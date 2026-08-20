/25,000 किमी प्रति सेकंद! ब्लॅक होलभोवती फिरणाऱ्या S301 ताऱ्याने वैज्ञानिकांना केले चकित, कारण....

अंतराळात अशा काही घटना घडतात, ज्या ऐकून विज्ञानकथेसारख्या वाटतात. आपल्या आकाशगंगेच्या केंद्राजवळ असाच एक विलक्षण तारा वैज्ञानिकांच्या नजरेस पडला आहे. S301 नावाचा हा तारा मिल्की वेच्या मध्यभागी असलेल्या Sagittarius A* या महाकाय कृष्णविवराभोवती प्रचंड वेगाने फिरत आहे. या ताऱ्याचा वेग तब्बल 15,500 मैल प्रति सेकंद, म्हणजेच सुमारे 24,945 किलोमीटर प्रति सेकंद आहे. हा वेग प्रकाशाच्या गतीच्या जवळपास 8 टक्के इतका आहे. एवढ्या वेगाने फिरणाऱ्या या ताऱ्याचा अभ्यास करून वैज्ञानिकांना कृष्णविवरांच्या आसपासच्या अवकाश-काळाची रचना आणि आइन्स्टाइनच्या सापेक्षतावादाबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळू शकते.
मिल्की वे आकाशगंगेच्या अगदी मध्यभागी Sagittarius A* हे सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल आहे. त्याचे वस्तुमान आपल्या सूर्यापेक्षा तब्बल 40 लाख पट अधिक आहे. त्याच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणाचा आसपासच्या ताऱ्यांवर आणि इतर खगोलीय वस्तूंवर मोठा परिणाम होतो. S301 हा तारा या महाकाय ब्लॅक होलच्या अतिशय जवळच्या कक्षेत फिरतो. त्याची कक्षा इतकी घट्ट आहे की तो केवळ 8.7 वर्षांत Sagittarius A* ची एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. महाकाय ब्लॅक होलच्या सर्वात जवळच्या बिंदूवर पोहोचताना तो पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यातील अंतराच्या केवळ 12 पट अंतरावर असतो. महाकाय ब्लॅक होल आणि S301 मधील ही किमान दूरी पृथ्वी आणि शनीमधील अंतराच्या आसपास आहे. म्हणूनच S301 हा Sagittarius A* जवळ आतापर्यंत आढळलेल्या सर्वात वेगवान आणि जवळच्या ताऱ्यांपैकी एक मानला जात आहे.
S301ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची अत्यंत वेगवान आणि घट्ट कक्षा. अशा परिस्थितीत ताऱ्याच्या हालचालींवर कृष्णविवराच्या गुरुत्वाकर्षणाचा प्रभाव स्पष्टपणे पाहता येतो. नोबेल पुरस्कार विजेते खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ रेनहार्ड गेंजेल यांच्यासह संशोधकांच्या टीमने या ताऱ्याचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते, Sagittarius A*च्या इतक्या जवळ असलेला S301 तारा अवकाश-काळाच्या मूलभूत गुणधर्मांचा अभ्यास करण्यासाठी एक अनोखी संधी देतो.
हा तारा इतका मंद आहे की तो बेटेलज्यूस या प्रसिद्ध ताऱ्यापेक्षा तब्बल दोन अब्ज पट कमी प्रकाशमान आहे. त्यामुळे त्याचे निरीक्षण करणेही मोठे आव्हान होते. चिलीमध्ये असलेल्या युरोपियन सदर्न ऑब्झर्व्हेटरीच्या व्हेरी लार्ज टेलिस्कोप इंटरफेरोमीटर (VLTI) च्या मदतीने संशोधकांनी S301चा शोध घेतला. चार मोठ्या दुर्बिणींच्या निरीक्षणांचा एकत्रित वापर करून त्यांना अधिक स्पष्ट आणि उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमा मिळाली.
संशोधकांनी S301ला पहिल्यांदा 2023 मध्ये ओळखले. त्यानंतर त्याच्या हालचालींचे सातत्याने निरीक्षण करण्यात आले. जुन्या डेटाचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसून आले की हा तारा 2017 मध्येही Sagittarius A*च्या अत्यंत जवळून गेला होता. वैज्ञानिकांच्या मते, S301 कधीकाळी एका बायनरी स्टार सिस्टिमचा, म्हणजे दोन ताऱ्यांच्या जोडीचा भाग असू शकतो. या जोडीने Sagittarius A*च्या जवळ प्रवेश केल्यानंतर कृष्णविवराच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे दोन्ही तारे एकमेकांपासून वेगळे झाले असावेत. त्यापैकी S301 कृष्णविवराच्या गुरुत्वाकर्षणात अडकला, तर त्याचा साथीदार तारा प्रचंड वेगाने बाहेर फेकला गेला आणि कदाचित मिल्की वे आकाशगंगेबाहेरही निघून गेला असावा.
S301चा अभ्यास केवळ एका वेगवान ताऱ्याचा शोध म्हणून महत्त्वाचा नाही. त्यामागे आइन्स्टाइनच्या General Theory of Relativityची एक महत्त्वाची चाचणी दडलेली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, कृष्णविवर फिरत असेल तर त्याच्या फिरण्यामुळे आसपासचा स्पेसटाइमही वाकवला आणि ओढला जातो. या परिणामाला Lense-Thirring effect किंवा फ्रेम-ड्रॅगिंग असे म्हणतात. S301सारखा तारा कृष्णविवराच्या इतक्या जवळून आणि इतक्या वेगाने फिरत असल्यामुळे त्याच्या कक्षेतील सूक्ष्म बदलांचा अभ्यास करून कृष्णविवराच्या स्पिनबद्दल माहिती मिळू शकते. MPEचे खगोलशास्त्रज्ञ स्टीफन गिलेसन यांच्या मते, अशा निरीक्षणांमुळे प्रथमच एखाद्या महाकाय कृष्णविवराच्या फिरण्याचा थेट अंदाज घेण्याची संधी मिळू शकते. जर पुढील निरीक्षणांत हे सिद्ध झाले, तर S301 तारा केवळ मिल्की वेमधील सर्वात वेगवान ताऱ्यांपैकी एक ठरणार नाही, तर आइन्स्टाइनच्या सापेक्षतावादाची कठोर परीक्षा घेण्यासाठी एक नैसर्गिक प्रयोगशाळाही ठरेल.
अंतराळाच्या अथांग पोकळीत प्रकाशाच्या वेगाच्या जवळ जाणाऱ्या या ताऱ्याची प्रत्येक हालचाल त्यामुळे वैज्ञानिकांसाठी अत्यंत मौल्यवान ठरत आहे.