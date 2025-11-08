1,93,33,80,922 रुपये खर्च करुनही भारतीय वशांच्या राजकारण्याला हरवू शकले नाहीत अमेरिकेचे 26 अब्जाधीश; अमेरिकेत मोठा राजकीय भूकंप

Zohran Mamdani: अमेरिकेतील सर्वात मोठे शहर असलेल्या न्यू यॉर्कमधील महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या निकालांनी अमेरिकेत राजकीय इतिहास घडवला आहे. डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट भारतीय वशांचे जोहरान ममदानी यांनी केवळ डेमोक्रॅटिक प्रायमरी जिंकली नाही तर माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो यांच्या समर्थकांनाही पराभवाचा धक्का दिला. छब्बीस अब्जाधीश आणि श्रीमंत कुटुंबांनी त्यांच्याविरुद्ध सुमारे 22 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे अंदाजे 193 कोटी रुपये खर्च केले. परंतु ममदानीच्या प्रगतीशील धोरणांमुळे श्रीमंत वर्गाची पैशाची ताकद कमी झाली. ममदानी 1 जानेवारी 2026 पासून न्यू यॉर्कचे महापौर होतील.
भारतीय-अमेरिकन राजकारणी जोहरान ममदानी यांनी त्यांच्या विजयाला "लोकांचा विजय" म्हटले. न्यू यॉर्क राज्य विधानसभेचे माजी सदस्य ममदानी यांनी शहरात चालवल्या जाणाऱ्या किराणा दुकाने, मोफत सार्वजनिक वाहतूक, सार्वत्रिक बालसंगोपन आणि भाडे नियंत्रण यासारख्या क्रांतिकारी धोरणांवर प्रचार केला. 13 ऑक्टोबर रोजी एका रॅलीत ते म्हणाले, "बिल अॅकमन आणि रोनाल्ड लॉडर सारख्या अब्जाधीशांनी या शर्यतीत लाखो लोक ओतले कारण ते म्हणतात की आम्ही त्यांच्यासाठी अस्तित्वाचा धोका आहोत. मी येथे ते मान्य करेन: ते बरोबर आहेत." त्यांच्या विजयाने अमेरिकन राजकारणात समाजवादी विचारसरणीला बळकटी दिली आहे. ममदानीची प्रचार रणनीती तळागाळातील पातळीवर आधारित होती, ज्याला तरुण मतदार आणि कामगार वर्गाचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
निवडणुकीपूर्वीच, श्रीमंतांनी ममदानीला रोखण्यासाठी मोहीम सुरू केली. 26 अब्जाधीशांनी स्वतंत्र खर्च समित्या आणि सुपर पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटींद्वारे एकूण 22 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त देणगी दिली. यापैकी 13.6 दशलक्ष डॉलर्स 24 जूनपर्यंत खर्च झाले होते. ममदानी यांनी डेमोक्रॅटिक उमेदवारी मिळवण्यापूर्वी. त्यांचे प्राथमिक ध्येय अँड्र्यू कुओमोला पाठिंबा देणे होते, ज्यांना त्यांची "मार्क्सवादी" प्रतिमा आवडत नव्हती. फोर्ब्सच्या मते, या देणगीदारांनी ममदानीला त्यांच्या संपत्ती आणि व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी धोका म्हणून पाहिले. परंतु पैशाचा ओघ असूनही, मतदारांनी ममदानीला निवडले, ज्यामुळे श्रीमंतांच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
किमान 100,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये रक्कम देणाऱ्या 26 प्रमुख देणगीदारांची यादी
मायकेल ब्लूमबर्ग: 8.3 दशलक्ष डॉलर
जो गेबिया: 3 दशलक्ष डॉलर
विल्यम लॉडर आणि कुटुंब: 2.६6 दशलक्ष डॉलर
बिल अॅकमन: 1.75 दशलक्ष डॉलर
जोनाथन टिश आणि कुटुंब: 1.2 दशलक्ष डॉलर
जॉन हेस: 1 दशलक्ष डॉलर
डॅनियल लोएब: 775,000 डॉलर
बॅरी डिलर: 500,000 डॉलर
स्टीव्ह विन: 500,000 डॉलर
मार्सेला ग्वारिनो हिमोविट्झ: 400,000 डॉलर
डेव्हिड वॅलेंटास: 350,000 डॉलर
रीड हेस्टिंग्ज: 250,000 डॉलर
जॉन फिश: 250,000 डॉलर
डेव्हिड लिचटेनस्टाईन: 250,000 डॉलर
अॅलिस वॉल्टन: 200,000
डेबोरा सायमन: 200,000 डॉलर
जेरी स्पेयर: 150,000 डॉलर
स्टेफनी कोलमन: 150,000 डॉलर
डर्स्ट कुटुंब: 110,000 डॉलर
फिशर कुटुंब: 110,000 डॉलर
डॅनियल ओक्स: 100,000 डॉलर
केन लँगोन: 100,000 डॉलर
जेम्स आणि कॅथरीन मर्डोक: 100,000
ब्रूस आणि सुझी कोव्हनर: 100,000
रिचर्ड कुर्ट्झ: 100,000 डॉलर
एल्घानयन कुटुंब: 100,000 डॉलर