/घराचा दरवाजा उघडला आणि समोर 23 मृतदेह दिसले; नेपाळच्या विध्वसांतील सर्वात हृदयद्रावक दृश्य

नेपाळ महाप्रलय : महाप्रलयामुळे नेपाळ उद्धवस्त झाला आहे. नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला आलेल्या महापुरातंतर भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वत्र चिखल झाला असून या चिखलातून अनेक मृतदेह बाहेर काढले जात आहेत. नेपाळच्या या विनाशकारी महापूरात एक हजार पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 4 हजार पेक्षा जास्त लोक बेपत्ता झाले आहेत. नुवाकोट जिल्ह्यात बचाव कार्यादरम्यान एक हृदयद्रावक दृश्य समोर आले. घराचा दरवाजा उघडताच 23 मृतदेह दिसले.
नुवाकोट जिल्ह्यातील वेत्रावंती येथे बचावकार्यादरम्यान रेस्क्यू टीमचा थरारक अनुभव आला. एकाच घरातून 23 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. नेपाळमधील पुराचे परिणाम भारतीय नद्यांमध्येही दिसून येत आहेत. भारतीय सीमेला लागून वाहणाऱ्या गंडक नदीत 23 मृतदेह सापडले आहेत. भारत आता हे मृतदेह नेपाळी यंत्रणांच्या ताब्यात देण्याची तयारी करत आहे.
नुवाकोटचे पोलीस अधीक्षक विपिन रेग्मी यांनी याबाबत माहिती दिली. एका खोलीत 21 आणि बाहेर2 असे एकूण 23 मृतदेह आढळले. त्यापैकी एक मृतदेह परदेशी नागरिकाचा असल्याचे दिसते. मृतदेहांसोबत पिशव्याही सापडल्या आहेत. ते गोसाईकुंडला जाणारे प्रवासी असावेत असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
पुराचे पाणी वाढल्याने लोक बचावासाठी घराच्या वरच्या मजल्यावर गेले असावेत. हे मृतदेह छताच्या अगदी खाली असलेल्या एका खोलीत आढळले. एक महिला एका लहान मुलाला घट्ट मांडीवर घेऊन बसलेली आढळली. त्या दोघी आई आणि मुलगी असाव्यात असा संशय आहे.
शोध आणि बचाव कार्यादरम्यान घरातील एका खोलीतून 21 मृतदेह तर बाहेरून दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. 26 ऑगस्ट रोजी भोटेकोशी नदीतून वाहणाऱ्या त्रिशुली नदीच्या प्रचंड पुरामुळे हे तीन मजली घर पाण्याखाली गेले होते. पूरानंतर काही लोक तीन मजले वर चढून आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु ते पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. सापडलेल्या मृतदेहांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. ते यात्रेकरू असावेत असा पोलिसांना संशय आहे.
पुराच्या पाण्यापासून वाचण्यासाठी लोक पळून एका ठिकाणी जमले होते, परंतु संपूर्ण गट पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. घरातून बाहेर काढलेल्या 23 मृतदेहांपैकी आठ जणांना त्रिशुली रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. उर्वरित मृतदेह अजूनही घराच्या छतावर ठेवण्यात आले असून लवकरच हे मृतदेह इतरत्र नेले जाणार आहेत.
नेपाळमधील पुरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची आणि सापडलेल्या मृतदेहांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपत्ती येऊन अनेक दिवस उलटले आहेत. जवळपास चार हजार लोक अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. रसुवा जिल्ह्यातील उत्तरगया गावातील सुमारे 350 विद्यार्थी बेपत्ता आहेत. बचाव आणि शोध कार्यादरम्यान 1 हजारपेक्षा जास्त मृतदहे सापडले आहेत. नेपाळमध्ये पुराच्या तडाख्याने मोठी जीवितहानी झाली आहे. आतापर्यंत तब्बल 1 हजार 3 मृतदेह हाती लागलेत. यामध्ये चितवनमध्ये सर्वाधिक 321, नवलपरासी पूर्वमध्ये 216, नवलपरासी पश्चिममध्ये 170, नुवाकोटमध्ये 95 आणि गोरखामध्ये 65 मृतदेह सापडले आहेत.. पुरामुळे 11 हजार 884 जण जखमी झालेत.. तर तब्बल 3916 जणांचा अद्याप संपर्क झालेला नाही.. बचाव आणि मदतकार्यासाठी 23 हजार 314 सुरक्षाकर्मी तैनात करण्यात आलेत. दुर्गम भागांमध्ये शोधमोहीम आणि बचावकार्य सुरू असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
त्रिशुली ३ए जलविद्युत प्रकल्पात 40 ते 42 अभियंतेही अडकले आहेत. सहाव्या दिवशीही बचावकार्य सुरू झालेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुर्घटनेच्या वेळी या प्रकल्पात अंदाजे 40 ते 42 अभियंते कार्यरत होते. त्रिशुली 3 नबी जलविद्युत प्रकल्पही अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहे.
त्रिशुली 3 बी जलविद्युत प्रकल्पात 118 लोक अडकले आहेत. या 1178 लोकांमध्ये अभियंते, इतर अधिकारी आणि कामगारांचा समावेश असल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्याशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. नेपाळी यंत्रणांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 11,814 लोकांना वाचवण्यात आले असून 3,916 जण अजूनही बेपत्ता आहेत.
नेपाळमधील पूरग्रस्त भागांमध्ये साथीच्या रोगाचा धोका निर्माण झाला आहे. पूरग्रस्त परिसरात 7 दिवसांनी दुर्गंधी पसरू लागली आहे. ढिगाऱ्याखाली आणि दलदलीत गाडल्या गेलेल्या मृतदेहांच्या विघटनामुळे हे घडत असल्याचे मानले जात आहे. या परिस्थितीत, बचावकार्य, स्वच्छता आणि साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्याच्या आव्हानाला आता यंत्रणांसमोर सामोरे जावे लागत आहे.