना असल्याचे सांगितले जाते.
2. या बुडालेल्या जहाजांमध्ये कोणता खजिना असल्याचा दावा आहे?
या जहाजांमध्ये सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान संपत्ती, जसे की हिरे, असल्याचा दावा आहे. विशेषतः, 1589 मध्ये बुडालेल्या नोसा सेनहोरा दो रोसारियो नावाच्या स्पॅनिश गॅलियनमध्ये 22 टन सोने आणि चांदी असल्याचे सांगितले जाते.
3. ही जहाजे कोणत्या सागरी हद्दीत बुडाली आहेत?
ही जहाजे पोर्तुगालच्या सागरी हद्दीत, विशेषतः मुख्य भूभाग, अझोरेस, आणि मडेइरा बेटांच्या परिसरात बुडाली आहेत.