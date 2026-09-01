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घराचा दरवाजा उघडला आणि समोर 23 मृतदेह दिसले; नेपाळच्या विध्वसांतील सर्वात हृदयद्रावक दृश्य

एकाच घरात 23 मृतदेह सापडले आहेत. नेपाळच्या महाप्रलयानंतर रेस्क्यू टीमला सर्वात थराराक दृष्य दिसले.                                                        

Published: Sep 01, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:47 PM IST
घराचा दरवाजा उघडला आणि समोर 23 मृतदेह दिसले; नेपाळच्या विध्वसांतील सर्वात हृदयद्रावक दृश्य

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