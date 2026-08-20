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25,000 किमी प्रति सेकंद! ब्लॅक होलभोवती फिरणाऱ्या S301 ताऱ्याने वैज्ञानिकांना केले चकित, कारण....

शास्त्रज्ञांनी आपल्या आकाशगंगेत (मिल्की वे) एका विलक्षण ताऱ्याचा शोध लावला आहे. 'S301' असे नाव असलेला हा तारा 'सॅजिटेरियस ए*' (Sagittarius A*) या महाकाय ब्लॅक होलच्या (supermassive black hole) अत्यंत जवळ स्थित आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:47 PM IST
25,000 किमी प्रति सेकंद! ब्लॅक होलभोवती फिरणाऱ्या S301 ताऱ्याने वैज्ञानिकांना केले चकित, कारण....
Image Credit: (www.eso.org/~sguisard))

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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