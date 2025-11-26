English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात अमेरिकेत झाली आहे. 250,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले आहे. एलाॅन मस्क यांची बहुचर्चित DOGE कंपनी बंद  झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 26, 2025, 03:11 PM IST
250,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले; जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात, एलाॅन मस्क यांची बहुचर्चित DOGE कंपनी बंद

DOGE Shutdown: अब्जाधीश उद्योगपती एलॉक मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकारचे संरक्षण विभाग (DOGE) नियोजित वेळेच्या आठ महिने आधीच बंद करण्यात आले आहे. 20 जानेवारी 2025 रोजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाने ते स्थापन करण्यात आले होते. 4 जुलै 2026  पर्यंत ते कार्यरत राहणार होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या विभागाने 2.5 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट नोकरीवरून काढून टाकले होते. तर, अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे पॅकेज दिले होते.

 हा विभाग एकेकाळी बराच सक्रिय होता, परंतु आता त्याचे उच्च अधिकारी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करत आहेत. सरकारला लहान, जलद आणि कमी खर्चिक बनवणे हा यामागील उद्देश होता. DoGE विभाग ट्रम्पच्या 'प्रोजेक्ट 2025' चा भाग होता. सुरुवातीला, एलोन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांना त्याचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले होते, परंतु विभाग सुरू होण्यापूर्वीच रामास्वामी निघून गेले. अहवालानुसार, रामास्वामी यांना हटवण्यात मस्कने महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांनी 2 ट्रिलियन डॉलर्स 170 लाख कोटी वाचवण्याचे आश्वासन दिले.

जरी DoGE च्या वेबसाइटवर असे म्हटले आहे की त्यांनी  214 डॉलर अब्ज वाचवले, परंतु पॉलिटिकोच्या तपासणीत असे आढळून आले की हे आकडे फुगवले गेले होते. मस्कने या विभागाला "नोकरशाहीसाठी साखळी" म्हटले, सरकारी खर्चात मोठी कपात करण्याचे आश्वासन दिले. DOGE ने सुरुवातीच्या काळात जलद वाढ पाहिली. तथापि, मस्कने स्वतः मे 2025 मध्ये DOGE सोडले.

अणुविभागातील टाळेबंदीमुळे DOGE मोठ्या वादात सापडले आहे. राष्ट्रीय अणु सुरक्षा प्रशासन (NNSA) मधील 350 नोकऱ्या काढून टाकण्याचा आदेश दिल्यावर DoGE ला सर्वाधिक टीका सहन करावी लागली. हा निर्णय इतका वादग्रस्त होता की ऊर्जा विभागाला काही आठवड्यांतच माघार घ्यावी लागली आणि सुमारे 322 कर्मचाऱ्यांना परत बोलावावे लागले.
या निर्णयामुळे DOGE च्या धोरणांबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले. नीतिमत्ता निरीक्षक आणि सार्वजनिक हित गटांनी DOGE बद्दल ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटलाही दाखल केला. अनेक DoGE कर्मचाऱ्यांना सरकारी अनुभव नव्हता. त्यांनी डेटा सिस्टममध्ये घुसखोरी केली, DEI प्रोग्राम बंद केले आणि काही एजन्सी पूर्णपणे बरखास्त करण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रम्प यांनी DoGE ची तुलना मॅनहॅटन प्रकल्पाशी केली. ट्रम्प यांनी एकदा DoGE बद्दल म्हटले होते, जे सरकारी पैसे वाया घालवणाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण करेल. रिपब्लिकन नेत्यांनी DoGE चा उद्देश पूर्ण करण्याचे स्वप्न खूप पूर्वीपासून पाहिले आहे. ते आपल्या काळातील मॅनहॅटन प्रकल्प बनू शकते. मॅनहॅटन प्रकल्प हा प्रत्यक्षात अमेरिकन सरकारचा एक प्रकल्प होता, ज्याचा उद्देश जर्मनीच्या नाझी सैन्यासमोर ब्रिटन आणि कॅनडा यांच्या सहकार्याने अणुबॉम्ब विकसित करणे होता.

ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मॅनेजमेंट (OPM) चे संचालक स्कॉट कुपोर यांनी रॉयटर्सला सांगितले की DOGE आता अस्तित्वात नाही. DOGE ची अनेक कामे आता OPM द्वारे हाताळली जातात. DOGE आता केंद्र सरकारसोबत काम करत नसले तरी, नियंत्रणमुक्ती, फसवणुकीवर कारवाई, सरकारी खर्चात कपात आणि कार्यक्षमता वाढवणे यासारख्या त्यांच्या अनेक धोरणांची अंमलबजावणी अजूनही सुरू आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

