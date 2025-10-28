English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2400000000 रुपये डायरेक्ट बँक खात्यात क्रेडिट झाले! अबू धाबीत नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीय तरुणासोबत एका रात्रीत असे काय घडले?

भारतीय तरुणाला एका रात्रीत 2400000000 रुपये मिळाले आहेत. अबू धाबीत नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीय तरुणाला 2400000000 रुपयांचा जॅकपॉट लागला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 28, 2025, 09:15 PM IST
2400000000 रुपये डायरेक्ट बँक खात्यात क्रेडिट झाले! अबू धाबीत नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीय तरुणासोबत एका रात्रीत असे काय घडले?

Indian Man win 240 Crore Jackpot in UAE : कोणाचे नशिब कधी चमकेल काही सांगू शकत नाही. असाच एक सुखद अनुभव अबू धाबीत नोकरीसाठी गेलेल्या भारतीय तरुणाला आला आहे.  29 वर्षीय भारतीय तरुणाने 2400000000 रुपयांचा जॅकपॉट जिंकला आहे. अबू धाबीतील हा सर्वात मोठा जॅकपॉट आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अनिलकुमार बोला असे जॅकपॉट जिंकणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी 23 व्या लकी डे ड्रॉ #2551018  दरम्यान काढण्यात आलेल्या जॅकपॉटने बोला याला तात्काळ करोडपती बनवले. अनिलकुमार बोलाचा लॉटरी क्रमांक 8,835,372 असा होता. सोडतीच्या वेळी, बोलाने घरी होता. तेव्हा युएई लॉटरी टीमने त्याला त्याच्या विजयाची माहिती देण्यासाठी फोन केला. फोन आला तेव्हा त्याला वाटले की कोणीतरी विनोद करत आहे. अविलकुमारने याबद्दलचा अनुभव सांगितला. तो म्हणासा मी वारंवार विचारत राहिलो. मला विश्वास बसत नव्हता. मला ते समजण्यास थोडा वेळ लागला आणि आजही, मी मला मी जॅकपॉट जिंकला आहे यावरप विश्वास बसत नाही. 

यूएई लॉटरीच्या इतिहासात सर्वात मोठा एकल पेआउट जिंकणारा पहिला आणि एकमेव व्यक्ती बनला.  युएईमध्ये, लॉटरी जिंकण्यावर कोणताही उत्पन्न कर नाही, म्हणून विजेत्याला संपूर्ण 100 दशलक्ष दिरहम करमुक्त मिळतात. तथापि, भारतात, लॉटरी बक्षिसांवर 30 टक्के दराने कर आकारला जातो, त्यानंतर कर रकमेवर 1 कोटींपेक्षा जास्त जिंकण्यासाठी 15 टक्के अधिभार आणि एकूण रकमेवर 4टक्के आरोग्य आणि शिक्षण उपकर आकारला जातो. याचा अर्थ असा की जर कोणी भारतात 240 कोटी जिंकले तर त्यांना एकूण 86 कोटींपेक्षा जास्त कर भरावा लागेल आणि वजावटीनंतर अंदाजे 154 १५४ कोटी घरी घेऊन जावे लागतील. मात्र, अनिलकुमार बोला याच्या बँक खात्यात सर्व एक रकमी 2400000000 रुपये जमा होणार आहेत. 

अनिल कुमार बोला मुळचा आंध्र प्रदेशचा आहे. तो दीड वर्षांपूर्वी नोकरीसाठी भारतातून अबू धाबीला गेला. त्याने सांगितले की त्याने गंमत म्हणून लॉटरीची तिकिटे खरेदी केली. त्याला खात्री नव्हती की तो इतका मोठा जॅकपॉट जिंकेल. अनिलकुमार ने सांगिततले की त्याच्या आईचा जन्म नोव्हेंबरमध्ये झाला होता. तो तिला भाग्यवान मानतो, म्हणून त्याने महिन्याचा 11 अंकी क्रमांक लक्षात घेऊन 11 अंकी लॉटरीचे तिकीट खरेदी केले.

FAQ

1 अनिलकुमार बोला हे कोण आहेत?
अनिलकुमार बोला हे २९ वर्षीय भारतीय तरुण आहेत. ते मूळचे आंध्र प्रदेशचे आहेत आणि दीड वर्षांपूर्वी नोकरीसाठी अबू धाबीला गेले. ते एक सामान्य नोकरदार आहेत आणि लॉटरी तिकीट गंमत म्हणून खरेदी करतात.

2 अनिलकुमार बोला यांनी किती रक्कम जिंकली?
त्यांनी २४० कोटी रुपये (१०० दशलक्ष दिरहम) इतका जॅकपॉट जिंकला. हा अबू धाबीतील लकी डे ड्रॉचा सर्वात मोठा जॅकपॉट आहे आणि यूएई लॉटरी इतिहासातील सर्वात मोठा एकल पेआउट आहे.

3 जॅकपॉट कधी आणि कोणत्या ड्रॉमध्ये काढण्यात आला?
 जॅकपॉट १८ ऑक्टोबर रोजी २३ व्या लकी डे ड्रॉ #२५५१०१८ दरम्यान काढण्यात आला. सोडतीच्या वेळी ते घरी होते आणि यूएई लॉटरी टीमने फोन करून विजयाची माहिती दिली.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indian Man wins 240 Crore Jackpot in UAEAnilkumar BollaIndian Man From Andhra PradeshAnilkumar Bolla Indian Man From Andhra Pradesh Wins 240 Crore Jackpotअबू धाबी

इतर बातम्या

'आणखी दीड वर्ष... मग सिनेमा संपेल!', महेश मांजरेक...

मनोरंजन